Esta abuela, que empezó a viajar sola a los 83 años, sigue inspirando a viajeros

No hay edad para alcanzar tus sueños. La historia de Elena Erkhova, una abuela rusa que se hizo famosa como "Baba Lena", es un ejemplo contundente. Tras pasar gran parte de su vida sin poder viajar, decidió partir a descubrir el mundo a los 83 años, inspirando a miles de personas con su viaje.

Una pasión por los viajes que se hizo realidad tarde en la vida

Elena Erkhova nació en Krasnoyarsk, Siberia. Durante muchos años, sus escasos recursos económicos le impidieron viajar, a pesar de su deseo de descubrir otros países. Fue solo a una edad avanzada que finalmente logró hacer realidad este sueño. A los 83 años, decidió empezar a viajar sola, usando su pensión y el dinero que ganaba vendiendo flores y tejidos. Poco a poco, pudo organizar varios viajes, primero dentro de Rusia y luego al extranjero.

Viaja por varios países

A lo largo de los años, Baba Lena ha visitado numerosos destinos. Entre los países que ha explorado se encuentran Alemania, Italia, Tailandia y Vietnam. Comparte sus aventuras en redes sociales, a menudo acompañadas de fotos tomadas frente a monumentos famosos o en las calles de las ciudades que visita. Sus publicaciones captan rápidamente la atención y llegan a un público internacional. Muchos internautas quedan impresionados por su energía y determinación para viajar sola a su edad.

Creciente popularidad en Internet

Con el tiempo, Baba Lena se ha convertido en una auténtica estrella de las redes sociales. Su cuenta de Instagram cuenta con miles de seguidores deseosos de seguir sus últimas aventuras. Relata sus experiencias de viaje y comparte momentos de su vida diaria. Su historia conecta especialmente con quienes sueñan con viajar, pero a veces piensan que es demasiado tarde para empezar. Para muchos, ella encarna la idea de que los proyectos personales se pueden lograr en cualquier etapa de la vida.

Una historia que sigue inspirando

Elena Erkhova falleció en 2018 a los 91 años. Sin embargo, su historia sigue difundiéndose ampliamente en línea y en los medios de comunicación. Sirve como recordatorio de que es posible cambiar el ritmo de vida y perseguir los sueños, incluso en la edad adulta. Muchos viajeros aún citan a Baba Lena como inspiración para atreverse a vivir aventuras, sin importar la edad.

Al decidir viajar sola a los 83 años, Elena Erkhova transformó un sueño largamente acariciado en una serie de aventuras alrededor del mundo. Conocida como Baba Lena, demostró que nunca es tarde para explorar nuevos horizontes. Su historia sigue inspirando a muchos viajeros hoy en día, recordándonos que la curiosidad y el ansia de descubrir pueden durar toda la vida.