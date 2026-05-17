"No te humillaré delante de los hombres": revela las 5 cosas que se niega a hacer como mujer.

Feminismo
Anaëlle G.
@thegingerchloe / Instagram

En Instagram, la creadora de contenido Chloé (@thegingerchloe) generó una ola de reacciones con un video tan simple como efectivo: 5 comportamientos que se niega a adoptar hacia otras mujeres. Detrás de esta lista se esconde un mensaje claro: basta de competencia constante y enfócate en apoyarnos mutuamente. Es un mensaje que resuena en toda una generación cansada de juicios y comparaciones.

La hermandad, en términos prácticos.

La sororidad no es solo un concepto radical reservado para los debates feministas. En las redes sociales, se está convirtiendo en una verdadera forma de vida. Y en lugar de grandes declaraciones teóricas, algunas creadoras de contenido prefieren hablar de acciones concretas y cotidianas. Eso es precisamente lo que hizo Chloé en su vídeo viral.

1. Deja de criticar la apariencia física.

Su primer compromiso: jamás criticar la apariencia de otra mujer. Para ella, es imposible juzgar un cuerpo sin conocer su historia, su salud o sus heridas invisibles. Es una forma de recordar a todos que ninguna figura corporal merece ser objeto de comentarios o humillaciones, especialmente en una sociedad aún obsesionada con los estándares físicos.

2. Negarse a culpar completamente a una mujer.

Segunda regla: no culpes solo a la mujer por la infidelidad. Cuando un hombre engaña a su pareja, Chloé se niega a convertir a "la otra mujer" en la chivo expiatorio perfecto. Este es un reflejo social muy extendido que a menudo exonera al hombre que, de hecho, ha traicionado su compromiso.

3. La maternidad no es un asunto público.

También aborda un tema particularmente delicado: la maternidad. Tener hijos, no desearlos, tener dificultades para concebir… son realidades íntimas que jamás deberían convertirse en interrogatorios públicos. Chloé explica que prefiere evitar preguntas indiscretas, consciente del dolor que algunas mujeres pueden sufrir en silencio.

4. No más humillar a una mujer para complacerla.

Otro punto clave de su video es su rotunda negativa a menospreciar a otra mujer para obtener la aprobación masculina. Chloé (@thegingerchloe) critica específicamente estas conductas en las que algunas mujeres buscan destacar humillando a otras para parecer "diferentes" o más atractivas para los hombres. Esta actitud ha sido ampliamente denunciada en las redes sociales en los últimos años.

5. Celebra el éxito en lugar de tenerle envidia.

Finalmente, afirma que quiere celebrar la ambición y el éxito de otras mujeres en lugar de envidiarlas. Éxito profesional, independencia económica, proyectos personales: para Chloé (@thegingerchloe), ver a una mujer triunfar debería ser fuente de inspiración colectiva, no una amenaza.

Un vídeo que habla a muchas mujeres.

Los comentarios tras su publicación se han multiplicado. Muchos internautas relatan haber experimentado ya comentarios similares o admiten haber participado, sin darse cuenta, en estos juicios de valor. Este éxito demuestra, sobre todo, la gran repercusión que tienen estos mensajes hoy en día.

Con esta lista, Chloé (@thegingerchloe) transforma la sororidad en algo concreto y accesible. No hacen falta grandes eslóganes: a veces, apoyar a otras mujeres simplemente empieza por rechazar las críticas fáciles, la humillación o las comparaciones tóxicas.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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