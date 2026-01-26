A los 12 años, sus rápidos reflejos salvaron la vida de su madre mientras conducía.

Zac Howells, de doce años, se ha convertido en un héroe en Worcestershire, Inglaterra. Cuando su madre, Nicola Crump, perdió el conocimiento al volante, el adolescente tomó el control del vehículo en medio del tráfico, evitó un accidente y pidió ayuda. Su serenidad ha sido elogiada por las autoridades, que le otorgaron una medalla al valor.

Un reflejo que salva vidas en el momento crítico

Una tragedia podría haber ocurrido en cuestión de segundos el 14 de diciembre de 2025. Mientras conducía por una carretera concurrida, Nicola Crump se desplomó repentinamente, con el pie atascado en el acelerador. A su lado, Zac, de 12 años, mantuvo la calma. Inmediatamente agarró el volante, desvió el coche hacia el arcén y lo detuvo sano y salvo sobre el césped. Luego llamó a los servicios de emergencia, proporcionándoles toda la información necesaria.

Crédito de la foto: Policía de West Mercia

Impresionante compostura y tranquilidad para su edad.

Con tan solo 12 años, Zac actuó con una claridad de pensamiento notable. Sin gritos ni movimientos frenéticos: evaluó la situación, actuó metódicamente y protegió no solo a su madre, sino también a los demás usuarios de la vía. Su comportamiento, tanto técnico como reflexivo, superó con creces lo que se esperaría de un preadolescente en una situación tan crítica.

Un merecido reconocimiento oficial

Un mes después, el 14 de enero de 2026, Zac fue condecorado por el Departamento de Policía de West Mercia durante una ceremonia en la sede del departamento. El jefe Richard Cooper declaró: «Esta es una experiencia aterradora para un niño, y aun así, mantuvo la calma, la concentración e hizo exactamente lo correcto. Su valentía evitó una tragedia». Toda la familia observó, profundamente conmovida, la entrega de la medalla.

Una madre orgullosa, un gesto que inspira admiración.

Ya completamente recuperada, Nicola Crump no oculta su emoción. «Mostró una serenidad que muchos adultos no habrían tenido», afirma. Para los policías presentes, la actitud de Zac demuestra una madurez y un sentido de la responsabilidad poco comunes para su edad.

Las acciones de Zac son un claro recordatorio de cómo la rapidez de reflejos, la serenidad y la decisión pueden salvar vidas. Su historia también reaviva el debate sobre la importancia de enseñar primeros auxilios a los jóvenes y la necesidad de estar atentos a ciertas señales de advertencia al conducir. Un joven héroe cuyas acciones han tenido un profundo impacto, mucho más allá de su edad.