Este hombre está desafiando los estereotipos sobre la masculinidad con sus creaciones de ganchillo.

Sociedad
Émilie Laurent
Photo d'illustration : Designed by Magnific

En el imaginario colectivo, los hombres ocupan su tiempo libre con herramientas de bricolaje, pesas enormes o el control remoto del televisor. Sin embargo, no todos dedican sus días libres a actividades mecánicas o pasatiempos primitivos. El creador de contenido Isaiah Moses (@zaeecrafts), por otro lado, no usa sus manos para golpear un saco de boxeo ni cambiar las pastillas de freno de su coche. De sus dedos surgen creaciones de ganchillo icónicas y coloridas.

El ganchillo, más que un pasatiempo, un arte.

El ganchillo, antes arrugado en las manos de las abuelas o sobre sus regazos floridos, se ha convertido en una manualidad popular. Ya no es solo un pasatiempo para personas mayores, pensado para ocupar su jubilación y crear ropa a medida para sus hijos. Es una práctica universal, incluso un virus creativo altamente contagioso. Pasajeros de tren, oficinistas y estudiantes con vaqueros anchos se están aficionando a este hobby, que se ve con frecuencia en internet.

Ahora, el carrete de hilo se ha arraigado en cada mano, incluso en aquellas con ampollas por años de trabajar con hierro fundido. El creador de contenido Isaiah Moses (@zaeecrafts), cuya presencia en redes sociales muestra con elocuencia su talento, domina el lenguaje de la costura. Cuando sus manos no están sujetando una barra de dominadas o la superficie rugosa de las mancuernas, se dedica a tejer, creando una serie de obras maestras textiles.

Y dista mucho de ser un principiante. Es un virtuoso del ganchillo. Porque no, nunca hay que juzgar un libro por su portada. Si bien a primera vista Isaiah Moses puede parecer que solo destaca en el levantamiento de pesas, tras esa mole de músculos se esconde una mente brillante y un corazón tierno. Este hombre de físico imponente y rostro impasible es autor de obras que parecen sacadas de un cuento de Lewis Carroll o del vestuario del Club Winx.

@isaiahmosesart Abrirlos es la parte más satisfactoria ♬ sonido original - siennaliveontour

Añadiendo un poco de magia a la vida cotidiana

Este joven diseñador, con un futuro brillante por delante, tiene un don innato para reinventar prendas básicas. Un simple paraguas se convierte en una seta digna del universo de Mario, mientras que una sudadera con capucha se transforma en un adorable disfraz kawaii o en una selva tropical. Incluso fue al gimnasio con un pasamontañas trampantojo con forma de girasol. También confeccionó un atuendo a medida con estampados psicodélicos para destacar entre la multitud de pantalones deportivos grises y sudaderas de colores neutros. Su espíritu infantil se refleja en cada puntada.

Estas imágenes, que sin duda recuerdan a escenas de horror para quienes se rigen exclusivamente por el patriarcado, son más que un simple espectáculo visual. Muestran a un hombre que utiliza su sensibilidad como motor, no su testosterona. Mientras que los masculinistas defienden el " lookmaxxing " como credo de virilidad , este prodigio prefiere el eslogan "whimsymaxxing", que claramente significa "optimizar la fantasía".

@isaiahmosesart ♬ sonido original - yumeuria

Tejiendo un nuevo modelo de masculinidad

Con sus creaciones de ganchillo, Isaiah Moses no busca contraponer fuerza y delicadeza, músculo e imaginación. Al contrario, nos recuerda que pueden coexistir a la perfección. Sus grandes bíceps no le impiden manejar la aguja con precisión, del mismo modo que su pasión por el culturismo no disminuye su gusto por los colores, las formas lúdicas y los mundos fantásticos.

Con cada puntada, esboza una nueva definición de masculinidad: una masculinidad multifacética, capaz de levantar cargas pesadas y, al mismo tiempo, crear objetos impregnados de delicadeza. Lejos de los estereotipos que algunos imponen a los hombres, demuestra que un cuerpo fuerte puede albergar una gran sensibilidad y que una mano acostumbrada a las pesas también puede dar vida a creaciones llenas de poesía.

Isaiah Moses (@zaeecrafts) teje mucho más que hilo: ayuda a construir un nuevo modelo donde la fuerza física y la creatividad delicada no se anulan, sino que se refuerzan mutuamente. Trabaja para sanar una masculinidad dañada por años de estereotipos y la presión de ser feroz.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Como experta en palabras, manejo recursos estilísticos y perfecciono el arte de los remates feministas a diario. En mis artículos, mi estilo ligeramente romántico te ofrece sorpresas realmente cautivadoras. Disfruto desentrañando temas complejos, como un Sherlock Holmes moderno. Minorías de género, igualdad, diversidad corporal… Periodista al límite, me sumerjo de lleno en temas que generan debate. Adicta al trabajo, mi teclado a menudo se pone a prueba.
Article précédent
En Texas, esta mujer de 70 años imaginó un refugio de casas diminutas para mujeres.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

En Texas, esta mujer de 70 años imaginó un refugio de casas diminutas para mujeres.

¿Y si envejecer bien significara vivir en una casa pequeña… y formar parte de una gran comunidad? En...

¿Por qué algunas personas tienen más vello corporal de forma natural que otras?

Algunas personas tienen abundante vello corporal, mientras que otras casi no tienen. Contrariamente a la creencia popular, esta...

Años después, cumplió la promesa que le había hecho a su amigo de la infancia que tenía síndrome de Down.

Algunas promesas de la infancia trascienden el paso del tiempo sin perder jamás su valor. La promesa que...

Tras negársele el embarque debido a su atuendo, reaviva el debate sobre los códigos de vestimenta en los aviones.

¿Puede un atuendo realmente cambiar el rumbo de un viaje? Esa es la pregunta que plantea Edda, una...

¿Por qué a veces las mujeres parecen tener un sentido del olfato más sensible que los hombres?

La idea de que las mujeres tienen un olfato más desarrollado que los hombres está muy extendida. Pero,...

Estas son precauciones que muchas mujeres toman cuando corren solas.

Calzarse las zapatillas, respirar aire fresco y disfrutar de un momento para una misma: eso es lo que...