El debate sobre el vello corporal femenino se reavivó tras una escena eliminada con Margot Robbie.

El vello corporal femenino (desafortunadamente) sigue siendo un tema candente. Una reciente declaración de la directora, actriz y escritora británica Emerald Fennell ha reavivado un debate recurrente sobre los cánones de belleza y la representación del cuerpo femenino en el cine. El motivo: una escena que finalmente se eliminó de su adaptación de "Cumbres Borrascosas", en la que el personaje interpretado por la actriz australiana Margot Robbie aparecía con las axilas sin depilar.

Una escena eliminada que suscita debate.

En esta nueva adaptación de la famosa novela de Emily Brontë, Margot Robbie interpreta a Cathy Earnshaw junto al actor australiano Jacob Elordi. En una entrevista con The Guardian , la directora Emerald Fennell lamentó la eliminación de una escena que consideraba importante. Esta escena hacía referencia a un hecho histórico sencillo: en el siglo XIX, las mujeres no se depilaban como lo hacemos hoy en día. Para la directora, mostrar el vello corporal natural de su protagonista contribuía a la coherencia y credibilidad del personaje.

La autenticidad del cuerpo es el meollo de la cuestión.

Este pasaje fue muy importante para Emerald Fennell porque iba mucho más allá de la estética. Según ella, se trataba principalmente de retratar de forma realista a una mujer de su época, sin proyectar en ella los cánones de belleza contemporáneos.

Esta afirmación pone de relieve un debate recurrente en el mundo del cine y la moda: ¿qué lugar se debe dar a los cuerpos naturales en la pantalla? Entre las exigencias visuales, las normas culturales y la búsqueda de autenticidad, la cuestión sigue generando controversia. Incluso hoy en día, el vello corporal femenino continúa siendo un tema polémico, a pesar de que muchas mujeres abogan por una visión más libre y personal de su apariencia.

Un éxito popular a pesar de las críticas mixtas.

Más allá de la controversia, "Cumbres Borrascosas" marca un hito importante en la carrera de Emerald Fennell. Con casi 242 millones de dólares recaudados en taquilla a nivel mundial, con un presupuesto estimado de 80 millones, la película se ha consolidado como su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Disponible en plataformas de streaming desde el 3 de mayo de 2026, el largometraje rápidamente alcanzó los primeros puestos en las listas de taquilla de Estados Unidos. Si bien la crítica se mostró dividida respecto a esta reinterpretación del clásico literario, el público la acogió con entusiasmo.

Al expresar su pesar por la realización de la película, Emerald Fennell nos recuerda que las representaciones del cuerpo femenino siguen provocando fuertes reacciones. Detrás de una sola escena eliminada se esconde una reflexión más amplia sobre las normas estéticas, la autoaceptación y la diversidad corporal. Es una prueba más de que, incluso en 2026, la cuestión de la naturalidad en la pantalla sigue siendo un tema delicado.