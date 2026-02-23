Search here...

Hän mukauttaa meikkinsä kumppaninsa värisokeuteen: osallistava lähestymistapa, joka herättää kysymyksiä.

Meikki
Émilie Laurent
maquillage daltonien
@liladrogo/Instagram

Vihreä poskipuna ja siniset huulet saavat hänen meikkinsä näyttämään ensi silmäyksellä lähes pellemäiseltä. Hänen kumppaninsa ei kuitenkaan näe siinä karnevaalilookkia, vaan täydellisesti hoidetun naisen. Suhteessa värisokean miehen kanssa, joka ei näe maailmaa samoissa väreissä, tämä kauneusaddikti vaihtoi silmämeikkinsä päinvastaiseksi rakastettunsa vuoksi.

Meikki värisokean näkökulmasta

Hänen poskipäänsä on puuteroitu vihreällä, huulet ovat jäänsiniset ja silmät sateenkaaren väreillä maalatut. Hänen monivärinen estetiikkansa ei ole heijastus trendikkäästä hashtagista tai merkki luovasta hulluudesta. Se on kaunis kontrastien leikki, joka on suunniteltu erityisesti hänen värisokean kumppaninsa näkökykyä ajatellen. Tämä taiteilija, joka on loistaa kosmeettisessa taiteessa eikä maalaa kankaalle, vaan iholle, koristaa kasvonsa asettumalla kumppaninsa asemaan, joka elää pysyvä suodatin silmiensä edessä.

Lisäksi hänen meikkinsä, joka ilman lisäselvityksiä vaikuttaa satujen tavaramerkiltä tai muotinäytöksen tunnusmerkiltä, antaa illuusion lämpökameran läpi näkemisestä. Se tuo mieleen myös surrealismin aikakauden erittäin pigmenttiset maalaukset. Vaikka tämä meikki näyttää epätavalliselta, jopa fantastiselta, nude -ihoon ja ruusunpunaisiin poskiin tottuneille silmille, se on täysin tavallinen ja vaikuttaa "neutraalilta" värisokeille silmille.

Luonnollisesti, koska värien havaitseminen ei ole sama asia. Värisokeus ei tarkoita maailman näkemistä mustavalkoisena, vaan pikemminkin sen näkemistä hieman eri väripaletilla. Ja muutamalla siveltimenvedolla tämä meikkistylisti @liladrogo näyttää meille, miltä värisokeiden maailma näyttää – tila, joka vaikuttaa 8 prosenttiin miehistä.

Katso tämä postaus Instagramissa

Lila Drogon (@liladrogo) jakama julkaisu

Värisokeuden tietoisuuden lisääminen meikkitaiteen avulla

Vihreät posket? Ne näyttävät hänestä ruusunpunaisilta. Jäänsiniset huulet ? Ne saavat lämpimän sävyn, jonka hän näkee selkeämmin. Kirkkaat värit silmissä? Visuaalinen kikka, jonka tarkoituksena on luoda hänen näkökenttäänsä harmoninen meikkilookki.

Meikin muokkaaminen niin, että kumppanisi voi täysin arvostaa sen vivahteita, on hänen aistihavaintojensa tunnustamista. Meikki esitetään usein henkilökohtaisena tekona, tapana ilmaista yksilöllisyyttä. Tässä tapauksessa siitä tulee myös silta kahden maailmankuvan välillä. Tapa sanoa: "Haluan nähdä sinun silmilläsi."

Värisokeus ei ole vain hauska anekdootti epäsopivista sukista; se on erilainen tapa hahmottaa maailmaa, tunteita ja vivahteita. Meikkitaiteen avulla hän tekee näkymättömästä näkyvää. Joka päivä värisokeiden ihmisten on jatkuvasti sopeuduttava ympäristöömme ja visuaaliseen kieleemme. Vaikka kaupunkitilat ovat yhä harmaampia, on silti olemassa liikennemerkkejä ja piktogrammeja, jotka on tulkittava. Sen lisäksi, että tämä sisällöntuottaja julistaa rakkauttaan vain muutamalla kynällä ja mukautetulla meikkivoiteella, hän välittää voimakkaan viestin erilaisuuden omaksumisesta.

Uusi tapa ajatella kauneutta

Tämä nostaa esiin myös laajemman kysymyksen: entä jos kauneusala ottaisi värisokeuden paremmin huomioon? Paletteja voitaisiin testata erilaisten näköhavaintojen mukaan. Meikkisovellukset voisivat tarjota suodattimia, jotka simuloivat värisokean näköä.

Nykyään useimmat kampanjat ja trendit on suunniteltu "standardoidulle" näkemykselle väreistä. Silti miljoonat ihmiset näkevät maailman eri tavalla. Tämä video, ilman aktivistien teeskentelyä, korostaa usein unohdettua todellisuutta.

Se on romanttinen ele, joka on arvokkaampi kuin kaikki maailman ruusut, mutta myös kaunis, ilmeikäs ja realistisempi tulkinta värisokeudesta. Meikistä, jota usein syytetään ulkonäön trivialisoinnista, tulee työkalu muiden aistillisten todellisuuksien välittämiseen. Kauneuden harrastaja ei siis vastaa trendiin, vaan kiireelliseen tarpeeseen representaatiolle (ja värille).

Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
