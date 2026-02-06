Touretten oireyhtymästä kärsivä hän näyttää, kuinka hänen koiransa auttaa häntä hallitsemaan tic-oireitaan.

Tik-oireiden kanssa eläminen ei estä rakastamasta, unelmoimasta tai loistamasta. 23-vuotias Baylen Dupree osoittaa autenttisesti, kuinka hänen koirastaan tulee todellinen liittolainen hänen kehonsa ja mielensä rauhoittamisessa ja samalla hän lisää miljoonien ihmisten tietoisuutta Touretten oireyhtymän todellisuudesta.

Visuaalinen demonstraatio, joka puhuu puolestaan

Baylen Dupree tarjoaa helmikuun alussa TikTokissa ja Instagramissa jaetulla videolla vertauksen, joka on yhtä yksinkertainen kuin liikuttavakin. Lentokentällä hän kuvaa itseään kahdessa eri hetkessä. Ensimmäisessä hän pitää pientä valkoista koiraansa, Fluffya, mukavasti sylissänsä. Hän silittää koiraa; hänen kehonsa on rentoutunut, hänen kasvonsa tyynet ja hänen motoriset ja verbaaliset nykimisensä ovat lähes olemattomat.

Toisessa otteessa hän esiintyy yksin, ilman nelijalkaista seuralaistaan: tahattomat liikkeet ilmestyvät uudelleen, ääniä syntyy hänen hallitsematta niitä.

Tämä silmiinpistävä kontrasti havainnollistaa konkreettisesti eläimen läsnäolon rauhoittavaa vaikutusta sen hermostoon. Se ei ole taikuutta, vaan voimakas emotionaalinen mekanismi: kontakti, emotionaalinen turvallisuus ja lempeys vähentävät stressiä ja siten tic-oireiden voimakkuutta.

Katso tämä postaus Instagramissa Baylen Dupree (@baylen_dupree) jakama viesti

Fluffyn olennainen rooli: enemmän kuin eläin, emotionaalinen tuki

Fluffy ei ole pelkästään suloinen koira. Se toimii todellisena emotionaalisena ankkurina. Sen läsnäolo rauhoittaa, vakauttaa ja tarjoaa turvallisuutta. Vähentämällä ahdistusta se auttaa epäsuorasti vähentämään tic-oireiden esiintymistiheyttä ja voimakkuutta. Tämä ihmisen ja eläimen välinen side kuvaa emotionaalisten suhteiden terapeuttista voimaa, olivatpa ne sitten ihmisten tai lajien välisiä.

Julkisuuden edessä eletty elämä, joka ei kuitenkaan koskaan kutistunut diagnoosiksi.

Baylen Dupreella on miljoonia seuraajia TikTokissa ja Instagramissa, eikä hän pidättele arkielämänsä jakamista. Hän menee vielä pidemmälle jakamalla matkansa TLC-kanavan tosi-tv-sarjassa "Baylen Out Loud". Sarjan toinen kausi seuraa hänen pyrkimyksiään hallita paremmin tic-oireitaan, pakko-oireista häiriötään, ihmissuhteitaan, tunteitaan ja rakkauselämäänsä.

Hän on ollut kihloissa Colin Dooleyn kanssa helmikuusta 2025 lähtien ja suunnittelee aktiivisesti häitään. Hän kuvailee tulevaa tapahtumaa "suureksi perhejuhlaksi", jossa hän haluaa tuntea itsensä kauniiksi, vahvaksi ja täysin omaksi itsekseen. Hän jopa suunnitteli kukka-asuja koirilleen kauan ennen hääpäivän valitsemista. Iloinen todiste siitä, että hänen elämäänsä ei määrittele hänen sairaus, vaan se on täynnä suunnitelmia, naurua ja rakkautta.

Touretten oireyhtymää koskevien väärinkäsitysten purkaminen

Julkaisujensa kautta Baylen taistelee myös Touretten oireyhtymää ympäröiviä itsepintaisia stereotypioita vastaan. Toisin kuin yleisesti uskotaan, hän ei rajoitu käyttämään karkeaa kieltä. Hän käsittelee seuraavia aiheita:

Motoriset tic-oireet, kuten niskan, hartioiden tai kasvojen äkilliset liikkeet.

Äänihäiriöt, kuten tahattomat äänet, sanat tai lauseet.

Lisääntynyt herkkyys stressille, mikä voimistaa oireita.

Näyttämällä suodattamattoman arkielämänsä hän muistuttaa meitä siitä, että tämä neurologinen häiriö on osa häntä, mutta se ei määrittele hänen arvoaan, kauneuttaan tai kykyään elää elämää täysillä.

Baylenin video ylittää lopulta sosiaalisen median rajat. Se tarjoaa arvokkaan kuvan sairaudesta, jota usein väärinymmärretään. Tietoisuuden lisäämisen, henkilökohtaisten projektien ja arjen selviytymiskyvyn avulla Baylen Dupree ilmentää sukupolvea, joka kieltäytyy piiloutumasta. Hän päättää elää elämäänsä täysillä, rakastaa syvästi ja muuttaa haavoittuvuutensa vahvuuksiksi. Ja Fluffy, hänen uskollinen kumppaninsa, on yksi tämän kauneimmista symboleista.