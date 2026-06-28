Cursos de supervivencia: ¿una moda pasajera o una nueva forma de viajar?

En lugar de relajarse bajo las palmeras, los seguidores de Mike Horn y otros aspirantes a Robinson están aprendiendo a hacer fuego en condiciones extremas y a sobrevivir en entornos hostiles. Últimamente, las reservas para cursos de supervivencia se han disparado, como si la gente se estuviera preparando para un desastre inminente. Entonces, ¿se trata de una moda pasajera o de una alternativa real a las tradicionales vacaciones en tumbonas?

Cursos de supervivencia, una práctica de moda

¿Y si en tus próximas vacaciones te adentras en el bosque con lo indispensable y una brújula para guiarte? ¿Y si, en lugar de zambullirte en la piscina de un hotel con vistas al mar, encendieras una hoguera como los humanos prehistóricos y durmieras en un refugio improvisado con unas pocas ramas? Estos viajes, que dan la ilusión de formar parte de la serie "Lost" o participar en "Survivor", atraen a multitudes.

Mientras que quienes ansían comodidad y paquetes con todo incluido pasan sus vacaciones tomando el sol y bebiendo cócteles en cocos, los verdaderos MacGyver se entrenan para el apocalipsis. Perfeccionan su ingenio, llevando solo una mochila y un mapa como guía. Y esto dista mucho de ser una actividad marginal, reservada únicamente por teóricos de la conspiración pesimistas. Según las estadísticas, alrededor de 10.000 personas participan cada año en un curso de supervivencia, en unas 1.500 sesiones organizadas en Francia.

Los nostálgicos de los campamentos de exploradores, los amantes de la naturaleza y los buscadores de emociones fuertes acuden en masa a estos programas, con la esperanza de salir de la semana convertidos en personas más maduras y preparadas para el fin del mundo. Estos programas, que prometen transformar a los participantes en mejores versiones de sí mismos y mejorar su adaptabilidad, no dan tregua. Perfeccionan su sentido de la orientación, construyen filtros de agua con los materiales disponibles y duermen a la intemperie junto a los insectos. Para algunos, roza el masoquismo puro, mientras que para los más directamente involucrados, es una valiosa, incluso vital, experiencia de aprendizaje.

Los argumentos presentados por sus seguidores

Los cursos de supervivencia, a pesar de su imagen algo primitiva y casi sectaria, abogan principalmente por volver a lo básico en una era donde todo se facilita. En última instancia, los participantes redescubren la vida de nuestros ancestros cazadores-recolectores, quienes no tenían más remedio que ser autosuficientes. Encuentran consuelo en un estilo de vida más sencillo y menos materialista.

Sin duda, están expuestos a condiciones climáticas variables, deben adaptarse a comodidades muy básicas, si no inexistentes, y comer lo que encuentran, con cuidado de no intoxicarse. Pero al mismo tiempo, se someten a una merecida desintoxicación digital, aprenden a escuchar sus instintos, desarrollan su autosuficiencia en bosques repletos de peligros y ejercitan su mente desde la mañana hasta la noche.

Por supuesto, también está la cercanía a la naturaleza, un remanso de paz que puede convertirse rápidamente en el escenario de todos nuestros miedos, especialmente en caso de una invasión de hormigas rojas, arañas gigantes o ruidos inexplicables en plena noche. Estas son las principales ventajas que se mencionan en sitios web dedicados a esta iniciación a la supervivencia, digna de la ciencia ficción.

Estancias difíciles que no siempre están bien supervisadas.

Estos cursos de supervivencia, una versión extrema de los juegos de escape urbanos y las excursiones de vivac, atraen a quienes disfrutan de un desafío, a los entusiastas de las distopías y a las familias que buscan experiencias para fortalecer sus lazos. Sin embargo, aunque los participantes no están solos y van acompañados de guías, estos viajes, que se asemejan más a un entrenamiento militar que a una escapada placentera, no están sujetos a ninguna ley francesa específica.

«Hoy en día, si quiero organizar un curso de windsurf o de boxeo en el pueblo vecino, necesito una licencia estatal. En cambio, si quiero llevar a diez personas a la naturaleza para obligarlas a comer cualquier tipo de planta, haciéndome pasar por un especialista, puedo hacerlo sin licencia», lamenta Mathieu Burgalassi, antropólogo, en las páginas de Geo .

Así, uno puede encontrarse rápidamente con un desconocido que se autoproclama líder de la manada y cuyo conocimiento de la naturaleza proviene únicamente de tutoriales de internet. «Tras unos meses en esos círculos, me enseñaron a estrangular gente por la espalda con una cuerda», añade el experto, que pasó cuatro años inmerso en estos supuestos cursos de supervivencia para endurecer a la gente. Los cursos de supervivencia también son el terreno común de aspirantes a masculinistas y teóricos de la conspiración. A veces, se utilizan como herramientas de propaganda.

Los cursos de supervivencia, mucho más exigentes y rigurosos que la orientación infantil, pueden resultar beneficiosos en caso de que ocurra una tragedia o crisis sin precedentes. Sin embargo, aunque se asemejen a un rito de iniciación, requieren ciertas adaptaciones legales.