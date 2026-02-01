Con un minivestido en el escenario: la pianista que revoluciona el mundo de la música clásica

Además de conmovernos con cada dedo del piano y dejarse llevar por sus partituras, la pianista Yuja Wang desafía la sobriedad que se espera de su profesión. Durante sus presentaciones en el escenario internacional, luce atuendos que desafían el código de vestimenta "recatado" de la música clásica. Con vestidos con aberturas o cubiertos de lentejuelas, abandona fácilmente la combinación de falda tubo y blusa impecable.

Conjuntos cortos que se desmarcan del mundo clásico

La mayoría de los pianistas que tocan su instrumento preferido visten trajes impecables o atuendos discretos, lo que refleja cierta modestia. Evitan cualquier excentricidad visual para integrarse en este ambiente tan austero. Las mujeres parecen destinadas a llevar el vestidito negro de corte recatado y detalles sencillos, mientras que los hombres deben conformarse con un cuello alto oscuro o una camisa que deleite pureza.

Yuja Wang, sin embargo, no tiene el aspecto austero que suele atribuirse a los músicos clásicos. No lleva blusas con lazos bien recogidos ni faldas rectas que, bajo la apariencia de decencia, cubren los muslos y se extienden más allá de la rodilla. Esta virtuosa de 30 años, que ingresó en el Conservatorio Central de Música de Pekín a los siete, hace mucho ruido, y no solo con las manos. Desafía la monotonía generalizada de la ópera con atuendos que son la personificación de la coquetería. Digamos simplemente: ¡nadie la manda!

Con su cabello alborotado, mechas teñidas de ciruela o morado, y zapatos dignos de Lady Gaga, Yuja Wang luce un look impactante. Su silueta se define por atuendos y telas que desafían la gravedad y revelan más de lo que insinúan. Su música está llena de color y textura, en perfecta sintonía con su estilo fresco y fogoso. Ya sea con un minivestido naranja brillante para el Hollywood Bowl, un vestido fucsia brillante con corte a la altura del muslo para el concierto en el Kimmel Center en Estados Unidos, o un microvestido con la espalda descubierta en el Sun Valley Pavilion, Yuja Wang nunca carece de estilo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sun Valley Music Festival (@svmusicfestival)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yuja Wang (@yujawang.official)

Vestidos que son una oda a la libertad del vestir.

A menudo llamada la Mugler de la ópera, vive su arte con una intensidad excepcional y siempre ha estado inmersa en un mundo creativo. Un mundo donde la libertad de expresión no es una opción, sino un estado mental, una fuerza impulsora. De madre bailarina y padre percusionista, descubrió su don para el piano. Es una pasión que la ha acompañado desde los seis años.

Empezó a tocar Chopin a una edad en la que a los niños les cuesta hilvanar las palabras. La pequeña de coletas y vestido abullonado se convirtió gradualmente en una artista traviesa, deslumbrante y casi intimidante. Esta prodigio, cuyo talento resuena mucho más allá de sus fronteras, domina a la perfección el lenguaje de la teoría musical, pero también el de la moda. Está convencida de que su atuendo marca el tono y da resonancia a sus melodías.

Cada atuendo refleja la energía del momento y armoniza con sus gestos, rebosantes de emoción. "Si la música es bella y sensual, ¿por qué no vestirse acorde?" , responde, casi filosóficamente, a The Guardian cuando le preguntan sobre su vestuario. Mientras cada vez más pianistas cambian su perspectiva sobre sus cuerpos por rebeldía o cansancio, Yuja Wang ofrece una actuación que es tanto para escuchar como para ver. Demuestra que se puede honrar el genio artístico de Brahms y Beethoven con un vestido ajustado, pedrería y zapatos enormes. Que la música clásica puede coexistir con la modernidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carnegie Hall (@carnegiehall)

Su música calma el alma, pero no su código de vestimenta.

Con su estilo característico y su innegable excentricidad, Yuja Wang no solo ha cosechado elogios en el mundo de la música, sino que también ha conmovido a los puristas de la ópera. Muchos reaccionarios han alzado la voz y reaccionado con vehemencia ante sus exhibiciones estilísticas .

En 2011, durante su actuación en el Hollywood Bowl, el crítico musical Mark Swed fue inflexible respecto a su vestido coral, considerándolo casi un pecado de indumentaria. "Si hubiera sido menos corto, el Bowl podría haberse visto obligado a prohibir la entrada a menores de 18 años sin compañía", escribió en Los Angeles Times. Dos años después, Jay Nordlinger, crítico de New Criterion, se hizo eco de esta opinión, llegando incluso a comparar el vestido rojo de la artista con un "traje de striptease".

Si bien estos atuendos son casi la norma en el mundo del pop, en el ámbito clásico suenan casi descorteses, incluso vergonzosos. Se espera que los pianistas se adhieran a un código de vestimenta soso, insípido y soporífero cuando sus manos dicen exactamente lo contrario. La ganadora del Premio Gilmore Young Artist de 2006, que convierte en oro todo lo que toca, demuestra precisión y disciplina en otras formas, además de su atuendo. Y eso es suficiente.

Yuja Wang no tiene intención de abandonar las lentejuelas y las piezas extravagantes. Al contrario, esto es lo que define su identidad, y lejos de opacar su talento, sus atuendos lo amplifican.