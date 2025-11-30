Estas 5 carreras costosas... que (casi) valen la pena

Contrariamente a la creencia popular, algunos títulos universitarios representan una inversión muy elevada sin garantizar una rentabilidad financiera correspondiente. Según datos recientes del Banco de la Reserva Federal de Nueva York , campos como la educación, el trabajo social y las artes generan los ingresos medios más bajos tras cinco años de trabajo.

Los títulos peor pagados después de la universidad

Entre los títulos universitarios que ofrecen la menor rentabilidad financiera después de 5 años de empleo, según datos recientes del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, se encuentran:

“Idiomas extranjeros” con un salario medio de aproximadamente 40.000 dólares al año (34.500 € = 2.875 € al mes). "Ciencias sociales generales" con aproximadamente 41.000 dólares (35.320 € = 2.943,33 € al mes) “Artes Escénicas” por poco más de 41.900 dólares (36.170 € = 3.014 € al mes). “Antropología” y “Educación Infantil” con una cifra aproximada de 42.000 dólares (36.240 € = 3.020 € al mes ).

Es importante poner estas cifras en perspectiva: si bien estos campos de estudio generan los ingresos medios más bajos después de cinco años, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, un salario de 2875 € al mes para un graduado en "Lenguas Extranjeras", por ejemplo, sigue siendo superior al que gana mucha gente. Todo es relativo, por lo tanto, y estos títulos pueden ofrecer otras ventajas, como la satisfacción laboral, la creatividad o la diversidad de perspectivas profesionales.

Una inflación de títulos que diluye su valor en el mercado

Este fenómeno, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, se explica por la expansión de la educación superior y la oferta de programas de formación que supera la demanda de empleos cualificados. Al mismo tiempo, las tasas de matrícula están aumentando drásticamente, sobre todo en Estados Unidos, donde la deuda estudiantil para un máster ronda en promedio los 50.000 dólares (43.000 euros), un coste elevado que no siempre se compensa con salarios más altos.

Los campos técnicos siguen liderando en salarios

En cambio, las titulaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) conducen sistemáticamente a carreras profesionales mejor remuneradas, gracias a la fuerte demanda en los sectores tecnológico y financiero. Esta realidad, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, incentiva la reflexión sobre las opciones educativas en relación con la rentabilidad esperada de la inversión.

En resumen, estos datos resaltan la importancia de elegir la propia trayectoria profesional no sólo por pasión, sino también teniendo en cuenta las realidades económicas del mercado laboral.