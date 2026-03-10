Los pendientes inteligentes podrían identificar a un atacante y alertar a las autoridades

Ante la creciente preocupación por la seguridad personal, numerosas innovaciones tecnológicas buscan proteger a las posibles víctimas de agresiones. Algunas de estas ideas provienen de inventores muy jóvenes. Es el caso de Bohlale Mphahlele, un adolescente sudafricano que diseñó unos pendientes inteligentes capaces de identificar a un agresor y alertar a las autoridades.

Una invención diseñada para mejorar la seguridad

Bohlale Mphahlele, de dieciséis años, diseñó este proyecto tecnológico para ayudar a las víctimas de agresión a reaccionar con rapidez y discreción. Su idea se basa en un accesorio cotidiano: unos pendientes. Estos pendientes inteligentes incorporarían varios componentes electrónicos miniaturizados, como una cámara y un sistema de comunicación.

El objetivo es permitir que quien lo lleve active un dispositivo de seguridad en una situación peligrosa. Según informes de varios medios de comunicación, los pendientes podrían capturar una imagen del atacante y transmitir automáticamente la información a un servicio de alerta.

Un sistema discreto y rápido

El concepto imaginado por el adolescente se basa en un mecanismo sencillo. Cuando una persona se siente amenazada, podría activar el dispositivo mediante un gesto discreto o un botón integrado. Una vez activado, el sistema podría:

Toma una foto de la persona de enfrente

registrar cierta información útil

transmitir una alerta a las autoridades o a un contacto de emergencia

La idea es evitar que la víctima tenga que usar su teléfono en una situación estresante o peligrosa. Este tipo de dispositivo también podría preservar evidencia visual que podría ayudar a identificar a un sospechoso.

Una innovación inspirada en los desafíos de seguridad

La creación de este proyecto se enmarca en un contexto donde las tecnologías wearables se utilizan cada vez más para mejorar la seguridad personal. En los últimos años, varias empresas han desarrollado accesorios conectados (pulseras, colgantes o aplicaciones móviles) capaces de enviar una señal de alerta en caso de emergencia. Los dispositivos conectados dedicados a la seguridad generalmente buscan abordar dos desafíos principales: permitir una respuesta rápida y mantener la discreción para no llamar la atención.

Las tecnologías portátiles se están desarrollando rápidamente.

El proyecto de Bohlale Mphahlele también ilustra la rápida evolución de las tecnologías wearables. Estos dispositivos, integrados en objetos cotidianos como relojes, gafas o joyas, ahora pueden incorporar sensores, sistemas de geolocalización o incluso cámaras miniaturizadas.

En el ámbito de la seguridad, estas innovaciones podrían contribuir al desarrollo de nuevas soluciones para la protección de las personas en espacios públicos. Sin embargo, como ocurre con cualquier tecnología que implique la captura de imágenes o la transmisión de datos, su uso también plantea interrogantes sobre la protección de la privacidad y la gestión de la información recopilada.

Con su proyecto de aretes inteligentes, Bohlale Mphahlele ofrece una idea original que combina tecnología y seguridad personal. Al diseñar un accesorio discreto capaz de alertar rápidamente a las autoridades e identificar a un agresor, la adolescente destaca el potencial de los dispositivos conectados para prevenir agresiones. Si bien este concepto aún está en desarrollo, demuestra cómo la innovación puede surgir para abordar importantes problemas sociales.