Soturinaiset, joiden hiukset liehuvat pohjoistuulessa, naiset, joiden letit ovat kuin soturin kruunuja: viikinkinaisten kampaus lumoaa ja inspiroi kaukana Skandinavian rajojen ulkopuolella.

Nämä kampaukset eivät olleet pelkkiä koristeita, vaan ne ilmensivät vapautta, sosiaalista asemaa ja vahvaa identiteettiä pohjoismaisissa yhteiskunnissa. Nykyään viikinkisarjan suosion ja pohjoismaisen kulttuurin vauhdittamina nämä tyylit kokevat näyttävää paluuta.

Olivatpa hiuksesi pitkät, keskipitkät tai lyhyet, olemme koonneet yli 30 aitoa inspiraatiota, jotka auttavat sinua omaksumaan tämän ajattoman soturityylin.

Viikinkien naisten kampausten historialliset ja kulttuuriset perusteet

Pohjoismaisessa yhteiskunnassa pitkät hiukset symboloivat vapautta, arvokkuutta ja sosiaalista asemaa .

Vapaat naiset esittelivät ylpeänä hiuksiaan, kun taas orjilla oli usein ajeltu pää: näkyvä ja kaunopuheinen ero.

Nämä kampaukset heijastivat jatkuvaa tasapainoa toiminnallisuuden ja eleganssin välillä, ja ne sopivat viikinkinaisten moniin vastuisiin.

Arkeologiset löydöt vahvistavat tämän kulttuurisen merkityksen. Kaivauksissa on löydetty luukampoja ja hienosti kaiverrettuja hiusneuloja.

Huomionarvoista: useimmat viikingit kantoivat pientä kampaa nahkapussissaan päivittäistä hiustenhoitoa varten. Nämä esineet osoittavat aikakauteen nähden huomattavaa hygienian ja hiustenhoidon tasoa.

Toisin kuin yleisesti uskotaan, viikinkien kampaukset olivat harvoin symmetrisiä . Koristeet oli yhdistetty kaoottisella ja orgaanisella tavalla, mikä loi raa'an ja aidon viehätyksen.

Letit olivat näiden tyylien erottuvin elementti: ranskalaiset, hollantilaiset, talonpoikaisletit, kalanpyrstöletit, sivuletit tai mikroletit. Niitä oli saatavilla loputtomissa muunnelmissa tilaisuudesta ja käyttäjän arvoasemasta riippuen.

Hallitse ikoniset letitystekniikat autenttiseen tyyliin

Hollantilainen letti on edelleen soturilookin perusta . Siinä hiukset pujotetaan hiusten alle, jolloin päänahassa lepää selkeä rakenne. Tämän tyyppinen letitys tarjoaa visuaalista voimaa, johon ranskalainen letti ei aina pysty.

Monimutkaisissa leteissä yhdistyvät pienet letit ja suuremmat osiot, leikitellen tekstuurien ja volyymin kanssa hienostuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Usealla, kahdesta viiteen, säikeellä letittäminen vaatii harjoittelua.

Ja muistetaanpa: epätäydelliset letit ovat olennainen osa pohjoismaista estetiikkaa . Epätäydellisyys on tässä ominaisuus.

Teknisestä näkökulmasta aloita aina puhtaista, hyvin selvitetyistä hiuksista, jotka on jaettu yhtä suuriin osiin. Suolasuihke tai kiharrin antaa tarvittavan rakenteen lettien pitävyyden varmistamiseksi.

Hienoille hiuksille tekstuuripuuterit ja pannukakkukampaus luovat tervetulleen paksuuden illuusion. Hyvin suorille hiuksille on tärkeää kammata kevyesti tyvestä taaksepäin ennen aloittamista.

30 viikinkikampausinspiraatiota naisille hiusten pituuden perusteella

Viikinkien kampaukset pitkille hiuksille

Pitkille hiuksille on monia mahdollisuuksia. Löysät, luonnolliset kiharat, laineikkaat ja ilman suoristusrautaa irtonaisesti pidettävät hiukset ilmentävät viikinkityyliä puhtaimmassa muodossaan .

Poninhäntä, olipa se sitten korkealla tai matalalla, antaa hiusten liikkua vapaasti. Puoliksi ylös, puoliksi alas -tyyli, jossa pääosa on letitetty tai sidottu taakse, yhdistää käytännöllisyyden ja romantiikan.

Pehmeä, löysä letti rentoon käyttöön

Tiukka keskiletti, samanlainen kuin ranskalainen letitys

Kaksi lettiä kummankin olkapään yli

Sivukiharat salaperäisen ja dramaattisen vaikutelman aikaansaamiseksi

Sivuletit ja pienet ranskalaiset letit korvan yläpuolella saavat toisen puolen hiukset näyttämään entistä tuuheammilta. Ajeltu puoli, jota joskus koristaa riimusymboli, edustaa todellisen soturinaisen tyyliä.

Kruunukampaus, joka muodostuu kahdesta pään päälle diadeemin tavoin liitetystä sivuletistä, on koristeltu nahkapitsillä tai villalangoilla.

Lopuksi, irtonaiset hiukset keskellä leteillä yhdistävät laineita ja rakennetta hienostuneella lopputuloksella ilman näkyvää vaivaa.

Viikinkien kampaukset keskipitkille hiuksille

Puolipitkät hiukset tarjoavat paljon monipuolisuutta. Sivuletit ja kiharat pitävät hiukset paikoillaan ja lisäävät samalla ripauksen soturityyliä.

Keskipitkät mallit, joita täydentävät irtonaiset suortuvat, heijastavat pohjoismaista perintöä ja ovat silti käytännöllisiä jokapäiväisissä askareissa.

Kierteet yhdistettynä hienoihin letityksiin vangitsevat viikinkinaisten hengen modernilla ja helposti lähestyttävällä tavalla.

Viikinkien kampaukset lyhyille hiuksille

Lyhyet hiukset eivät estä viikinkityyliä; päinvastoin. Sivuilla olevat mikroletit, jotka on asetettu lähelle ohimoita, luovat illuusion ajellusta päästä.

Pienet epäsymmetriset letit, geometriset ajeltu kuvio ja metalliset asusteet tai nahkaiset päänauhat täydentävät täydellisesti tätä rohkeaa soturilookkia.

Tämä tyyli sopii cosplayhin, karnevaaleille ja arkikäyttöön.

Hae inspiraatiota Lagerthan kampauksista ja Viikingit-sarjan hahmoista

Lagertha on edelleen perimmäinen viittaus naisten viikinkikampauksiin popkulttuurissa.

Sen tyylille on ominaista silmiinpistävä visuaalinen kontrasti työstettyjen, punottujen tai ajeltujen sivujen välillä sekä vaikuttava keskiosan volyymi .

Tämä rakenne vapautti kasvot taistelun aikana ja suojasi samalla niskaa: logiikka, joka oli yhtä lailla käytännöllinen kuin esteettinenkin.

Tämän siluetin luomiseksi pystysuorisuus ja volyymi ovat olennaisia. Sarjan kampaajat käyttivät narua tai lankaa sitoakseen eri letit yhteen luoden monimutkaisia ja kestäviä rakenteita.

Näitä tekniikoita voi harjoitella kotona pienellä kärsivällisyydellä.

Vertailun vuoksi myös mieshahmot tarjoavat hyödyllisiä viittauksia. Ragnar Lothbrokilla oli osittain ajeltu pää, jonka keskellä oli letit. Rollolla oli pitkä, hulmuava harja, jonka sivuilla oli kierretyt suortuvat.

Björn valitsi letitetyt ja solmitut puolikuun muotoiset kampaukset. Nämä tyylit vaikuttavat suoraan tämän päivän trendeihin naisten soturikampauksissa festivaaleilla ja cosplayssa.

Varusta viikinkikampauksesi aidolla ja silmiinpistävällä ilmeellä.

Asusteilla oli keskeinen rooli pohjoismaisessa estetiikassa. Helmet, joita on saatavilla hopeasta, pronssista, puusta, luusta tai jalometalleista , pujotetaan langalle tai punoksen päähän.

Kaiverrettuina suojelua tai voimaa symboloivilla riunoilla, ne antavat kampaukselle vahvan symbolisen luonteen.

Niiden asettamiseen tarvitset vain helmipujottimen tai ohuen langan. Metallirenkaat, hiusneulat ja puolat täydentävät viikinkitarvikkeiden arsenaalin.

Poninhännälle kiedotut nahkanauhat luovat orgaanisen tekstuurin ja peittävät samalla muoviset kuminauhat. Nahka tarjoaa paremman luonnollisen kitkan silkkinauhoihin verrattuna estäen koristeiden lipsumisen.

Pellavaiset langat, jotka oli punottu punoksiin, toivat niihin boheemin ja luonnollisen ilmeen. Kultaiset koristeet symboloivat niitä käyttäneen naisen vaurautta ja luontaista auktoriteettia.

Tyyli Taso Aika Tilaisuus Poninhäntä helmillä Aloittelija 5 minuuttia Päivittäin Keski-hollantilainen punos Aloittelija 10 minuuttia Urheilu, ulkoilu Sivulla olevat mikroletit Keskitaso 15–20 minuuttia Päivittäin Jalojen punosten kruunu Keskitaso 20 minuuttia Häät, seremoniat Keinotekoinen punottu haukka volyymilla Ennakko 30–45 minuuttia Juhlat, festivaalit, cosplay

Sovita viikinkikampaukset hiustyypillesi sopivaksi

Pohjoismainen soturityyli sopii kaikille hiustyypeille muutamilla kohdennetuilla teknisillä säädöillä. Hienoille hiuksille tekstuuripuuteri ennen letitystä ja pannukakkutekniikka luovat vakuuttavan illuusion tuuheudesta.

Hollantilaiset letit parantavat ulkonäköäsi ilman, että hiuksia tarvitsee käyttää paljon.

Hyvin suorissa hiuksissa kevyt takakampaus tyvestä ja kevyet kiinnitystuotteet estävät asusteiden lipsumisen.

Lyhyissä hiuksissa voi keskittyä ohimoleteihin ja käyttää muotoiluvahaa tai -geeliä luodakseen modernin ja silmiinpistävän epäsymmetrisen tyylin.

Viikinkien polkkatukka ansaitsee erityistä huomiota. Se on otsatukaton, tasaisen pituinen ja täydellisesti kosteutettu , ja se mahdollistaa osioiden korostamisen leteillä ja koristeilla.

Yläosan voi muotoilla jopa puolipitkäksi. Puolipitkissä hiuksissa puolestaan yhdistellään kauniisti kierteitä, sivulettejä ja löysiä suortuvia luoden modernin, pohjoismaisen ja henkilökohtaisen ilmeen.

Hoitoa ja ylläpitoa moitteettomiin ja pitkäkestoisiin viikinkikampauksiin

Viikinkinaiset pitivät hiustenhoitoa erittäin tärkeänä. Tämä huolellisuus on edelleen ajankohtaista: terve päänahka on minkä tahansa monimutkaisen letityksen perusta .

Kosteuttavat tuotteet ja hiusseerumit säilyttävät hiusten kauneuden ja elinvoiman ajan kuluessa.

Kuivaöljyt antavat kimmoisuutta ja sileän lopputuloksen. Terveet hiukset saavat paremman pidon estäen letit lipsumasta ja koristeet putoamasta pois.

Käytä huomaamattomia joustavia nauhoja ja kevyitä kiinnitystuotteita pitääksesi tyylisi moitteettomina.

Vältä tiukkoja lettejä, jotka rasittavat hiuskuitua. Valitse hellävaraisia muotoilutekniikoita rikkoutumisen minimoimiseksi. Kiinnitä kampaus U-muotoisilla hiusneuloilla, jotka piilotetaan punosten alle. Kostuta sivuletit kevyesti tai levitä niille muotoiluvahaa parantaaksesi niiden pitoa.

Hiusten hoitaminen on itsekunnioituksen osoitus , mutta myös perinne.

Pohjoismaiset soturinaiset ymmärsivät tämän hyvin: hyvin hoidetut hiukset heijastavat niitä käyttävän naisen voimaa ja arvokkuutta, elämäntyylistä tai vartalotyypistä riippumatta.