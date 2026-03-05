¿Qué es la “prueba del bolso” durante una entrevista de trabajo?

¿Qué pasaría si tu bolso se convirtiera en objeto de evaluación profesional? Una práctica llamada "prueba del bolso" se usa cada vez más en algunos procesos de selección. Presentada como "un método para analizar la organización o la personalidad", está generando muchas críticas, especialmente en lo que respecta a la privacidad y la igualdad.

Un método de reclutamiento bastante sorprendente, por decir lo menos.

La "prueba del bolso" consiste en que un reclutador le pida a una candidata que muestre o vacíe el contenido de su bolso durante una entrevista. La idea es observar cómo se colocan los artículos para deducir ciertos rasgos de carácter.

La cartera, las llaves, el maquillaje, la libreta, los bocadillos o los recibos se convierten entonces en supuestas pistas para revelar la organización personal del candidato. Según la lógica de esta prueba, un bolso estructurado con compartimentos específicos demostraría una mente metódica y rigurosa, mientras que un bolso más sobrecargado o menos organizado podría interpretarse, erróneamente, como un signo de desorganización. Además, esta práctica, popularizada sobre todo en redes sociales, se dirige casi exclusivamente a mujeres.

Lo que los reclutadores creen que están analizando

Los reclutadores que defienden este enfoque afirman que es una forma de ir más allá del CV y observar la vida real del candidato. Creen que varios aspectos son reveladores:

Organización personal: la presencia de bolsas, almacenamiento estructurado o un kit de objetos útiles se interpretaría como una prueba de anticipación y gestión eficaz de la vida cotidiana.

Personalidad: ciertos objetos podrían percibirse como pistas sobre hábitos o intereses.

Prioridades y preparación: un cuaderno, un libro o un cargador podrían sugerir curiosidad, preparación o practicidad.

Sin embargo, estas interpretaciones se basan en gran medida en suposiciones. Una bolsa llena podría simplemente reflejar un estilo de vida ajetreado, una personalidad organizada o la necesidad de llevar varios artículos útiles en un día ajetreado. La organización personal no se limita a la apariencia de un accesorio.

Una práctica muy controvertida

La "prueba del bolso" es muy divisiva. Muchas voces la denuncian como una herramienta profundamente sesgada.

En primer lugar, plantea un problema de igualdad. Los hombres rara vez enfrentan exigencias equivalentes en cuanto a sus pertenencias personales. Por lo tanto, el simple hecho de centrarse en un accesorio asociado a las mujeres refuerza un desequilibrio en la evaluación de los candidatos.

Además, este tipo de solicitud puede exponer artículos íntimos: medicamentos, productos sanitarios, documentos personales. Pedirle a alguien que revele estos artículos en un contexto profesional puede percibirse como una intrusión en su privacidad.

En Francia, la legislación regula estrictamente los métodos de contratación. El Código Laboral prohíbe preguntas o prácticas que vulneren la privacidad o que no estén directamente relacionadas con las competencias requeridas para el puesto. En este contexto, inspeccionar el contenido de un bolso personal no se considera un método de evaluación legítimo. A pesar de ello, esta práctica aún puede darse en entornos informales o en ciertas culturas corporativas menos conscientes de estos temas.

En definitiva, la "prueba del bolso" es tan fascinante como desconcertante, ya que pone de manifiesto ciertos sesgos que aún persisten en los procesos de selección. Juzgar a una candidata por el contenido de su bolso equivale a proyectar estereotipos en lugar de evaluar sus habilidades reales. Sin embargo, el éxito profesional no se mide por cómo se organizan las pertenencias.