“Los hombres quieren una mujer que se quede en casa”: las palabras de esta streamer están causando polémica

Asmongold, un streamer ultra popular conocido como "Zack Asmongold", recientemente provocó un debate masivo en línea al explicar, en su opinión, "por qué las estrellas femeninas del streaming como Cinna y Pokimane permanecen solteras".

Contexto: una reacción a la "soledad de los streamers"

En una transmisión reciente, Asmongold respondió a las quejas de las streamers sobre sus vidas amorosas. Su provocativa declaración — "Los hombres quieren una mujer que se quede en casa, cuide a los niños y cocine"— desató la indignación inmediata. En directo, dividió profundamente a la comunidad gamer y mucho más allá. Según él, estas influencers independientes y con una carrera profesional no encajan en las expectativas tradicionales de muchos hombres, a quienes describe como "apegados a un modelo de feminidad centrado en el hogar, la familia y las tareas domésticas".

Ampliamente compartido en TikTok y X (anteriormente Twitter), el video acumuló millones de visualizaciones en tan solo unos días, provocando indignación, debate y fuertes reacciones. Muchos lo denunciaron como una visión retrógrada, sexista y misógina, señalando que en 2025, reducir el valor o la deseabilidad de la mujer a su rol doméstico no solo es anticuado, sino profundamente problemático.

Ciertamente, todavía hay hombres que piensan así, pero normalizar o presentar esta visión como una expectativa mayoritaria masculina equivale a confinar a las mujeres a un rol que no se corresponde ni con la evolución de la sociedad ni con las aspiraciones de millones de ellas. Una mujer no está "hecha" para ocuparse del hogar: puede ser independiente, ambiciosa, con una carrera profesional, creadora de contenido, madre, o no —o todo a la vez— según sus propias decisiones.

Dos bandos se enfrentan: tradición vs. modernidad

La declaración abrió las compuertas a un acalorado debate:

Quienes prefieren el enfoque "tradicional": muchos hombres coinciden, argumentando que la sociedad moderna ha perdido los valores familiares estables. "Los hombres buscan una pareja que priorice el hogar, no una rival profesional", dice un comentario.

Opositores: otros denuncian una visión sexista y retrógrada. «Es pura misoginia: reducir a las mujeres a amas de casa», replican. Un tuit viral lo resume: «Prefiero morir sola que ser ama de casa».

En X (antes Twitter) y Reddit, los debates son acalorados y se oponen a la independencia femenina y a los roles de género que algunos perciben como naturales.

Pokimane, blanco frecuente de críticas misóginas

Desde su debut en las plataformas de streaming, Pokimane, cuyo nombre real es Imane Anys, se ha enfrentado a un aluvión constante de críticas sexistas. Figura destacada en Twitch y YouTube, encarna el éxito femenino en un mundo aún dominado mayoritariamente por hombres. Lamentablemente, esta visibilidad suele ir acompañada de ataques misóginos, que van desde comentarios sobre su apariencia hasta cuestionamientos injustificados sobre sus habilidades.

Lejos de desanimarse, Pokimane aprendió a afrontar estos ataques recurrentes con resiliencia, denunciando públicamente el sexismo generalizado y exigiendo una mayor moderación en línea. Su experiencia ilustra los obstáculos específicos que enfrentan las creadoras de contenido y subraya la necesidad de un cambio profundo en la cultura digital.

El streamer Asmongold, conocido por sus opiniones y críticas conservadoras, no se filtra. Este comentario concuerda con sus recurrentes análisis de la "soledad masculina" y la dinámica de género en Twitch.