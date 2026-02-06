Search here...

Touretten oireyhtymästä kärsivä hän näyttää, kuinka hänen koiransa auttaa häntä hallitsemaan tic-oireitaan.

Eläinten elämä
Léa Michel
@baylen_dupree/Instagram

Tik-oireiden kanssa eläminen ei estä rakastamasta, unelmoimasta tai loistamasta. 23-vuotias Baylen Dupree osoittaa autenttisesti, kuinka hänen koirastaan tulee todellinen liittolainen hänen kehonsa ja mielensä rauhoittamisessa ja samalla hän lisää miljoonien ihmisten tietoisuutta Touretten oireyhtymän todellisuudesta.

Visuaalinen demonstraatio, joka puhuu puolestaan

  • Baylen Dupree tarjoaa helmikuun alussa TikTokissa ja Instagramissa jaetulla videolla vertauksen, joka on yhtä yksinkertainen kuin liikuttavakin. Lentokentällä hän kuvaa itseään kahdessa eri hetkessä. Ensimmäisessä hän pitää pientä valkoista koiraansa, Fluffya, mukavasti sylissänsä. Hän silittää koiraa; hänen kehonsa on rentoutunut, hänen kasvonsa tyynet ja hänen motoriset ja verbaaliset nykimisensä ovat lähes olemattomat.
  • Toisessa otteessa hän esiintyy yksin, ilman nelijalkaista seuralaistaan: tahattomat liikkeet ilmestyvät uudelleen, ääniä syntyy hänen hallitsematta niitä.

Tämä silmiinpistävä kontrasti havainnollistaa konkreettisesti eläimen läsnäolon rauhoittavaa vaikutusta sen hermostoon. Se ei ole taikuutta, vaan voimakas emotionaalinen mekanismi: kontakti, emotionaalinen turvallisuus ja lempeys vähentävät stressiä ja siten tic-oireiden voimakkuutta.

Katso tämä postaus Instagramissa

Baylen Dupree (@baylen_dupree) jakama viesti

Fluffyn olennainen rooli: enemmän kuin eläin, emotionaalinen tuki

Fluffy ei ole pelkästään suloinen koira. Se toimii todellisena emotionaalisena ankkurina. Sen läsnäolo rauhoittaa, vakauttaa ja tarjoaa turvallisuutta. Vähentämällä ahdistusta se auttaa epäsuorasti vähentämään tic-oireiden esiintymistiheyttä ja voimakkuutta. Tämä ihmisen ja eläimen välinen side kuvaa emotionaalisten suhteiden terapeuttista voimaa, olivatpa ne sitten ihmisten tai lajien välisiä.

Julkisuuden edessä eletty elämä, joka ei kuitenkaan koskaan kutistunut diagnoosiksi.

Baylen Dupreella on miljoonia seuraajia TikTokissa ja Instagramissa, eikä hän pidättele arkielämänsä jakamista. Hän menee vielä pidemmälle jakamalla matkansa TLC-kanavan tosi-tv-sarjassa "Baylen Out Loud". Sarjan toinen kausi seuraa hänen pyrkimyksiään hallita paremmin tic-oireitaan, pakko-oireista häiriötään, ihmissuhteitaan, tunteitaan ja rakkauselämäänsä.

Hän on ollut kihloissa Colin Dooleyn kanssa helmikuusta 2025 lähtien ja suunnittelee aktiivisesti häitään. Hän kuvailee tulevaa tapahtumaa "suureksi perhejuhlaksi", jossa hän haluaa tuntea itsensä kauniiksi, vahvaksi ja täysin omaksi itsekseen. Hän jopa suunnitteli kukka-asuja koirilleen kauan ennen hääpäivän valitsemista. Iloinen todiste siitä, että hänen elämäänsä ei määrittele hänen sairaus, vaan se on täynnä suunnitelmia, naurua ja rakkautta.

Touretten oireyhtymää koskevien väärinkäsitysten purkaminen

Julkaisujensa kautta Baylen taistelee myös Touretten oireyhtymää ympäröiviä itsepintaisia stereotypioita vastaan. Toisin kuin yleisesti uskotaan, hän ei rajoitu käyttämään karkeaa kieltä. Hän käsittelee seuraavia aiheita:

  • Motoriset tic-oireet, kuten niskan, hartioiden tai kasvojen äkilliset liikkeet.
  • Äänihäiriöt, kuten tahattomat äänet, sanat tai lauseet.
  • Lisääntynyt herkkyys stressille, mikä voimistaa oireita.

Näyttämällä suodattamattoman arkielämänsä hän muistuttaa meitä siitä, että tämä neurologinen häiriö on osa häntä, mutta se ei määrittele hänen arvoaan, kauneuttaan tai kykyään elää elämää täysillä.

Baylenin video ylittää lopulta sosiaalisen median rajat. Se tarjoaa arvokkaan kuvan sairaudesta, jota usein väärinymmärretään. Tietoisuuden lisäämisen, henkilökohtaisten projektien ja arjen selviytymiskyvyn avulla Baylen Dupree ilmentää sukupolvea, joka kieltäytyy piiloutumasta. Hän päättää elää elämäänsä täysillä, rakastaa syvästi ja muuttaa haavoittuvuutensa vahvuuksiksi. Ja Fluffy, hänen uskollinen kumppaninsa, on yksi tämän kauneimmista symboleista.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Miksi hevosten intuitio kiehtoo tutkijoita, tutkimuksen mukaan

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Miksi hevosten intuitio kiehtoo tutkijoita, tutkimuksen mukaan

Hevoset eivät ole vain ihania seuralaisia: ne näyttävät kykenevän "lukemaan" tunteitamme. Äskettäin tehty ranskalainen tutkimus paljastaa, että näillä...

Nielemmekö hämähäkkejä todella unissamme? Mitä tiede sanoo

Olet luultavasti kuullut tämän huhun: nielemme oletettavasti jopa kahdeksan hämähäkkiä vuodessa nukkuessamme suu auki ja tiedottomina. Se on...

Kuukausia kateissa ollut kissa ilmestyy uudelleen 250 kilometrin päästä; sen tarina valloittaa internetin myrskyn lailla.

Filou-kissa, joka katosi elokuussa 2025 moottoritien levähdysalueelta Gironan lähellä Espanjassa, on juuri ilmestynyt uudelleen Olonzaciin, Héraultin alueelle Ranskaan,...

Nämä palkitut luontokuvat saavat hymyn takaisin huulille.

Luontokuvaajat onnistuvat sekunnin murto-osassa vangitsemaan elämän raa'an olemuksen. Refocus Photographer of the Year Awards 2025 -palkintojenjako paljastaa sarjan...

Tämä palomies pelastaa koiran vedestä: Hänen tekonsa liikuttaa internetiä

Nîmesiläinen palomies suoritti upean pelastusoperaation joulukuun lopulla 2025 sukeltamalla Canal de la Fontainen jäiseen veteen pelastaakseen hädässä olevan...

Tutkijoiden mukaan persoonallisuutesi voi vaikuttaa kissasi persoonallisuuteen.

Entä jos kissasi olisi osittain peili itsestäsi? Laaja brittiläinen tutkimus , joka julkaistiin tieteellisessä PLOS One -lehdessä, selvitti...

© 2025 The Body Optimist