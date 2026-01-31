Search here...

Estas familias viven según reglas estrictas, a menudo comparadas con una forma de vida de otro siglo.

Anaëlle G.
Las familias mormonas, miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, viven una vida regida por estrictos principios religiosos que a veces evocan valores del siglo XIX. A menudo comparten estos momentos en redes sociales a través de "influencers mormones".

Reglas de vida codificadas y conservadoras

Los mormones evitan el café, el té, el tabaco y las drogas, de acuerdo con un código de salud llamado la Palabra de Sabiduría. Practican el diezmo, donando el 10% de sus ingresos a la Iglesia, y observan un ayuno mensual de 24 horas, absteniéndose de comer y beber, donando el dinero ahorrado a obras de caridad (ofrendas de ayuno). También se anima a los jóvenes a esperar hasta los 16 años antes de salir con alguien y a priorizar las relaciones serias que conduzcan al matrimonio, que a menudo se celebra en el templo.

La familia es fundamental para la comunidad, y el matrimonio y los hijos son muy valorados. También se anima a los miembros a adoptar una apariencia modesta: sin tatuajes, solo un par de aretes para las mujeres y vestimenta recatada. Después de ciertas ceremonias en el templo, usan ropa interior religiosa llamada vestimenta, símbolo de compromiso espiritual.

Una familia eterna en el corazón de las creencias

El matrimonio en el templo sella las uniones "por esta vida y por la eternidad", permitiendo —para los más devotos— una reunión familiar póstuma en el reino celestial. Los hijos son ritualmente "sellados" a sus padres; la genealogía y los bautismos vicarios por los difuntos refuerzan este vínculo intergeneracional.

La familia tiene prioridad, considerando la procreación como una «misión divina» y la educación de los hijos como un deber espiritual fundamental. La unidad familiar se concibe así como la unidad fundamental del plan divino: es simultáneamente un espacio de amor, aprendizaje moral y transmisión de la fe. Los roles familiares son altamente valorados, con el ideal de un hogar estable estructurado en torno al compromiso religioso, la oración familiar y la participación activa en la vida de la Iglesia. Así, la familia no es simplemente una institución social, sino una realidad sagrada, destinada a perdurar más allá de la muerte.

@lifewjilli Dios es tan bueno. #amormayor #laiglesiadejesucristodelossantosdelosultimosdias #iglesia #lds #mormón #utah #luz #cristiano #vestidosdeiglesia #piensacelestial #jesucristo #difundeluz ♬ sonido original - Betsy 🪩 The Holy Gal Club

Fuerte presencia en las redes sociales

A pesar de su modestia declarada, muchos mormones invierten mucho en Instagram, TikTok y YouTube para mostrar una vida armoniosa y virtuosa: ropa modesta cuidadosamente seleccionada, comidas familiares equilibradas, oraciones diarias y rutinas de bienestar. Este contenido crea una estética amable, ordenada y reconfortante que atrae a un público más amplio, más allá de su comunidad religiosa.

Las "esposas tradicionales" mormonas, a menudo reveladas o amplificadas por reality shows y plataformas de redes sociales, representan un fuerte retorno a los roles familiares tradicionales: vestidos largos, peinados retro, interiores meticulosamente decorados, educación en casa y un énfasis en la maternidad. Para 2025, estas figuras acumularon millones de visualizaciones, convirtiéndose en verdaderas influenciadoras del "conservadurismo suave", donde la espiritualidad, la estética vintage y el desempeño doméstico se fusionan en una narrativa nostálgica y perfectamente adaptada a los códigos digitales contemporáneos.

En resumen, estas familias mormonas perpetúan un estilo de vida estructurado por la fe, combinando la austeridad victoriana con la modernidad digital. Su presencia en línea, a caballo entre la autenticidad y la idealización, fascina tanto como plantea interrogantes sobre nuestra era hiperconectada.

