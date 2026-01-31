A los hombres que no midan mucho no se les permite entrar en una discoteca de Londres, lo que ha generado polémica.

Un reciente evento en una discoteca londinense atrajo la atención en línea tras anunciarse un requisito de entrada basado en la altura de los asistentes masculinos. Esta inusual norma ha generado reacciones encontradas entre el público.

Una velada reservada para los que miden más de 1,83 m

La discoteca Bricks, ubicada en la zona de Brixton, organiza una fiesta llamada "Land Of The Giants" el 31 de enero. Según el anuncio del organizador en TikTok , los hombres deben medir al menos 1,83 m (aproximadamente 6 pies) para entrar, mientras que no hay ningún requisito de altura para las mujeres.

Las entradas para este evento no son gratuitas –hay diferentes precios para hombres y mujeres– y la velada está destinada a mayores de 23 años. A pesar de este inusual requisito, las entradas se agotaron rápidamente y ya está prevista otra edición para marzo.

Medidas de entrada y normas específicas

Para hacer cumplir esta norma, el organizador especifica que a los hombres se les medirá la altura al ingresar, lo que significa que se les podría negar la entrada si no cumplen con el requisito de altura. Esta restricción se destaca en las comunicaciones sobre el evento y se repite en varias publicaciones en redes sociales. Esta norma no se aplica de la misma manera a las mujeres, lo que está generando algunas reacciones en línea.

Una descripción que enfatiza la atmósfera.

En la plataforma de venta de entradas donde se anuncia el evento, "Land Of The Giants" se presenta como "una noche diseñada para personas de diferentes edades". La descripción evoca un espacio donde se destaca la presencia de participantes masculinos altos y donde la energía varía según el asistente. Esta ubicación del evento subraya la intención de los organizadores de "crear una atmósfera específica en lugar de una norma arbitraria", en sus propias palabras.

Reacciones en las redes sociales

El anuncio de este criterio provocó numerosas reacciones en línea. Algunos comentaristas calificaron la norma de "discriminatoria", argumentando que "la estatura no debería determinar el acceso a un evento social". Otros expresaron sorpresa, o incluso incomprensión, ante esta inusual restricción. Estos comentarios compartidos en redes sociales reflejan una amplia gama de opiniones, desde la diversión hasta la indignación, y algunos usuarios creen que "este tipo de norma puede reforzar estereotipos relacionados con la apariencia física".

Un debate que continúa

Si bien el evento "Tierra de Gigantes" del 31 de enero sigue generando expectación, el debate sobre los criterios de acceso y su relevancia sigue abierto. Algunos lo ven como una "estrategia de marketing original", mientras que otros cuestionan las implicaciones sociales de dicha norma. Este debate ilustra las diversas reacciones que pueden suscitar las decisiones sobre la organización de eventos en un contexto cultural y digital donde es probable que cada detalle sea objeto de comentarios y amplia difusión.

En resumen, la decisión de un club londinense de restringir el acceso a un evento a hombres de al menos 1,83 metros de altura generó rápidamente debate en línea. Desde reacciones críticas hasta simple asombro, esta decisión plantea interrogantes sobre cómo ciertos eventos se dirigen a su público y sobre las percepciones sociales vinculadas a criterios físicos.