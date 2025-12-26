Search here...

Hän tatuoi huulensa ja katuu lopputulosta välittömästi.

Léa Michel
Kalita Hon ei koskaan unohda päivää, jolloin hän tunsi paniikin nousevan huulten poskipunauksen aikana – puolikestomeikkitekniikalla, jonka tarkoituksena on parantaa huulten luonnollista väriä. Nuori nainen levisi kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa jaettuaan "täsmälleen sen hetken, kun hän katui päätöstään", ja nyt hän kertoo, miten kaikki päättyi.

Kauneus"kokeilu", joka levisi kulovalkean tavoin

New Yorkissa asuva Kalita kertoo käyttävänsä huulituotteita päivittäin ja haluavansa löytää "käytännöllisemmän ja kestävämmän" ratkaisun, hän kertoi People -lehdelle. "Ajatus herätä luonnollisen ruusunpunaisen sävyn kanssa tuntui sekä jännittävältä että loogiselta", hän uskoutui.

Ennen kuin hän ryhtyi toimenpiteeseen, hän tutki toimenpidettä laajasti lukemalla sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia. Mutta kun kirkkaanpunaista pigmenttiä levitettiin hänen huulilleen – ja ääriviivojen ulkopuolelle – nuori nainen koki välittömästi "puhtaan paniikin hetken". TikTokissa hän julkaisi videon kuvatekstillä: "Katso tarkka hetki, jolloin tiesin vihaavani huulitatuointiani." Hänen hämmästynyt ilmeensä levisi viraaliksi ja herätti satoja reaktioita, joista jotkut olivat huvittuneita, toiset kauhistuneita.

"Luulin, että se olisi väliaikaista."

Vaikka kipu ja kirkas väri aluksi huolestuttivat Kalitaa, hän selittää luottaneensa ammattilaiseen ja päättäneensä "luotaa prosessiin". "Toistelin itselleni jatkuvasti, että epämukavuus ei kestäisi ja että tulos olisi sen arvoinen", hän sanoo. Ja hän oli oikeassa: muutaman päivän kuluttua pigmentin intensiteetti haalistui, turvotus laski ja sävy pehmeni. "Nyt rakastan sitä! Se on juuri sitä mitä halusin. Väri on saanut luonnollisen sävyn, joka korostaa huuliani olematta kuitenkaan liian näyttävä", hän myöntää tänään.

Lopulta Kalita jakoi prosessin etenemisen Instagramissa: turvonneet ja punaiset huulet seuraavana päivänä, ihon hilseily kahden päivän kuluttua, sitten vähitellen ilmestyvä kaunis vaaleanpunainen sävy. "En tiennyt, että värin piti kuivua. Paranemisen jälkeen huuleni olivat mielestäni täydelliset!"

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
