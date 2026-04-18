Toulousen naisten kampaamotarjonta on yhtä rikas kuin yllättäväkin. Käsityöläisvärjäilijöistä ympäristövastuullisiin salonkeihin, unohtamatta afrospesialisteja tai muodollisten kampausten asiantuntijoita, Pink City tarjoaa runsaasti osoitteita jokaiseen profiiliin.

Etsitpä sitten täydellistä muodonmuutosta, yksilöllistä hiustenleikkausta tai vain laadukasta hoitoa, täältä löytyy salonki jokaiselle naiselle ja jokaiseen budjettiin.

Olemme valinneet parhaat suositellut osoitteet opastamaan sinua Toulousen hiustenhoitomaailmassa.

Parhaat kampaamot naisten hiustenleikkauksiin ja värjäykseen Toulousessa

Maudin työpaja on Toulousen viiden kauneimman salongin joukossa, ja se on saanut perusteellisen tarkastuksen jälkeen 4,8 pistettä.

Vuonna 2009 perustettu hotelli henkii aitoa Toulousen tunnelmaa yhdistäen punaisia tiiliä ja antiikkiparkettilattioita.

Tiimi on ajan tasalla uusimmista trendeistä ja tarjoaa kattavan diagnostiikan ennen jokaista huoltoa.

Erikoisosaamista ovat harjaus, värjäys, suoristus, vaalennus, föönaus ja kiilto.

Jokainen hoito räätälöidään yksilöllisesti, ja valikoimassamme on tuotteita, jotka sisältävät kasviöljyjä ja vitamiineja. Salonki on avoinna ajanvarauksella maanantaista lauantaihin.

Vuonna 2007 perustettu Art de l'Âme , jonka arvosana on 4,7, käyttää omaperäistä hinnoittelujärjestelmää: jokainen hinta heijastaa valitun kampaajan teknisiä taitoja ja erikoisalaa.

Luovan johtajan Morganin johdolla tämä salonki kouluttaa säännöllisesti tiimiään hallitsemaan kaikki tyylit.

L'Appart des Coiffeurs, jonka arvosana on 4,8 vuodesta 2014 lähtien, tarjoaa henkilökohtaisia konsultaatioita ja arvokkaita neuvoja kotirutiineihin, jotka kattavat naisten, miesten ja lasten hiustenleikkaukset.

Toulouse-osoitteet ovat erikoistuneet ympäristöystävällisiin ja kasvipohjaisiin kampaamopalveluihin

Jotkut Toulousen kampaamot ovat muuttaneet ekologisen sitoutumisensa todelliseksi identiteetiksi. Madame Sans Gêne , Saint-Cyprienin kaupunginosassa sijaitseva vintage-tyylinen perhekampaamo, on vakiinnuttanut asemansa 100 % orgaanisten, bio- ja vegaanisten kasvipohjaisten hiusvärien edelläkävijänä .

Ystävällinen ilmapiiri ja välittävä tiimi takaavat henkilökohtaisen arvion jokaiselle asiakkaalle.

Le Démêloir omaksuu päättäväisen tasa-arvoisen lähestymistavan, jossa hinnat ovat sukupuolesta riippumattomia ja samat kaikille.

Sen ekologinen filosofia on konkreettisesti havainnollistettu: jätteiden lajittelu, hiusten kierrätys, veden säästäminen ja eettiset huipputuotteet.

Yleisemmin ottaen useat Toulousen, erityisesti Saint-Cyprienin, salongit keräävät leikattuja hiuksia saasteidenestosuodattimien valmistamiseksi.

Nämä laitokset kieltävät muovin ja voimakkaat hajuvedet ja suosivat luonnollisia öljyjä ja haudukkeita. Tämä valinta on yhä suositumpi asiakkaiden keskuudessa, jotka ovat huolissaan hiustensa terveydestä ja ympäristöstä.

Parhaat kampaamot Toulousessa muodolliseen kampaukseen tai erityistilaisuuteen

Asiantuntijoita jokaiseen tärkeään hetkeen

Authentic Nomadella on kaksi putiikkia, toinen Les Carmesissa ja toinen Saint-Cyprienissä, ja ne ovat avoinna tiistaista lauantaihin. Tämä kampaamo on erikoistunut nutturakampauksiin, letteihin ja juhlakampauksiin ja kiertää myös Occitanien alueella.

Häät, polttarit tai ammattimainen tapahtuma: tiimimme mukautuu jokaiseen tilaisuuteen hienostuneesti.

Côte Pavéen alueella useat kampaamot tarjoavat löysiä nutturakampauksia, solmittuja lettejä ja Toulousen säätä silmällä pitäen suunniteltuja kampauksia. Paikallinen asiantuntemus on täällä aivan yhtä tärkeää kuin tekninen taito.

Vuokraa yksityinen oleskelutila intiimiä kokemusta varten.

Salongit, kuten Tia Gigi tai Valentin, tarjoavat mahdollisuuden yksityistää tilansa intiimiä ja yksilöllistä kokemusta varten.

Juhlallisiin kampauksiin erikoistuneen kampaamon valitseminen takaa täyden tuen suurena päivänä, ensimmäisestä konsultaatiosta viimeiseen nuppiin.

Värittäjiä ja väriartisteja ei kannata jättää väliin Toulousessa

Valentin ilmentää artesaanivärjäyksen taitajaa kaikissa ulottuvuuksissaan: hänen hienostunut ja yksityinen salonkinsa Place des Carmesin lähellä toivottaa jokaisen asiakkaan tervetulleeksi henkilökohtaisen diagnoosin jälkeen.

Avoinna maanantaista lauantaihin , se vaalii tyyneyttä ja itsevarmuutta jokaisella tapaamisella.

Myös Carmesissa sijaitseva By Mélanie palvelee yksinomaan naisasiakkaita. Balayage, ombré-hiukset, brasilialainen suoristus, sävytys, raidat tai kiharat hiustenhoito: palvelu on 100 % räätälöitävissä.

Putiikkialue mahdollistaa jopa kotihoitojen ottamisen tulosten pidentämiseksi.

Emilie at Home , Jacques Dessangella koulutuksensa saanut entinen värjäysalan ammattilainen, matkustaa suoraan asiakkaiden koteihin. Hän käyttää tunnettua luonnonmukaista tuotelinjaa leikkauksissa, värjäyksissä ja hoidoissa.

Toulousessa vuodesta 1991 toimineet värjäilijät harjoittavat myös hiusaromaterapiaa käyttäen kasvipohjaisia tuotteita ja eteerisiä öljyjä harmonisten ja kestävien tulosten saavuttamiseksi.

Toulousen kampaamot, jotka ovat erikoistuneet afrohiuksiin ja kihariin hiuksiin

Toulouse tarjoaa huomattavan laajan valikoiman afro- ja kiharahiuksiin erikoistuneita salonkeja. Tässä on muutamia osoitteita eri puolilla kaupunkia:

Eksoottista eleganssia Saint-Aubinissa, erikoistunut koko perheen punoksiin ja kudoksiin

Saint-Aubinissa, erikoistunut koko perheen punoksiin ja kudoksiin Jollof Afro-European Hair Salon Saint-Cyprienissä, asiantuntijoita cornrow-kampauksiin ja afrohiustenhoitoon

Saint-Cyprienissä, asiantuntijoita cornrow-kampauksiin ja afrohiustenhoitoon Absamy Hair Beauty Saint-Cyprienissä ja Kams Beauty Sept Deniersissä, tarjoaa kokonaisvaltaisia palveluita kaikille hiustyypeille

Bagatellen luonnonkihariin erikoistunut kampaaja erottuu joukosta pyöreillä, tuuheilla kerrosleikkauksillaan.

Afrohiusten erityispiirteisiin perehtyneen kampaamon valitseminen takaa hoidon, joka kunnioittaa hiuskuitua ja nykyaikaisia luonnollisia trendejä.

Kampaamopalveluita Toulousessa kaikille budjeteille

Hyvän hiustenleikkauksen saaminen Toulousessa ei välttämättä vaadi suurta budjettia. Kaksi yritystä erottuu edukseen:

ABC d'Hair , joka on tunnustettu yhdeksi Ranskan parhaista yksityisistä ammatillisista yrityksistä, tarjoaa palveluita kilpailukykyiseen hintaan. Kampaamoakatemia , salonkikoulu, jossa opiskelijat kokeneiden kampaajien valvonnassa suorittavat hiustenleikkauksia ja värjäyksiä alennettuun hintaan.

Chalet-alueella sijaitseva Tia Gigi tarjoaa sukupuolineutraaleja ja edullisia hintoja, ja salonki on mahdollista yksityistää.

Joillakin alueilla, kuten Compansissa tai Japanilaisen puutarhan ympäristössä, ajanvaraus sovelluksen kautta mahdollistaa ajan ja kampaajan valitsemisen muutamalla napsautuksella.

Jotkut Toulousen kampaajat suosittelevat myös tehokkaita kotihoitoja.

Hellävaraisten sulfaatittomien shampoiden käyttö värjätyille hiuksille tai mustan teen hoitojen käyttö hiusvärin keston pidentämiseksi on yksinkertainen ja taloudellinen rutiini.

Hiusten laatua vaalitaan paljon kampaamotuolin ulkopuolellakin.