Bolsas de viaje para mujer de Cabaia: prácticas y versátiles para todas tus aventuras.

Es posible emprender una aventura con un equipaje que sea a la vez elegante y funcional .

Las bolsas de viaje para mujer de Cabaia cumplen este requisito con dos modelos estrella: la Duffle Adventurer de 40 litros y la Duffle Étudier de 48 litros .

Diseñadas para viajar ligero sin sacrificar la organización, destacan por su extraordinaria versatilidad . Ya sea una escapada de fin de semana improvisada, un viaje de negocios o una estancia de varios días, cada modelo se adapta a tus necesidades.

Si a eso le sumamos un firme compromiso con la responsabilidad ecológica y una durabilidad inigualable, obtenemos compañeros que merecen un lugar en nuestra vida diaria.

Duffle Adventurer 40L o Duffle Examiner 48L: ¿qué bolsa de viaje de Cabaia deberías elegir?

La elección entre estas dos bolsas de viaje depende fundamentalmente de la duración de tu estancia. La Duffle Adventurer de 40 litros mide 29 × 30 × 45 cm y pesa tan solo 1,34 kg.

Con un precio de 119,00 € , se presenta como la compañera ideal para escapadas de fin de semana y viajes de negocios. Su capacidad permite llevarla como equipaje de mano en la mayoría de las aerolíneas, incluidas Air France, EasyJet, KLM, Lufthansa, Ryanair, SWISS, Transavia y Vueling.

Por otro lado, la bolsa de viaje Duffle Analyser 48L mide 28 × 58 × 30 cm y pesa 1,43 kg. Con un precio de 149,00 € , está diseñada para viajes de 3 a 5 días gracias a su generoso volumen. A pesar de su mayor capacidad, su peso sigue siendo sorprendentemente bajo, lo que demuestra su ligereza cuidadosamente controlada .

Ambos modelos comparten el sistema de transporte 3 en 1 , el tejido vegano repelente al agua y el sistema modular MOLLE . El factor decisivo sigue siendo sencillo: la duración de tu viaje determinará tu elección entre la Adventurer y la Chercher.

Soluciones de almacenamiento inteligentes y opciones de transporte diseñadas para todas las situaciones.

Las ventajas del aventurero para una organización eficiente

La bolsa de viaje Duffle Adventurer cuenta con un compartimento para portátil de 14 pulgadas , bolsillos interiores con cierre a presión y una amplia abertura superior que facilita guardar la ropa doblada sin que se arrugue.

Incluye dos bolsillos MOLLE y una correa para el hombro, lo que la convierte en una pieza de equipaje muy completa lista para usar.

El Visitante y su almacenamiento especializado

Por otro lado, la mochila Examiner ofrece un compartimento separado para zapatos , una gran ventaja para proteger la ropa de las suelas. Su bolsillo para botella de agua inclinado a 45° permite un acceso rápido mientras te desplazas.

El compartimento seguro para portátiles de 15 pulgadas y las asas magnéticas completan un conjunto diseñado para la comodidad diaria.

Ambas bolsas de viaje comparten el bolsillo exterior plano con cremallera y sistema antirrobo , el resistente gancho de plástico para colgar las llaves y un elegante forro interior estampado.

El sistema de transporte 3 en 1 —en la mano mediante asas reforzadas, al hombro o en la espalda gracias a las correas acolchadas— garantiza una ergonomía adaptada a cada situación.

Bolsas de viaje ecológicas diseñadas para durar.

Cabaia ha forjado su reputación sobre la base de compromisos medioambientales concretos y verificables. La marca, desarrollada en París , cuenta con numerosas certificaciones reconocidas:

Etiqueta vegana de EVE : productos garantizados libres de ingredientes de origen animal y no testados en animales.

: productos garantizados libres de ingredientes de origen animal y no testados en animales. Certificación B-Corp por altos estándares sociales y ambientales.

por altos estándares sociales y ambientales. Certificación Oeko-Tex Standard 100 y cumplimiento con REACH, lo que garantiza la ausencia de sustancias químicas nocivas.

y cumplimiento con REACH, lo que garantiza la ausencia de sustancias químicas nocivas. Certificación Global Recycled Standard (GRS, n.º TE-00321941, Bureau Veritas) con al menos un 50 % de materiales reciclados.

La fabricación se realiza en talleres certificados por SMETA o BSCI , lo que garantiza prácticas éticas y sociales rigurosas. El embalaje, reciclable y libre de plástico desechable, extiende este compromiso hasta el momento de abrir la caja.

Estasbolsas tienen una vida útil estimada de 30 años e incluyen garantía de por vida y reemplazo en caso de defectos. Una inversión sostenible, muy diferente a los modelos desechables.

La amplia gama de colores disponibles —burdeos, marrón, negro, azul, rosa, gris, verde, beige, rojo y muchos más— permite a cada mujer encontrar el diseño que mejor se adapte a ella.

Los nombres de las ciudades modelo inspiran viajes: Niza, Reikiavik, Berlín, Wellington o incluso Nueva York.

Artículos esenciales que debes empacar en tu bolsa de viaje Cabaia para un fin de semana exitoso

Para optimizar la planificación de tu viaje, empieza por una buena selección de ropa. Empaca dos conjuntos para el día y uno para la noche, ropa interior para dos o tres días, un pijama y un par de zapatos de repuesto.

La amplia abertura de la bolsa de lona permite guardar la ropa doblada sin dañarla.

Para los accesorios, el sistema de bolsillos MOLLE resulta indispensable. Puedes guardar joyas, bufandas, chales o incluso sombreros, según la temporada. En verano, las gorras y las gafas de sol también tendrán su lugar fácilmente.

Un neceser bien surtido es esencial: cepillo de dientes, pasta dental, desodorante y productos de baño. Para quienes usan maquillaje, un kit de belleza con una rutina completa y desmaquillante es indispensable.

El neceser Cabaia, compatible con ambos modelos, es también una solución práctica para centralizar estos artículos esenciales.

Ropa y zapatos en el compartimento principal Artículos de aseo y kit de belleza en bolsas MOLLE. Documentos de identidad y dispositivos electrónicos portátiles en el bolsillo antirrobo. Accesorios de temporada en los bolsillos interiores con cierre a presión.

Para su cuidado, estas bolsas deben limpiarse a mano con un paño húmedo y jabón suave. Las devoluciones son gratuitas en un plazo de 14 días y el envío es gratuito para pedidos superiores a 50 € .

Se aceptan pagos seguros con Mastercard, Visa, PayPal y Scalapay. El servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 10:00 a 17:30.