Estas mujeres construyen sus propios ordenadores para escapar de los algoritmos.

En una época en la que nuestros teléfonos, ordenadores y relojes inteligentes se han convertido en meros dispositivos para extraer datos, una generación de mujeres jóvenes ha decidido distanciarse de ellos. En TikTok e Instagram, construyen sus propios ordenadores, integrándolos en conchas marinas, paletas de maquillaje o bolsos de mano con incrustaciones de perlas. Este movimiento, conocido como "chicas cibernéticas", ha experimentado un auge en los últimos meses y ya acumula decenas de millones de visualizaciones. Detrás de la estética rosa y nacarada, se esconde una auténtica declaración política: feminista, contra la vigilancia y profundamente alegre.

Cyberdecks: un regreso a las raíces de la ficción cyberpunk.

El término "cibercubierta" dista mucho de ser inocente. Fue acuñado en 1984 por el escritor de ciencia ficción William Gibson en su novela de culto "Neuromante", donde unos hackers navegaban por una matriz digital utilizando ordenadores personales miniatura de fabricación casera. Cuarenta años después, jóvenes creadores han retomado el concepto, pero esta vez, la oscura estética ciberpunk industrial ha quedado relegada a un segundo plano en favor de una paleta de colores pastel, conchas marinas rosas y detalles que evocan sirenas.

En términos prácticos, un cyberdeck consta de componentes sencillos: un nanoordenador Raspberry Pi (una placa electrónica del tamaño de una caja de cerillas), una pequeña pantalla, un teclado mecánico, una batería y una carcasa elegida por la propia creadora. Todo ello por un coste que suele ser inferior a 200 euros. Estas máquinas son intencionadamente "poco prácticas e ineficientes" en comparación con un portátil estándar, una decisión deliberada en una cultura tecnológica obsesionada con la optimización a cualquier precio.

Cuando la concha marina se convierte en una computadora

Lo que hace que esta tendencia sea tan fascinante es la creatividad ilimitada de los dispositivos. Una tal CC, que se describe a sí misma como una "chica mala del código abierto" y dirige el blog Bimbo Tech , popularizó el movimiento con su "P-Sea SeaShell", un ciberdeck alojado en una concha rosa, que funciona alternativamente como Tamagotchi, lector electrónico, editor de notas Markdown y monitor de servidor. Conectado a su sistema de IA local y a su red VPN, el dispositivo permite a su creadora hacer todo sin depender de las principales plataformas.

La creadora Annike Tan, también conocida como Ube Boobey en TikTok , diseñó un ciberteclado de "sirena" con detalles dorados y perlas ocultas bajo el teclado. Su video, titulado irónicamente "Cunty cyberdeck" (Ciberteclado de coño), ha acumulado decenas de millones de visualizaciones. Una joven ingeniera de software de Nueva York, Brianna, programó un minijuego de barista dentro de una caja rosa de Dunkin'. Otros están haciendo lo mismo con cajas de Hello Kitty, patitos de goma o viejos envases de maquillaje de plástico. La idea es simple: transformar lo que la cultura dominante considera "femenino" y, por lo tanto, frívolo, en una herramienta de poder.

Una respuesta política a Silicon Valley

Más allá de la estética, estas creaciones encierran un verdadero manifiesto contra la cultura impuesta por los gigantes tecnológicos estadounidenses. Durante décadas, la industria tecnológica ha vendido la idea de que la máquina "correcta" era un rectángulo de aluminio minimalista, funcional, anónimo y masculino. Una estética calibrada para la productividad, nunca para la belleza ni la conexión personal.

Las chicas de Cyberdeck se oponen rotundamente a esta filosofía. Sus máquinas son únicas, frágiles, personales y están marcadas. Estos objetos están diseñados para "parecerse a su creador" en lugar de sobrevivir a un invierno nuclear. Y tras esta alegre reapropiación se esconde también un ataque directo a la cultura de la optimización y el rendimiento que ha estructurado Silicon Valley durante los últimos treinta años.

El sexismo persistente en el sector tecnológico, contado por sus víctimas.

Es probable que el movimiento no hubiera crecido tanto sin la persistencia del sexismo en las comunidades tecnológicas tradicionales. La creadora CC, por ejemplo, relata abiertamente los comentarios condescendientes que recibió de hombres en foros especializados: «Un tipo en Reddit me dijo: "Montaste tu primer ordenador hace un mes, cálmate". Pero llevo años montando ordenadores», confiesa. El hombre en cuestión acabó disculpándose y le compró la placa base para su siguiente proyecto.

Esta anécdota dista mucho de ser trivial. Ilustra una realidad ampliamente documentada: las comunidades de electrónica, hardware y hacking han sido históricamente espacios hostiles para las mujeres, donde cada habilidad debía demostrarse el doble que la de un hombre. Esto es precisamente lo que las chicas de Cyberdeck están cambiando al crear su propia comunidad, compartir sus propios tutoriales y prescindir de plataformas tradicionales como Reddit. El hashtag #techbygirls se ha convertido en un símbolo de esta nueva solidaridad.

Anti-IA, anti-vigilancia: un manifiesto por la soberanía digital

Si esta tendencia se está dando ahora mismo, no es casualidad. Coincide con la explosión de la inteligencia artificial generativa, cuyas consecuencias en términos de vigilancia, consumo de energía y extracción de datos creativos están empezando a generar seria preocupación.

«No quiero gafas de IA meta. Quiero hackear libros desde una pequeña concha marina adornada. Allí nadie puede vigilarme», resume la creadora Sarahbelle Kim . Esta declaración, a la vez divertida y directa, encapsula todo el proyecto político del movimiento: recuperar las herramientas, almacenar los datos en casa y negarse a alimentar los algoritmos de las grandes plataformas.

En términos concretos, esto se traduce en prácticas muy específicas: autoalojamiento (servidores propios), IA local (ejecución de modelos en la propia máquina en lugar de en la nube), sistemas operativos personalizados, intercambio de tutoriales de código abierto y VPN de malla. Una auténtica revolución silenciosa, impulsada por soldadores y pintura nacarada.

Una comunidad que comparte y aprende

Otro punto fuerte del movimiento reside en su enfoque educativo. En TikTok, Instagram y blogs como Bimbo Tech, estos creadores comparten tutoriales, errores, compras y consejos. No se guardan el conocimiento para sí mismos. Las guías de montaje incluyen enlaces a cada componente, listas de la compra detalladas y explicaciones adaptadas para quienes no estén familiarizados con las tarjetas de memoria o las placas base.

Según Annike Tan, aproximadamente tres cuartas partes del público que sigue este movimiento son mujeres. Esta es una estadística significativa en un sector donde, estadísticamente, las mujeres representan apenas entre el 20 y el 25 % de los profesionales. Y la nueva comunidad parece ser plenamente consciente de lo que está construyendo: una escuela paralela, feminista, abierta y accesible que forma a técnicas femeninas a quienes el sistema educativo y profesional ha desalentado durante mucho tiempo.

Una revolución jubilosa que apenas comienza.

Cada época tiene sus herramientas de resistencia. Cada generación de mujeres se niega a esperar permiso. Las chicas de Cyberdeck no surgieron de la nada: forman parte de una larga tradición de mujeres que comprendieron, antes que nadie, que para tener voz, primero había que construir la máquina que la expresara. Ayer, eran las imprentas clandestinas y las emisoras de radio piratas. Hoy, son las placas Raspberry Pi. La forma cambia. El gesto sigue siendo el mismo: recuperar el control, rechazar el sistema, transmitirlo a las generaciones futuras.

En una concha marina, en una paleta de maquillaje, en un patito de goma, se esconde un mundo entero que se está reinventando. Un mundo donde el conocimiento tecnológico ya no está monopolizado por unos pocos. Un mundo donde la belleza, la fragilidad y el bricolaje ya no se ven con recelo. Un mundo, sobre todo, donde nuestras máquinas vuelven a ser verdaderamente nuestras.

Queda por ver si esta revolución silenciosa logrará trascender las pantallas que la vieron nacer. Si los algoritmos, como suelen hacer, se apropiarán de la estética del movimiento para luego vaciarlo de su esencia. Si los fabricantes lanzarán mañana una «colección de conchas marinas», certificada por ellos, sin rastro de disidencia.

Pero por ahora, una cosa es segura: estas jóvenes ya no piden permiso. Crean, comparten, transmiten conocimientos. Y en una era donde la atención se ha convertido en un recurso extraído sin nuestro conocimiento, donde el saber hacer técnico sigue siendo en gran medida dominio de los hombres, donde cada aplicación quiere vendernos algo o encasillarnos, este gesto es un acto feminista. Se trata de seguir inventando el mundo en lugar de esperar a que alguien más lo haga por nosotras.