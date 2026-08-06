¿Deberían prohibirse las redes sociales para las generaciones más jóvenes?

¿Se han vuelto las redes sociales demasiado intrusivas para los jóvenes? Este problema se está abordando mediante legislación en varios países, incluida Francia. Entre la protección de los adolescentes, la libertad de expresión y la eficacia de estas medidas, el debate está lejos de haber terminado.

Una tendencia que se está acelerando a nivel mundial.

En tan solo unos años, la idea de prohibir las redes sociales a los menores ha pasado del debate político a la realidad. Australia fue pionera con una prohibición para menores de 16 años que entrará en vigor a finales de 2025. Turquía y Malasia siguieron su ejemplo con sus propias restricciones, mientras que en Europa, una gran mayoría de los Estados miembros están trabajando en medidas similares.

Francia también se ha sumado a la iniciativa. El 21 de julio de 2026, la Asamblea Nacional y el Senado aprobaron una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. Respaldada por el gobierno y promovida personalmente por Emmanuel Macron, la legislación entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026.

La misma idea, reglas muy diferentes.

Si bien muchos países desean proteger mejor a los jóvenes, cada uno aplica su propio método. Algunos permiten el acceso con el consentimiento de los padres, otros establecen límites de edad diferentes u ofrecen versiones adaptadas de las plataformas para adolescentes.

A nivel europeo, una resolución recomienda una edad de referencia de 16 años, con la posibilidad de autorización parental para menores de entre 13 y 16 años. Estados Unidos, sin embargo, adopta un enfoque diferente: varios tribunales han bloqueado leyes locales por considerar que podrían vulnerar la libertad de expresión. El debate allí se centra más en el funcionamiento de las plataformas que en la edad de los usuarios.

Australia ofrece un primer vistazo

Actualmente, Australia es el único país con experiencia previa en este ámbito. Un estudio publicado en junio de 2026 muestra que, efectivamente, el uso de las redes sociales disminuyó entre los jóvenes de 12 a 15 años tras la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, los resultados son complejos: casi nueve de cada diez adolescentes siguen utilizando al menos una plataforma cada semana. En otras palabras, la medida limita ciertos usos sin eliminarlos por completo.

Una protección que también plantea interrogantes

Quienes defienden estas leyes señalan los riesgos bien conocidos del uso excesivo de las redes sociales: ansiedad, trastornos del sueño, ciberacoso y exposición a contenido inapropiado. En Francia, casi el 28 % de los estudiantes de secundaria afirman haber sufrido violencia en línea, y cada año se registran varios cientos de miles de nuevos casos de depresión relacionados con el uso excesivo de las redes sociales.

Sin embargo, existen numerosas críticas. Algunos internautas lo denuncian como un ataque a la libertad de expresión, el derecho a la información y las libertades digitales. Otros están preocupados por los sistemas de verificación de edad, que podrían obligar a los usuarios a proporcionar más datos personales. Estas bases de datos con información sensible podrían convertirse en objetivos prioritarios para los ciberdelincuentes.

¿Prohibirlo... o simplemente trasladar el problema?

Otra pregunta frecuente es: ¿es realmente efectiva la prohibición? En Australia, varios estudios muestran que el 61 % de los jóvenes de entre 12 y 15 años aún acceden a las plataformas prohibidas. Alrededor del 70 % incluso cree que es fácil eludir las restricciones, sobre todo mediante VPN que les permiten simular una conexión desde otro país.

También existe el riesgo de que los adolescentes recurran a otras herramientas. Según un estudio de Arcom , el 44 % de los niños consideraría usar más la inteligencia artificial conversacional, lo que plantea interrogantes sobre su bienestar, la protección de datos y la fiabilidad de la información.

En definitiva, el debate ya no gira en torno a los efectos de las redes sociales en los jóvenes, que están ampliamente documentados, sino en torno a la mejor manera de responder. Porque proteger a los jóvenes sin aislarlos por completo del mundo digital sigue siendo un equilibrio delicado.