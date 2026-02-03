Esta joven, que fue seguida y acosada en su automóvil, está siendo elogiada por cómo manejó la situación.

Al conducir solas, de día o de noche, muchas mujeres experimentan esta persistente ansiedad: ¿qué pasa si un desconocido decide no dejarlas solas? En un video muy compartido, Celia Dhn (@hytanie) relata cómo un conductor decidió seguirla y acosarla después de que ella se negara a darle sus perfiles en redes sociales. Sin entrar en pánico, logró calmar la situación, lo que le valió una oleada de apoyo y admiración en redes sociales.

Un encuentro inquietante en la carretera

Todo empezó cuando Celia Dhn (@hytanie) conducía su coche por una carretera normal. Un hombre le cortó el paso de repente y se colocó delante de ella para esperar después de un peaje. Al acercarse a su coche, su tono parecía querer ser desenfadado: le dijo que "no era fea" y le pidió su cuenta de Instagram. Celia Dhn (@hytanie) se negó, con calma pero con firmeza.

La escena da entonces un giro dramático: Celia le explica que lo que hace es acoso, le pide que pare, pero él insiste y continúa. El hombre insiste, repite su petición, y ante sus múltiples negativas, pronuncia una frase escalofriante: "Me da igual, voy a seguirte".

Acoso continuo… y una decisión crucial

La joven decidió entonces retomar la carretera. El conductor, lejos de darse por vencido, se puso detrás de ella y la siguió. Encendió las luces, se quedó pegado a su coche y la persecución continuó durante varios minutos. En ese momento, Celia Dhn (@hytanie) tomó una decisión crucial: no volver a casa.

En lugar de volver a casa, cambió la ruta de su GPS y optó por ir a una comisaría. El trayecto duró unos 30 minutos, durante los cuales el hombre continuó siguiéndola. Al llegar cerca de la comisaría, la situación finalmente cambió. El conductor se dio cuenta de adónde se dirigía y de lo que le esperaba si continuaba. Entonces se marchó, poniendo fin a la desgarradora persecución.

Una calma impresionante elogiada por los internautas

Lo más impactante del video es la compostura de la joven. A pesar del evidente miedo que este tipo de acoso puede provocar, Celia Dhn (@hytanie) mantiene la voz tranquila, responde con claridad, no lo insulta y no entra en pánico. En redes sociales, muchos usuarios elogian su gestión de la situación: su negativa a irse a casa, su compostura, su forma de llamarlo por su nombre ( "esto es acoso" ) y su elección de un lugar seguro como destino.

Para muchos, su actitud ilustra tanto el miedo cotidiano que enfrentan las mujeres en espacios públicos como la fortaleza que deben demostrar para garantizar su propia seguridad. Varios comentarios también enfatizan un punto: no le corresponde a ella ser "valiente", sino a él aprender a respetar un "no".

Una historia que reaviva el debate sobre el acoso

Esta secuencia sirve para recordar que el acoso no se limita a palabras en la calle: puede manifestarse mediante seguimiento en coche, persistencia agresiva o intimidación con la simple presencia. El hombre presenta su comportamiento como un "intento de coqueteo", pero sus acciones constituyen claramente una forma de violencia psicológica y potencialmente física. La historia también destaca las respuestas adecuadas en este tipo de situación: no volver a casa, buscar refugio en lugares públicos o seguros y, lo antes posible, contactar con la policía.

Perseguida y acosada durante más de media hora, Celia Dhn (@hytanie) logró mantener la calma y convertir su miedo en una estrategia para protegerse. Su video, ampliamente compartido, no solo debería servir para elogiar su serenidad, sino también para recordar a todos que un simple "no" debería ser suficiente y que ninguna mujer debería tener que huir para imponer sus límites.