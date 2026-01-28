¿Por qué la carrera de este esquiador de 41 años inspira hoy admiración?

Lindsey Vonn no es solo una leyenda del esquí alpino; a sus 41 años, se ha convertido en un símbolo de resiliencia, fuerza y confianza en sí misma en un deporte donde la edad y las lesiones suelen significar el retiro. Su regreso a la competición tras una caída, una lesión de rodilla, una cirugía mayor y cinco años de retiro es ahora una de las historias más inspiradoras del deporte femenino.

Una carrera única antes del descanso

Nacida el 18 de octubre de 1984 en Saint Paul, Minnesota, Lindsey Vonn se dio a conocer desde muy joven en las pistas de esquí alpino. Durante su primera carrera (1999-2019), se convirtió en una de las esquiadoras más condecoradas de la historia:

84 victorias en el Mundial, un récord para las mujeres.

4 globos de cristal grandes (clasificación general).

1 medalla de oro olímpica en descenso (Vancouver 2010) y 2 medallas de bronce.

Sus éxitos la han convertido en la "Reina de la Velocidad", admirada por su dominio de disciplinas de velocidad como el descenso y el super-G.

Lesiones repetidas y una jubilación difícil

Lamentablemente, la carrera de Lindsey Vonn se vio afectada por numerosas lesiones graves, incluyendo roturas de ligamentos cruzados anteriores (LCA), que la mantuvieron alejada de las pistas con frecuencia. Estos dolores persistentes la llevaron a retirarse en 2019, cuando ya no podía esquiar sin dolor. Para muchos, fue el final de un capítulo magnífico, pero también planteó la pregunta: ¿qué haría después?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Audi FIS Ski World Cup (@fisalpine)

2024: La operación que lo cambia todo

En abril de 2024, Lindsey Vonn se sometió a una cirugía de reemplazo parcial de rodilla, un paso crucial que redujo su dolor crónico y le devolvió la movilidad sin dolor. Unos meses después, anunció su regreso a la competición, afirmando que ahora tenía "la oportunidad de esquiar sin dolor", un punto de inflexión crucial.

Esta decisión no estuvo motivada únicamente por un deseo competitivo: Lindsey Vonn explicó que no había terminado su carrera en sus propios términos y sintió la necesidad de concluir su aventura deportiva de una manera que reflejara quién era ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SELF (@selfmagazine)

Un regreso gradual y ya notable

A partir de la temporada 2024-2025, Lindsey Vonn regresó a la cima de la Copa del Mundo:

Podio en Super-G en Sun Valley, su primer podio desde 2018 (a los 40 años).

Victoria histórica en descenso en St. Moritz en diciembre de 2025, convirtiéndose en el esquiador de mayor edad en ganar una carrera de la Copa del Mundo (a los 41 años).

Luego, a principios de enero de 2026, consiguió una segunda victoria en descenso en Zauchensee, confirmando que no estaba allí por una mera apariencia, sino para ser considerada una de las mejores del mundo.

Intensa preparación para los Juegos Olímpicos

Con los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 a la vuelta de la esquina (del 6 al 22 de febrero), Lindsey Vonn entrena con una disciplina excepcional, a menudo hasta cinco horas diarias, centrándose en la fuerza, el equilibrio y la recuperación, demostrando una determinación inquebrantable. Ha sido seleccionada oficialmente para sus quintos Juegos Olímpicos, un logro poco común en un deporte tan exigente físicamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TNT Sports (@tntsports)

Un símbolo del deporte femenino y de la imagen corporal.

Más recientemente, en una entrevista , Lindsey Vonn habló con franqueza sobre la imagen corporal: explicó que no necesitaba estar "delgada", sino fuerte, tras haber desarrollado músculo para optimizar su rendimiento. Este mensaje resuena especialmente entre las mujeres, ya que redefine los estándares físicos en el deporte, demostrando que la fuerza, la salud y el bienestar son más importantes que los dictados estéticos habituales.

El impacto de su regreso en toda una generación

Lindsey Vonn inspira admiración no solo por sus resultados, sino también por la influencia que ejerce en sus compañeras. Su regreso ha inspirado a los miembros del equipo de esquí estadounidense a replantearse la duración de sus carreras, rompiendo con la idea de que la edad o las lesiones condenan inevitablemente a un atleta al retiro. Los esquiadores que afirman que Lindsey Vonn ha "superado los límites de edad" en su deporte ilustran el impacto tangible de su trayectoria.

¿Por qué su historia resuena tan profundamente?

La trayectoria de Lindsey Vonn es conmovedora por su honestidad, valentía y determinación. No regresó para "rellenar los números", sino para competir con atletas más jóvenes, desafiar los límites físicos y redefinir lo que significa ser una atleta a largo plazo. Su historia no se limita al deporte: habla de amor por el deporte, dignidad en el esfuerzo y confianza en sí misma, temas que conectan especialmente con el público femenino, que la ve como una fuente de inspiración, tanto dentro como fuera de la pista.

Hoy, Lindsey Vonn representa mucho más que una campeona: es un modelo de resiliencia, fuerza interior y libertad personal. Ya sea a través de sus históricas victorias, su intenso entrenamiento o su discurso sobre el cuerpo y el rendimiento, sigue inspirando a generaciones enteras, demostrando que los límites no los define la edad, sino la voluntad de superarlos.