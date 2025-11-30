Search here...

Vive en un crucero todo el año: a sus 77 años, muestra lo que nunca te cuentan

Sociedad
Fabienne Ba.
@elizabethatsea27/Instagram

A los 77 años, Sharon Lane lo dejó todo para establecerse definitivamente a bordo del Odyssey Villa Vie Residences, un crucero que ofrece alojamiento con todo incluido durante sus viajes alrededor del mundo. Comparte con franqueza lo que implica esta vida, incluyendo el único inconveniente real que ha encontrado.

Una jubilación de ensueño en los océanos

Instalada a bordo de este barco, que explorará 425 destinos en 147 países durante 3,5 años, Sharon disfruta de un entorno único con alojamiento permanente, comidas las 24 horas, atención médica y una variedad de actividades. Esta opción de residencia a bordo, disponible a un precio que disminuye con la edad, le permite viajar sin las limitaciones de los aeropuertos y disfrutar de una jubilación activa e independiente.

La otra cara de la moneda

Aunque esta vida pueda parecer idílica, Sharon confiesa un detalle que, aunque parezca trivial, le molesta mucho: no poder levantarse a buscar un refrigerio o recalentar la comida como lo haría en casa. Esta restricción invisible pone de relieve los ajustes necesarios para vivir plenamente en un barco, incluso con todos los servicios que ofrece.

Más allá de los inconvenientes, una experiencia enriquecedora

El placer de descubrir Europa, el Caribe, Japón o, próximamente, Sudáfrica, supera con creces el atractivo. Sharon explica que disfruta de la sensación única de tener su hogar en constante movimiento, lo que le da un nuevo propósito a su jubilación, combinando descubrimiento, comodidad y una comunidad flotante.

Vivir todo el año en un crucero no es una opción común, pero para Sharon Lane, promete una jubilación extraordinaria. Entre la maravilla diaria, los encuentros enriquecedores y la comodidad garantizada, demuestra que la edad no es un obstáculo para la aventura. Sharon demuestra que atreverse a salir de los caminos trillados puede transformar tu vida en una experiencia inolvidable, incluso a los 77 años.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, escritora para el sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me siento motivada a aportar mi granito de arena para promover la igualdad. Me esfuerzo por apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse oír.
Article précédent
Estas 5 carreras costosas... que (casi) valen la pena
Article suivant
"Ni siquiera sabía lavar la ropa": estas clases improbables triunfan entre los jóvenes adultos

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ella marca el número de teléfono equivocado para el Día de Acción de Gracias... y forja una amistad improbable que ha durado 10 años.

En 2016, Wanda Dench, una abuela de Arizona, envió por error un mensaje de texto con una invitación...

"Renunciar": Esta impactante tendencia de la Generación Z está revolucionando el mundo laboral.

Una nueva tendencia está causando furor en redes sociales: "quittoking". En lugar de una renuncia discreta y tradicional,...

"Ni siquiera sabía lavar la ropa": estas clases improbables triunfan entre los jóvenes adultos

Hace tan solo unos años, te habrías reído si alguien hubiera dicho que estaba haciendo un curso para...

Estas 5 carreras costosas... que (casi) valen la pena

Contrariamente a la creencia popular, algunos títulos universitarios representan una inversión muy elevada sin garantizar una rentabilidad financiera...

Este hombre estadounidense no puede creer lo que descubrió en un supermercado francés.

Un usuario estadounidense de TikTok, recién mudado al sur de Francia, compartió su asombro ante la impresionante diversidad...

Ella revela los mensajes que le envían los hombres… y es simplemente impactante.

En Instagram, la creadora de contenido Camille (@camillelv) decidió visibilizar los mensajes privados violentos e hipersexualizados que recibe...

© 2025 The Body Optimist