"Ni siquiera sabía lavar la ropa": estas clases improbables triunfan entre los jóvenes adultos

Hace tan solo unos años, te habrías reído si alguien hubiera dicho que estaba haciendo un curso para aprender a lavar la ropa o a entender la factura de la luz. Hoy, ya no es una broma: es un fenómeno. Y uno popular. Jóvenes adultos, en busca de independencia, acuden en masa a estos cursos inesperados que prometen transformar el caos de la vida diaria en algo manejable.

Una reconocida falta de habilidades prácticas

Muchos jóvenes adultos admiten carecer de las habilidades prácticas para desenvolverse en el mundo real. Frente a una lavadora, algunos aún dudan antes de presionar el botón de "algodón", preguntándose si llamar a un amigo, a sus padres o simplemente rendirse. Otros no saben descifrar una factura, se quedan paralizados ante un contrato de alquiler o se sienten impotentes ante el misterioso arte de cocinar algo que no sea pasta. En resumen, la edad adulta puede llegar de repente, y no siempre viene con un manual de instrucciones.

Precisamente por eso, varias universidades estadounidenses y canadienses han decidido actuar. Su observación es simple: si bien sus estudiantes pueden ser capaces de analizar textos literarios o programar una aplicación, no necesariamente están capacitados para gestionar su vida diaria. Entonces, ¿por qué no ofrecerles cursos prácticos diseñados para ayudarlos a desarrollar una autonomía sana, segura y sostenible?

La Generación Z ante el gran salto

La Generación Z, en particular, parece necesitar este apoyo. Habiendo crecido en entornos a menudo muy protectores, a veces abandonan el hogar familiar más tarde en la vida y, cuando finalmente dan el paso, se enfrentan a un gran número de responsabilidades desconocidas. Cuando todo es nuevo —tareas administrativas, finanzas, mantenimiento del hogar, relaciones con los compañeros de piso—, es fácil sentirse abrumado. Sin embargo, una de las fortalezas de esta generación reside en su capacidad de aprender y adaptarse rápidamente, especialmente cuando los recursos que se ofrecen son de apoyo, accesibles y sin prejuicios. Y eso es precisamente lo que ofrecen estos programas.

Escuelas para adultos: de Maine a California

Prueba la Escuela de Adultos en Portland, Maine (EE. UU.). Aunque su nombre te haga sonreír, su éxito es real. En estos talleres, aprenderás a afrontar una entrevista de trabajo sin entrar en pánico, a gestionar conflictos sin perder el equilibrio, a comprender tus finanzas sin sentirte abrumado e incluso a mantener tu hogar sin agobiarte. Estas sesiones, a menudo interactivas, están diseñadas para darte confianza y recordarte que eres perfectamente capaz de afrontar la vida con seguridad, incluso al principio.

En la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá, la guía digital "Adulting 101" se ha vuelto esencial. Responde a preguntas sencillas pero cruciales: ¿Cómo lavar la ropa sin causar problemas? ¿Cómo mantener la casa limpia? ¿Cómo cocinar con un presupuesto ajustado sin sacrificar la salud? ¿Cómo gestionar la convivencia con compañeros de piso o mantener el bienestar mental? El enfoque es pragmático, positivo y centrado en el bienestar. El objetivo no es ser perfecto, sino ser independiente, capaz y, sobre todo, sentirse cómodo consigo mismo.

En Berkeley, California (EE. UU.), un curso llamado "adulting" va aún más allá. Incorpora la elaboración de presupuestos, la cocina, la búsqueda de empleo, la gestión del tiempo e incluso las relaciones interpersonales. En resumen, un paquete completo para entrar en la edad adulta con confianza y facilidad. Los instructores no solo imparten conocimientos; desmitifican las tareas cotidianas, demuestran que son alcanzables y ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades que les serán útiles a lo largo de su vida.

Una necesidad real confirmada por los expertos

Estas iniciativas abordan una necesidad genuina, confirmada por el trabajo de la psicóloga Jean Twenge. Según ella, las generaciones más jóvenes suelen ser menos independientes que las anteriores, no por falta de capacidad, sino porque han estado menos involucradas en las tareas domésticas prácticas. Al ingresar a la universidad o al mercado laboral, deben enfrentarse a una serie de responsabilidades desconocidas, lo que les genera un estrés considerable. Los cursos para adultos buscan disipar esta incertidumbre ofreciendo respuestas concretas a preguntas que no son nada obvias a primera vista.

Lo que realmente aprendes en estos cursos

¿En qué consisten exactamente estos cursos? Son sencillos, esenciales y muy útiles.

Aprenderás a leer un contrato de alquiler sin que te pille desprevenido, a gestionar un presupuesto realista sin sentirte limitado, a cocinar sano incluso con un presupuesto pequeño, a lavar la ropa sin ansiedad, a mantener un baño o una cocina sin que se convierta en una tarea insuperable.

También aborda las relaciones humanas: cómo vivir en vivienda compartida, cómo comunicarse sin tensiones, cómo cuidar la salud mental.

Todas ellas son habilidades que merecen ser valoradas, porque configuran una vida cotidiana más amable y equilibrada.

En definitiva, estos programas demuestran que "convertirse en adulto" no es un instinto natural que se activa de la noche a la mañana. Es un proceso de aprendizaje, a veces caótico, pero siempre enriquecedor. No hay vergüenza en no saberlo todo de inmediato. Al contrario: reconocer que necesitas ayuda ya es un acto de madurez. Al conciliar la teoría y la práctica, estos programas ofrecen a los jóvenes adultos un espacio de apoyo para explorar, intentar, cometer errores y triunfar.