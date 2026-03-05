"Vacaciones tranquilas", una nueva tendencia laboral que plantea interrogantes a las empresas

Trabajar con vistas al mar sin tomarse vacaciones… es una idea que está ganando terreno. Con el auge del teletrabajo, algunos empleados están adoptando un nuevo hábito: tomarse vacaciones mientras siguen trabajando, sin informar a su empleador. Esta práctica, llamada "vacaciones tranquilas", plantea tantas preguntas como intriga.

Cuando la oficina se va de vacaciones

"Vacaciones tranquilas" se refiere a una situación en la que continúas desempeñando tus funciones profesionales mientras te alojas en un destino vacacional. Playa, montaña, casa familiar o ciudad soleada: el paisaje cambia, pero el trabajo sigue. A diferencia de unas vacaciones tradicionales, no estás realmente ausente. Respondes correos electrónicos, participas en videoconferencias y continúas con tus tareas habituales. ¿La diferencia? Tu empleador no es informado de que has dejado tu lugar de trabajo habitual.

El objetivo, por lo tanto, no es necesariamente trabajar menos, sino disfrutar de un entorno más agradable sin agotar las vacaciones. Esta práctica coincide con otros fenómenos relacionados con el trabajo híbrido, como el "quiet quitting", que se ha popularizado enormemente en redes sociales.

Una tendencia que surgió con el auge del teletrabajo

Desde la pandemia, el teletrabajo se ha convertido en una constante en muchos sectores. La oficina ya no es necesariamente un lugar fijo: ahora puede ser tu salón, un espacio de coworking… o incluso una terraza con vistas al mar. Cuando terminas tus tareas y la conexión a internet funciona, el lugar exacto donde trabajas a veces pasa a un segundo plano. Esta nueva flexibilidad ha abierto la puerta a prácticas sin precedentes, como las "vacaciones tranquilas".

El tema cobró gran relevancia en los medios anglosajones durante el verano de 2023. Una encuesta realizada por The Harris Poll entre más de mil empleados estadounidenses reveló que el 28 % ya había hecho creer a su empleador que estaban trabajando cuando en realidad estaban ocupados con otra cosa. No todos estaban de vacaciones, pero esta cifra ilustra un cambio de comportamiento en un mundo profesional cada vez más digitalizado.

¿Por qué resulta atractiva esta práctica?

Si esta tendencia está ganando popularidad es porque responde a varias expectativas modernas relacionadas con el trabajo.

En primer lugar, la búsqueda de flexibilidad. Muchos empleados desean poder organizar su trabajo de una manera más compatible con su vida personal y su bienestar.

Luego está la dificultad de desconectar de verdad. En algunos entornos profesionales, tomarse un tiempo libre puede dar la impresión de estar menos involucrado. Por ello, algunas personas prefieren mantenerse conectadas mientras cambian de entorno.

Las herramientas digitales también facilitan esta sensación de presencia. Es posible programar correos electrónicos, mantener un estado "activo" en cuentas de correo electrónico profesionales o responder rápidamente desde una computadora portátil.

Sin embargo, detrás de esta aparente libertad se esconde una paradoja: el teletrabajo puede ofrecer más autonomía al tiempo que refuerza una cultura de hiperdisponibilidad.

Vacaciones… pero no realmente descanso

Trabajar desde un lugar agradable puede parecer atractivo, pero no sustituye unas verdaderas vacaciones. Para recuperarse mentalmente, los especialistas en salud laboral enfatizan la importancia de un verdadero descanso de las obligaciones laborales.

Cuando estás constantemente conectado, tu cerebro no tiene el tiempo de recuperación necesario. A largo plazo, esta falta de desconexión puede provocar fatiga mental, estrés y agotamiento. Las «vacaciones tranquilas» revelan, por lo tanto, un dilema moderno: querer disfrutar de la libertad que ofrece el teletrabajo sin perder la disponibilidad constante.

Un desafío para las empresas

Para las organizaciones, esta práctica plantea varias cuestiones importantes. Se relaciona, en particular, con la confianza entre directivos y empleados, pero también, en ocasiones, con la seguridad de los datos o las obligaciones legales si un empleado trabaja desde otro país sin declararlo.

Ante estos nuevos hábitos, algunas empresas están empezando a experimentar con soluciones más transparentes. Una de ellas es el "workation", un concepto que permite a los empleados trabajar temporalmente desde un lugar de vacaciones, pero de forma declarada y regulada.

En resumen, las "vacaciones tranquilas" reflejan una profunda transformación en la relación con el trabajo, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que valoran más la conciliación de la vida laboral y personal. Esta evolución demuestra principalmente una cosa: la flexibilidad se ha convertido en una expectativa fundamental, pero para que siga siendo beneficiosa para todos, requiere un diálogo abierto entre empleados y empleadores. En definitiva, la verdadera pregunta puede no ser dónde se trabaja, sino cómo preservar la libertad, la confianza y el auténtico derecho al descanso.