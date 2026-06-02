Eläinlääkäri varoittaa lemmikin kanssa nukkumisen vähän tunnetuista riskeistä.

Koiran tai kissan kanssa sängyn jakaminen on yksi elämän pienistä iloista monille ihmisille. Tämä rauhoittava läheisyys usein vahvistaa sidettä omaan lemmikkiin. Eläinlääkäri Tom Masonin mukaan tähän tapaan tulisi kuitenkin suhtautua tietyin varotoimin kaikkien hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Loiset, jotka voivat kutsua itsensä peittojen alle

Tämä on ensimmäinen asiantuntijan esiin nostama seikka: jopa täysin rakastettu ja hyvin hoidettu lemmikki voi kantaa tiettyjä loisia. Kirput, punkit tai punkit voivat siten helpommin päätyä vuodevaatteisiin, kun koira tai kissa nukkuu sängyssä. Eläinlääkäri muistuttaa myös, että jotkut sisäloiset voivat harvinaisissa tapauksissa tarttua ihmisiin. Riski on edelleen pieni, mutta se on suurempi pienillä lapsilla, vanhuksilla tai heikentyneen immuunijärjestelmän omaavilla.

Hyviä uutisia: altistumista voi jo rajoittaa muutamalla yksinkertaisella toimenpiteellä. Koiran tassujen puhdistaminen sopivalla pyyhkeellä jokaisen kävelyn jälkeen, loislääkityksen pitäminen ajan tasalla ja vuodevaatteiden säännöllinen pesu ovat kaikki hyviä tapoja.

Joskus vähemmän palauttava uni

Vaihtaako koirasi usein asentoa? Päättääkö kissasi tutkia asuntoa kello 3 aamuyöllä? Nämä pienet liikkeet voivat häiritä untasi jopa huomaamattasi. Päinvastoin pätee. Myös ihmiset voivat häiritä seuralaistensa lepoa. Ja kuten me, koirat ja kissat tarvitsevat laadukasta unta pysyäkseen terveinä ja tasapainoisina joka päivä.

Koiran kanssa nukkuminen: ennen kaikkea henkilökohtainen valinta

Tarkoittaako tämä, että sinun pitäisi karkottaa koirasi tai kissasi makuuhuoneesta? Ei välttämättä. Asiantuntijat neuvovat pääasiassa olemaan tietoinen mahdollisista haitoista, jotta voit tehdä tietoon perustuvan päätöksen. Jos nautit lemmikkisi kanssa nukkumisesta ja se toimii hyvin, ei ole mitään velvoitetta, ei häpeää eikä draamaa jatkaa. Jokainen ihmisen ja eläimen pari löytää oman tasapainonsa. Niille, jotka haluavat mieluummin vaihtoehtoisen lähestymistavan, mukavan korin sijoittaminen sängyn lähelle auttaa säilyttämään tämän rauhoittavan läheisyyden ja minimoimaan joitakin haittoja.

Tärkeintä on asettaa etusijalle hygienia, mukavuus ja kaikkien asianosaisten hyvinvointi. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa olla huolehtiva koiranomistaja.