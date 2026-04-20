Kylpypyyhkeen usein toistuva käyttö voi pahentaa hiusten katkeilua.

Suihkun jälkeen monet ihmiset hierovat vaistomaisesti hiuksiaan voimakkaasti pyyhkeellä kuivuakseen nopeammin. Tämä yleinen käytäntö voi kuitenkin itse asiassa lisätä katkeilua ja heikentää hiuskuitua. Kun hiukset ovat märät, niiden rakenteesta tulee haavoittuvampi. Hiusten ulkoinen suojakerros – kynsinauha – on hieman auki, mikä tekee kuidusta alttiimman mekaanisille vaurioille. Toistuva hankaaminen tavallisella pyyhkeellä voi aiheuttaa mikrokitkaa, joka vahingoittaa hiuksen pintaa. Tämän seurauksena hiuksista voi tulla hauraampia, elottomampia ja alttiimpia kaksihaaraisille.

Miksi kitka pahentaa murtumista

Perinteisellä froteekankaalla on suhteellisen karhea rakenne. Kun hiuksia hierotaan voimakkaasti, tekstiilikuidut aiheuttavat kitkaa, joka voi nostaa hiussuortuvaa.

International Journal of Trichology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan toistuva mekaaninen vaurio, kuten liiallinen hankaus tai liian voimakas harjaus, voi muuttaa hiussuojien rakennetta ja heikentää hiusten vastustuskykyä. Tutkijat korostavat, että märät hiukset ovat erityisen alttiita mekaaniselle rasitukselle, mikä lisää katkeiluriskiä. Tämä ilmiö vaikuttaa kaikkiin hiustyyppeihin, mutta se voi olla selvempi pitkissä, kiharissa tai kemiallisten käsittelyjen jo heikentämissä hiuksissa.

Oikeat toimenpiteet hiustesi säilyttämiseksi

Vahinkojen minimoimiseksi on suositeltavaa käyttää hellävaraisempia tekniikoita pesun jälkeen:

Taputtele hiuksiasi varovasti pyyhkeellä hankaamisen sijaan.

Purista varovasti pituuksia imeäksesi ylimääräisen veden

käytä mikrokuitupyyhettä tai pehmeää puuvillaliinaa

Vältä märkien hiusten kiertämistä

Mikrokuitua suositaan usein, koska se imee vettä tehokkaasti ja vähentää samalla kitkaa.

Mekaanisen rasituksen vähentämisen tärkeys

Päivittäiset tavat vaikuttavat merkittävästi hiusten ulkonäköön. Rajoittamalla toistuvia mekaanisia vaurioita on mahdollista ylläpitää vahvempia hiuskuituja. Hellävarainen rutiini auttaa pitämään hiukset pehmeämpinä, kiiltävämpinä ja vähemmän alttiina katkeilulle. Monet asiantuntijat suosittelevat myös hiusten varovaista selvittämistä märkinä, jotta hiuskuituun kohdistuva jännitys minimoituu.

Yksinkertainen muutos hiustenhoitorutiiniin

Hiusten kuivaustavan vaihtaminen vie vain muutaman sekunnin kauemmin, mutta sillä voi olla näkyvä pitkäaikainen vaikutus. Hellävaraisempi lähestymistapa auttaa säilyttämään hiusten rakenteen ja parantamaan niiden yleisilmettä. Tällainen toiminta on osa kokonaisvaltaista hiustenhoitorutiinia, jossa hellävaraisuus ja johdonmukaisuus ovat etusijalla.

Hiusten voimakas hankaaminen pyyhkeellä on yleinen tapa, joka voi pahentaa hiuskuitujen katkeilua. Hellävaraisemmilla tekniikoilla, kuten taputtelemalla hiuksia hellävaraisesti, on mahdollista rajoittaa vaurioita ja pitää hiukset vahvempina. Yksinkertaiset muutokset päivittäiseen rutiiniin voivat parantaa hiusten terveyttä pitkällä aikavälillä.