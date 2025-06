Votre crème solaire est peut-être périmée : vérifiez ces signes

Chaque année, à l’approche de l’été, vous ressortez votre attirail de plage : lunettes, serviette, parasol… et cette fameuse crème solaire que vous aviez entamée l’an dernier. Sauf qu’attention : votre crème solaire est peut-être périmée. Et l’utiliser malgré tout pourrait être pire que de ne rien mettre du tout. Voici comment repérer les signaux d’alerte, pour protéger votre peau comme elle le mérite.

Non, la crème solaire ne dure pas éternellement

On a toutes cette habitude de garder les flacons presque pleins, rangés dans un tiroir ou au fond d’un sac de plage. Après tout, il en reste, non ? Eh bien justement, c’est là que réside le piège. Les crèmes solaires ont bel et bien une date de péremption, et passé ce délai, leur efficacité est compromise.

Il ne s’agit pas juste d’un caprice cosmétique. Une crème solaire périmée peut perdre ses propriétés protectrices contre les UV, s’oxyder, se dégrader… et dans certains cas, causer des irritations cutanées. Pour les peaux sensibles, réactives, ou tout simplement précieuses (c’est-à-dire toutes les peaux !), cela peut devenir problématique.

Où trouver la date de péremption ?

Première chose à faire : inspecter l’emballage. La majorité des fabricants indiquent une date de péremption explicite, parfois notée sous la forme « EXP 08/2024 ». Si votre tube affiche une date dépassée, ne prenez aucun risque : mieux vaut le remplacer.

Autre indice à repérer : le petit symbole représentant un pot ouvert, accompagné d’un nombre et d’un « M » (ex. : 12M, 18M). Cela signifie que le produit est à utiliser dans les 12 ou 18 mois après ouverture. Oui, même si vous ne l’avez pas fini. Car une fois le flacon ouvert, les actifs commencent à se dégrader, surtout s’il a été exposé à la chaleur, à l’humidité ou au sable (vive les vacances !).

Les signes qui ne trompent pas

Vous ne trouvez pas la date ? Pas de panique. Votre crème solaire vous parle à sa façon. Voici les signes les plus courants qu’elle a fait son temps :

1. Une odeur suspecte

Le nez ne ment jamais. Si votre crème a perdu son parfum habituel ou, pire, qu’elle sent le rance, le vinaigre ou la chimie douteuse : à la poubelle. Une odeur inhabituelle est souvent le premier indicateur que les ingrédients ont tourné.

2. Une texture étrange

Elle était fluide et homogène ? Elle est maintenant grumeleuse, liquide, trop épaisse ou séparée en deux phases (huile et crème) ? Ce changement de texture indique une rupture de la formulation. Et cela signifie que l’écran solaire ne pourra plus faire son travail correctement.

3. Une couleur modifiée

Crème blanche qui vire au jaune, lait qui devient brun, gel qui s’opacifie : tout changement de couleur est un drapeau rouge. Les actifs filtrants, en particulier les filtres organiques, sont sensibles à la lumière et au temps. Ne jouez pas avec le feu (ni avec le soleil).

Les risques d’utiliser une crème périmée

Vous pourriez penser : « Ce n’est qu’un petit flacon à moitié plein, ça devrait aller ». Non. Une crème périmée peut vous donner un faux sentiment de sécurité. Résultat ? Vous vous exposez plus longtemps au soleil, pensant être protégée, alors que les UV passent tranquillement à travers.

À court terme, cela peut se traduire par un coup de soleil. À long terme, c’est le vieillissement prématuré de la peau, l’apparition de taches, et surtout une augmentation du risque de cancer cutané. Votre peau mérite mieux que ça. Elle mérite d’être chouchoutée, protégée et célébrée dans toute sa beauté naturelle.

Comment bien conserver sa crème solaire

Pour éviter de jeter votre crème trop tôt, quelques bons réflexes suffisent :

Rangez-la à l’abri de la chaleur : oubliez la boîte à gants de la voiture en plein été. Idem pour la plage, glissez-la plutôt dans un sac isotherme ou à l’ombre.

Refermez toujours le bouchon : cela évite l’oxydation, le dessèchement, et les intrusions de sable ou d’eau.

Notez la date d’ouverture : un petit coup de feutre indélébile sur le tube, et hop, vous saurez quand il est temps de la renouveler.

Crèmes, brumes, laits, sticks… il y a aujourd’hui une diversité incroyable, adaptée à tous les types de peau. Votre peau mérite un soin solaire digne de ce nom. N’attendez pas d’attraper un coup de soleil pour vous rendre compte que votre crème solaire n’est plus efficace. Prenez quelques minutes pour vérifier son état. Et si un doute subsiste… faites-lui vos adieux et offrez-vous une nouvelle alliée pour rayonner tout l’été.