Dormir en lugar de hacer turismo: por qué el "turismo del sueño" está ganando terreno.

Con la llegada de las vacaciones de verano, una nueva tendencia turística sigue atrayendo a cada vez más franceses: el "turismo del sueño". ¿En qué consiste ? Viajar no para visitar una ciudad o un país, sino simplemente para recuperar el sueño. Este enfoque refleja el cansancio acumulado por la población trabajadora en los últimos años.

¿Qué es exactamente el "turismo del sueño"?

El «turismo del sueño» —literalmente, «turismo del sueño»— se refiere a un tipo de vacaciones diseñadas exclusivamente con un único objetivo: permitir que los viajeros duerman mejor. La idea es tan simple como radical: en lugar de tomarse tiempo libre para «hacer cosas», los vacacionistas lo utilizan para compensar la falta de sueño acumulada durante el año.

Nacido hace dos o tres años en varios países, el concepto se ha extendido desde entonces. Ahora se puede encontrar en Norteamérica, Asia, Escandinavia, Suiza, España e incluso Francia, donde varios establecimientos han comenzado a posicionarse en este nicho particularmente prometedor.

¿Por qué está surgiendo esta tendencia ahora?

El entusiasmo por esta tendencia no es casual. Según varios estudios recientes, los franceses duermen un promedio de 6 horas y 41 minutos por noche, una cifra muy inferior a las 7 a 9 horas recomendadas por los especialistas para un adulto. A esta privación crónica del sueño se suman las consecuencias, ampliamente documentadas, del teletrabajo prolongado, el tiempo frente a las pantallas y el estrés laboral sobre la calidad del sueño.

El resultado: una proporción cada vez mayor de la población afirma sentirse constantemente agotada, y la idea de unas vacaciones "activas", en las que hay que visitar, caminar, planificar y correr de un museo a otro, ya no resulta atractiva para todos. Para muchos, irse de vacaciones ahora significa, sobre todo, descansar.

Alojamientos diseñados hasta el más mínimo detalle.

Por el lado de la oferta, los establecimientos compiten por ofrecer estancias a medida. Hoteles de lujo, refugios aislados en plena naturaleza, retiros especializados o clínicas del sueño: cada formato encuentra ahora su clientela.

Las habitaciones están diseñadas como auténticos refugios de descanso. Colchones de alta gama, almohadas a medida, sábanas de fibras naturales y un aislamiento acústico perfecto, sumidas en la oscuridad total gracias a persianas opacas de alta tecnología. Todo está pensado para que el cuerpo redescubra, en tan solo unas noches, un sueño profundo y reparador.

Chequeos médicos, yoga y menús personalizados.

Más allá del mero confort material, algunos establecimientos ofrecen ahora programas verdaderamente integrales. Entre ellos se incluyen sesiones de meditación y yoga al final del día, infusiones específicas para favorecer el sueño, cenas ligeras adaptadas a la cronobiología e incluso evaluaciones completas realizadas por especialistas del sueño para identificar las causas subyacentes del insomnio.

Algunos retiros de lujo van aún más allá, ofreciendo análisis biológicos, seguimiento personalizado o técnicas de respiración. Todo ello para que no solo te vayas descansado, sino también mejor preparado para mantener un sueño reparador a diario.

Si el "turismo del sueño" sigue teniendo éxito, es porque responde a una necesidad profunda y colectiva: la necesidad de dar un respiro al cuerpo y la mente en un mundo que ya no lo permite. Y, en definitiva, nos recuerda que las mejores vacaciones no siempre son aquellas de las que regresamos con más recuerdos, sino a veces aquellas de las que simplemente volvemos renovados.