Search here...

Nämä palkitut luontokuvat saavat hymyn takaisin huulille.

Eläinten elämä
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Caleb Falkenhagen/Pexels

Luontokuvaajat onnistuvat sekunnin murto-osassa vangitsemaan elämän raa'an olemuksen. Refocus Photographer of the Year Awards 2025 -palkintojenjako paljastaa sarjan poikkeuksellisia valokuvia, jotka muuttavat ohikiitävät luonnonmaisemat unohtumattomiksi taideteoksiksi.

Elämän mestariteos: täydellinen ryöstö

Vuoden 2025 Refocus Photographer of the Year Awards -palkintojen pääpalkinnon sai Baiju Patil teoksestaan "The Perfect Heist", joka kuvaa hetkeä, jolloin vaaleanpunainen haikara nappaa kalan Bharatpurin soilla Intiassa. Viisitoista vuotta tiedustelua ja piiloissa odottamista vaadittiin tämän saalistuskohtauksen taltioimiseen juuri sillä hetkellä, kun saalis katoaa metsästäjän nokkaan. Ruusunpunainen valo, sommittelun geometria ja hetken näkymätön jännite muuttavat tämän metsästyskohtauksen lähes maalaukselliseksi kuvaksi hiljaisesta voimasta.

Katso tämä postaus Instagramissa

Viesti, jonka on jakanut Baiju Patil (@baiju_patil)

Ilmabaletteja ja taivaallisia taisteluita

Jäisillä korkeuksilla tai aaltojen yläpuolella petolintujen, tiirojen ja lokkien kaksintaistelut saavat brutaalin koreografian tuntua. Maakotka syöksyy kohteensa kimppuun elokuvassa "Sky Hunters"; toisaalla kaksi merilintua ottavat yhteen höyhenbaletissa siivet selällään ja kynnet ojennettuina. Nämä hetket paljastavat selviytymisen raa'an kauneuden: hetken runoutta, joka on vangittu siiveniskun nopeudella.

Katso tämä postaus Instagramissa

reFocus Awardsin (@refocus.awards) jakama julkaisu

Katso tämä postaus Instagramissa

Viesti, jonka on jakanut Baiju Patil (@baiju_patil)

Kun äärettömän pienestä tulee eeppistä

Makrovalokuvaus tarjoaa kuitenkin täysin erilaisen näkökulman: näkymättömien maailmojen. Hyppäävät hämähäkit loikkivat sudenkorentojen kimppuun, skorpioneja ja kovakuoriaisia ahmivat konnakotkat... Jokaisesta suurennetusta kohtauksesta tulee mytologinen draama, jossa jokainen yksityiskohta – torahampaat, suomut, kastepisarat – saa monumentaalisen ulottuvuuden. Erikoislinssien ansiosta nämä valokuvaajat paljastavat kiehtovan rinnakkaistodellisuuden.

Katso tämä postaus Instagramissa

reFocus Awardsin (@refocus.awards) jakama julkaisu

Eläinten lempeys: villin toinen puoli

Vuoden 2025 Refocus Photographer of the Year Awards -palkintojen valinta ei ainoastaan esittele luonnon "väkivaltaa". Joissakin kuvissa on tallennettu odottamattomia hellyyden eleitä: leijonanpentu painautuu emoaan vasten, jääkarhu kantaa pentuaan hellästi selässään, norsunpoikanen etsii matriarkkansa rauhoittavaa kärsää. Nämä kuvat tasapainottavat saalistuksen ankaruutta ja muistuttavat meitä siitä, että äidinvaisto, suojelu ja tiedon välittäminen ovat myös olennaisia luonnolle.

Katso tämä postaus Instagramissa

reFocus Awardsin (@refocus.awards) jakama julkaisu

Katso tämä postaus Instagramissa

reFocus Awardsin (@refocus.awards) jakama julkaisu

Harvinainen alkemia kärsivällisyyden ja teknologian välillä

Jokaisen kuvan takana on kuukausia – joskus vuosia – odotusta, epäonnistumisia ja säätöjä. Jotkut valokuvaajat käyttävät droneja lähestyäkseen eläimiä häiritsemättä niitä, kun taas toiset luottavat äänettömiin kameroihin, jotka on asennettu etänä ja laukaistaan sopivalla hetkellä.

Näiden Refocus Photographer of the Year Awards 2025 -palkintoja voittaneiden valokuvaajien työ ei siis ole pelkästään teknistä: se kumpuaa omistautumisesta, jossa teknologiaa käytetään ihmetyksen palveluksessa lajia ja sen ympäristöä täysin kunnioittaen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Tämä palomies pelastaa koiran vedestä: Hänen tekonsa liikuttaa internetiä

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tämä palomies pelastaa koiran vedestä: Hänen tekonsa liikuttaa internetiä

Nîmesiläinen palomies suoritti upean pelastusoperaation joulukuun lopulla 2025 sukeltamalla Canal de la Fontainen jäiseen veteen pelastaakseen hädässä olevan...

Tutkijoiden mukaan persoonallisuutesi voi vaikuttaa kissasi persoonallisuuteen.

Entä jos kissasi olisi osittain peili itsestäsi? Laaja brittiläinen tutkimus , joka julkaistiin tieteellisessä PLOS One -lehdessä, selvitti...

17-vuotias Addison kohtaa hain: veljensä sankarillinen teko

Näennäisen tavallinen veneretki muuttui järkyttäväksi koettelemukseksi. Floridassa 17-vuotias Addison selvisi hain hyökkäyksestä veljensä välittömän rohkeuden ansiosta. Tarina sinnikkyydestä,...

Flossie täyttää 30 vuotta: maailman vanhin kissa juhlii syntymäpäiväänsä

Flossie ei ainoastaan puhalla 30 kynttilää loppuun: hän vahvistaa entisestään paikkaansa kissaeläinten historiassa. Tämä brittiläinen kissa, jonka Guinnessin...

Tässä eläimessä todellisten ystävien saaminen hidastaa ikääntymistä.

Ikääntyminen on osa matkaa, niin ihmisille kuin eläimillekin. Ja joskus tiede tarjoaa löytöjä, jotka ovat yhtä huvittavia kuin...

Vähemmän vauvoja, enemmän lemmikkejä: uuden sukupolven valinta?

Tänään on noussut esiin yllättävä mutta paljastava havainto: uusi sukupolvi näyttää hylkäävän perinteisen vanhemmuuden lemmikkien hyväksi. Välittömän hellyyden,...

© 2025 The Body Optimist