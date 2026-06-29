¿Por qué, después de los 45, el cuerpo femenino es un tema tan candente?

Arrugas, canas, estilo de vestir, cirugía estética… a partir de los 45 años, el cuerpo de la mujer parece convertirse en un tema recurrente de conversación. Sin embargo, el envejecimiento es un proceso natural que afecta a todos. Entonces, ¿por qué las mujeres siguen siendo objeto de tanto escrutinio, juicio y comentarios?

Lamentablemente, estas normas no son nuevas.

La forma en que se percibe a las mujeres a medida que envejecen no es nueva. Ya en 1972, la ensayista estadounidense Susan Sontag teorizó sobre el "doble rasero del envejecimiento": la idea de que la sociedad juzga a las mujeres con mucha más severidad que a los hombres a medida que envejecen. A los hombres se les suele valorar con la edad, asociándolos con la "experiencia", el "carisma" o la "madurez". Las mujeres, en cambio, siguen siendo juzgadas con demasiada frecuencia principalmente por su apariencia. ¿El resultado? Los signos de la edad se perciben como un defecto que debe corregirse, cuando simplemente deberían considerarse una etapa normal de la vida.

La trampa de las prohibiciones contradictorias

Lo más frustrante es que parece imposible "hacerlo bien". ¿Dejas que se noten tus arrugas? Te acusan de "descuidarte". ¿Optas por tratamientos cosméticos o cirugía? Te acusan de "intentar parecer más joven". La misma lógica se aplica a la ropa: se supone que debes vestir "apropiado para tu edad" sin ser juzgada como "demasiado clásica"... o "demasiado moderna". Estas críticas constantes atrapan a las mujeres en expectativas contradictorias, donde cada elección se convierte en una excusa para ser criticada.

Invisible… pero siempre observado

Muchas mujeres afirman que, después de los 45 o 50, se sienten menos representadas en los medios o menos valoradas en ciertos ámbitos. Sin embargo, su apariencia física sigue siendo objeto de un análisis minucioso. Esta paradoja demuestra hasta qué punto la apariencia femenina sigue siendo el centro de atención. Como si el cuerpo de la mujer continuara siendo un tema de interés público, independientemente de su edad. Pero el cuerpo de una mujer no está sujeto a debate. Ni más que el de cualquier otra persona.

Las mentalidades están cambiando

Afortunadamente, las cosas están cambiando poco a poco. Cada vez más mujeres reivindican su derecho a envejecer a su manera, sin tener que ajustarse a las expectativas ajenas. El diálogo sobre la menopausia se está abriendo, el movimiento de aceptación corporal aborda cada vez más los problemas relacionados con la edad y las representaciones son cada vez más diversas. Envejecer no significa volverse "invisible" o "anticuada". A los 45, 50, 60 años o más, toda mujer sigue siendo libre de ser ella misma, de vestir como quiera, de lucir con orgullo sus canas, de teñirlas, de someterse a cirugía estética... o no.

En definitiva, si el cuerpo de las mujeres después de los 45 sigue generando tantos comentarios, es por las normas sexistas y edadistas que continúan dictando cómo deberían ser o lucir. Es hora de reiterar una verdad fundamental: nadie debería tener que justificar su apariencia, su edad ni sus decisiones. Toda mujer merece vivir con su cuerpo libremente, sin ser reducida a su aspecto físico ni sometida al juicio de los demás. Porque, al final, la única opinión que importa es la suya.