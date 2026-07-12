Cómo elegir el mejor asiento en un vuelo de larga distancia

Volar durante varias horas es toda una aventura… pero también una verdadera prueba de comodidad. La buena noticia es que elegir tu asiento puede transformar tu experiencia de vuelo. Tanto si sueñas con dormir, moverte con libertad o simplemente viajar con tranquilidad, algunos consejos te ayudarán a encontrar el asiento perfecto para ti.

Ojo de buey o pasillo: todo depende de tus hábitos

El gran debate siempre comienza con esta pregunta: ¿ojo de buey o pasillo?

El asiento junto a la ventana es ideal para quienes disfrutan admirando el paisaje, recostarse contra la pared para dormir o simplemente buscan un poco más de paz y tranquilidad. Sin embargo, si quieres estirar las piernas, tendrás que pedirles a tus vecinos que se levanten.

El asiento del pasillo es perfecto si te gusta levantarte con frecuencia, caminar o estirarte sin molestar al resto de la fila. Sin embargo, es más probable que otros pasajeros o la tripulación de cabina te molesten.

En cuanto a los asientos centrales, suelen ser los menos populares, principalmente porque ofrecen menos espacio personal.

Los asientos más espaciosos: las mejores ofertas que debes conocer.

Si tu prioridad es ganar unos centímetros preciosos en tus piernas, hay algunos lugares que merece la pena visitar.

Las filas situadas junto a las salidas de emergencia suelen ofrecer un espacio más amplio.

Los asientos instalados detrás de una mampara, también llamada "tabique", permiten un espacio considerable para las piernas en la parte delantera.

Estos asientos, sin embargo, tienen algunas características únicas. Los reposabrazos a veces son fijos y, a menudo, el equipaje de mano debe guardarse en los compartimentos superiores durante el despegue y el aterrizaje. Esto es algo a tener en cuenta según sus hábitos de viaje.

Zonas que debes evitar si buscas paz y tranquilidad.

No todos los asientos ofrecen el mismo nivel de comodidad.

Los asientos cercanos a los baños o las cocinas suelen estar más concurridos, con un constante ir y venir de gente y más ruido.

Las últimas filas también pueden resultar menos agradables, sobre todo porque algunos asientos se reclinan menos o están situados cerca de estas zonas de mayor afluencia.

Por el contrario, los asientos situados sobre las alas ofrecen una vista menos despejada, pero suelen ser apreciados por los viajeros sensibles a las turbulencias, ya que esta parte del avión es generalmente más estable.

Un consejo: ¡reserva ya!

Los asientos más solicitados se agotan rápidamente. Por lo tanto, en cuanto compres tu billete o se abra el check-in online, recuerda seleccionar tu asiento si esta opción está disponible. Algunas aerolíneas cobran un suplemento por los asientos más cómodos. En un vuelo de varias horas, este coste adicional puede merecer la pena si deseas viajar con la máxima comodidad.

Elige según tus necesidades… no las de los demás.

El asiento ideal no es el mismo para todos.

Si desea dormir durante gran parte del viaje, un asiento junto a la ventana, alejado de los pasillos, suele ser una excelente opción.

Si sueles levantarte con frecuencia o viajas con un niño pequeño, un asiento de pasillo o una fila con separador pueden resultarte más prácticos.

Antes de reservar, también puede resultar útil consultar la distribución de la cabina de su vuelo en sitios web especializados, donde se detallan las ventajas y los pequeños inconvenientes de cada asiento.

En definitiva, no existe el asiento perfecto, sino el que mejor se adapte a tus necesidades. Algunos viajeros prefieren los asientos de ventanilla, mientras que otros optan por los de pasillo. Lo importante es elegir un asiento donde te sientas cómodo durante todo el viaje. Porque en un vuelo de larga distancia, dedicar unos minutos a elegir el asiento adecuado puede marcar la diferencia una vez en el aire.