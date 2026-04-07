Avaruudessa Artemis-astronautien ateriat ovat hyvin erilaisia kuin Maassa.

Ravitsemus
Anaëlle G.
« What do Artemis II astronauts eat in space? » - Reuters / YouTube

Mitä syöt matkustaessasi Kuuhun? Artemis II -lennolla astronauttien on sopeutettava ruokailutottumuksensa ympäristöön, jossa painovoimaa ei juurikaan ole. Orion-kapselissa on mahdotonta valmistaa tai lautaselle asettaa ateriaa kuten Maassa. Ateriat on erityisesti suunniteltu estämään murusia tai nesteitä leijumasta matkustamossa, sillä ne voisivat vahingoittaa laitteita tai miehistö voisi hengittää niitä.

Pakastekuivattu ja rehydratoitu ruoka ennen syömistä

Reutersin YouTubessa välittämässä keskustelussa kanadalaisten opiskelijoiden kanssa amerikkalainen astronautti Christina Koch kuvaili, miten ateriat valmistetaan avaruudessa. Ruokalistalla oli: katkarapucocktail, vihreät pavut ja makaronilaatikko. Tuttuja ruokia, mutta pakattu ilmatiiviisiin pusseihin, jotka mahdollistavat turvallisen syömisen mikropainovoimassa.

Suuri osa astronauttien syömästä ruoasta pakastekuivataan. Tässä prosessissa ruoasta poistetaan vettä erittäin alhaisissa lämpötiloissa sen ravintoarvojen säilyttämiseksi ja samalla sen säilytyksen helpottamiseksi. Ennen syömistä astronautit käyttävät Orion-kapseliin integroitua juomavesiannostelijaa aterioidensa nesteyttämiseen.

Christina Koch mainitsi esimerkkinä kollegansa Jeremy Hansenin valitseman katkarapucoctail-juoman. Pelkkä suositellun vesimäärän lisääminen palauttaa katkarapujen koostumuksen tuoreiden katkarapujen kaltaiseksi. Pussit voidaan sitten syödä suoraan erityisillä välineillä. Joitakin ruokia voidaan myös lämmittää uudelleen käyttämällä aluksen kompaktia ruoanlämmitintä. Perinteiset kypsennysmenetelmät ovat kuitenkin edelleen mahdottomia, koska nesteet ja rasvat eivät käyttäydy samalla tavalla mikropainovoimassa.

Astronauttien terveyttä ajatellen suunnitellut ruokalistat

Artemis II -lennolle mukaan otettavat ateriat valmistavat avaruusravitsemukseen erikoistuneet tieteelliset ryhmät. Tavoitteena on varmistaa tasapainoinen proteiinien, vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti astronauttien terveyden ylläpitämiseksi lennon aikana.

Avaruudessa ihmiskehossa voi tapahtua useita muutoksia, mukaan lukien lihasmassan ja luuntiheyden väheneminen. Sopiva ruokavalio auttaa lieventämään näitä vaikutuksia ja tarjoaa tarvittavan energian päivittäisten tehtävien suorittamiseen. Myös ruokalistat on suunniteltu pysymään vaihtelevina, sillä syömisen nautinto edistää psykologista hyvinvointia pitkien ja eristäytyneiden tehtävien aikana. Christina Kochin mukaan tarjotut ateriat ovat "melko hyviä" niiden joskus epätavallisesta ulkonäöstä huolimatta.

Keskeinen kysymys tuleville avaruuslennoista

Ruoka on avaruustutkimuksen keskeinen osa. Kun avaruuslennot pitenevät, erityisesti Artemis-ohjelman puitteissa, avaruusjärjestöjen on kehitettävä ratkaisuja, jotka takaavat ravitsevat ateriat ja samalla rajoittavat Maasta kuljetettavien avaruusalusten painoa.

Tutkimusta avaruusruoan laadun parantamiseksi ja ruoan tuottamisen mahdollisuuksien selvittämiseksi suoraan avaruudessa on käynnissä. Näillä innovaatioilla voisi olla ratkaiseva rooli tulevissa miehitetyissä Kuu- tai Marsi-lennoilla.

Artemis-astronauteille tarjotut ateriat osoittavat, kuinka paljon avaruuselämä vaatii sopeutumista jopa yksinkertaisimpiin tehtäviin. Pakastekuivattujen aterioiden takana on välttämätöntä tieteellistä työtä miehistön terveyden, energian ja mukavuuden takaamiseksi. Avaruudessa syöminen ei ole enää vain tekninen rajoite; se on myös tärkeä askel kohti miehitettyjen Kuuhun ja sen ulkopuolelle suuntautuvien lentojen tulevaisuutta.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Article précédent
Tämän juuston sanotaan liittyvän parempaan muistiin, tutkimuksen mukaan.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tämän juuston sanotaan liittyvän parempaan muistiin, tutkimuksen mukaan.

Entä jos juustolautanen tarjoaisi pienen piristysruiskeen aivoillesi? Äskettäin tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin camembertia ja sen mahdollisia vaikutuksia muistiin. Mielenkiintoisia...

Nämä ruokailutottumukset voivat liittyä hampaiden kellastumiseen

Vaikka suuhygienia olisi hyvä, tietyt päivittäiset ruokailutottumukset voivat vaikuttaa hampaidesi väriin. Ei mitään hälyttävää, mutta tässä on hyödyllistä...

Pienen rautakalan laittaminen kattilaan: vempain vai ravintoratkaisu?

Entä jos kattilastasi tulisi huomaamaton liittolainen elinvoimallesi? Pieni, kalanmuotoinen esine, joka asetetaan kiehuvaan veteen, lupaa rikastuttaa astioitasi raudalla....

Ruoka: Viljelty lohi maailmanlaajuisen terveysongelman ytimessä

Pitkään omega-3-rasvahappojensa ansiosta perimmäiseksi terveyshyödyksi mainostettu lohi on nyt uusien varoitusten kohteena. Tutkijat ja kansalaisjärjestöt viittaavat epäpuhtauksien esiintymiseen,...

Onko turvallista syödä lattialle pudonnutta ruokaa? Lääkärin lopullinen mielipide

Kun ruoka karkaa lautaselta ja putoaa lattialle, se päätyy joko suuhumme tai pölynimuriin. Kuka on oikeassa ja kuka...

Mitä urheilijat syövät vuoden 2026 talviolympialaisissa?

Milanon ja Cortinan talviolympialaisissa 2026 ruoka on paljon enemmän kuin vain ravintokysymys: se on todellinen osoitus italialaisesta kulinaarisesta...