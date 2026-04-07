Avaruudessa Artemis-astronautien ateriat ovat hyvin erilaisia kuin Maassa.

Mitä syöt matkustaessasi Kuuhun? Artemis II -lennolla astronauttien on sopeutettava ruokailutottumuksensa ympäristöön, jossa painovoimaa ei juurikaan ole. Orion-kapselissa on mahdotonta valmistaa tai lautaselle asettaa ateriaa kuten Maassa. Ateriat on erityisesti suunniteltu estämään murusia tai nesteitä leijumasta matkustamossa, sillä ne voisivat vahingoittaa laitteita tai miehistö voisi hengittää niitä.

Pakastekuivattu ja rehydratoitu ruoka ennen syömistä

Reutersin YouTubessa välittämässä keskustelussa kanadalaisten opiskelijoiden kanssa amerikkalainen astronautti Christina Koch kuvaili, miten ateriat valmistetaan avaruudessa. Ruokalistalla oli: katkarapucocktail, vihreät pavut ja makaronilaatikko. Tuttuja ruokia, mutta pakattu ilmatiiviisiin pusseihin, jotka mahdollistavat turvallisen syömisen mikropainovoimassa.

Suuri osa astronauttien syömästä ruoasta pakastekuivataan. Tässä prosessissa ruoasta poistetaan vettä erittäin alhaisissa lämpötiloissa sen ravintoarvojen säilyttämiseksi ja samalla sen säilytyksen helpottamiseksi. Ennen syömistä astronautit käyttävät Orion-kapseliin integroitua juomavesiannostelijaa aterioidensa nesteyttämiseen.

Christina Koch mainitsi esimerkkinä kollegansa Jeremy Hansenin valitseman katkarapucoctail-juoman. Pelkkä suositellun vesimäärän lisääminen palauttaa katkarapujen koostumuksen tuoreiden katkarapujen kaltaiseksi. Pussit voidaan sitten syödä suoraan erityisillä välineillä. Joitakin ruokia voidaan myös lämmittää uudelleen käyttämällä aluksen kompaktia ruoanlämmitintä. Perinteiset kypsennysmenetelmät ovat kuitenkin edelleen mahdottomia, koska nesteet ja rasvat eivät käyttäydy samalla tavalla mikropainovoimassa.

Astronauttien terveyttä ajatellen suunnitellut ruokalistat

Artemis II -lennolle mukaan otettavat ateriat valmistavat avaruusravitsemukseen erikoistuneet tieteelliset ryhmät. Tavoitteena on varmistaa tasapainoinen proteiinien, vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti astronauttien terveyden ylläpitämiseksi lennon aikana.

Avaruudessa ihmiskehossa voi tapahtua useita muutoksia, mukaan lukien lihasmassan ja luuntiheyden väheneminen. Sopiva ruokavalio auttaa lieventämään näitä vaikutuksia ja tarjoaa tarvittavan energian päivittäisten tehtävien suorittamiseen. Myös ruokalistat on suunniteltu pysymään vaihtelevina, sillä syömisen nautinto edistää psykologista hyvinvointia pitkien ja eristäytyneiden tehtävien aikana. Christina Kochin mukaan tarjotut ateriat ovat "melko hyviä" niiden joskus epätavallisesta ulkonäöstä huolimatta.

Keskeinen kysymys tuleville avaruuslennoista

Ruoka on avaruustutkimuksen keskeinen osa. Kun avaruuslennot pitenevät, erityisesti Artemis-ohjelman puitteissa, avaruusjärjestöjen on kehitettävä ratkaisuja, jotka takaavat ravitsevat ateriat ja samalla rajoittavat Maasta kuljetettavien avaruusalusten painoa.

Tutkimusta avaruusruoan laadun parantamiseksi ja ruoan tuottamisen mahdollisuuksien selvittämiseksi suoraan avaruudessa on käynnissä. Näillä innovaatioilla voisi olla ratkaiseva rooli tulevissa miehitetyissä Kuu- tai Marsi-lennoilla.

Artemis-astronauteille tarjotut ateriat osoittavat, kuinka paljon avaruuselämä vaatii sopeutumista jopa yksinkertaisimpiin tehtäviin. Pakastekuivattujen aterioiden takana on välttämätöntä tieteellistä työtä miehistön terveyden, energian ja mukavuuden takaamiseksi. Avaruudessa syöminen ei ole enää vain tekninen rajoite; se on myös tärkeä askel kohti miehitettyjen Kuuhun ja sen ulkopuolelle suuntautuvien lentojen tulevaisuutta.