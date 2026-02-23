Search here...

Ruoka: Viljelty lohi maailmanlaajuisen terveysongelman ytimessä

Ravitsemus
Fabienne Ba.
Pitkään omega-3-rasvahappojensa ansiosta perimmäiseksi terveyshyödyksi mainostettu lohi on nyt uusien varoitusten kohteena. Tutkijat ja kansalaisjärjestöt viittaavat epäpuhtauksien esiintymiseen, mikä herättää uudelleen keskustelun sen terveys- ja ympäristövaikutuksista.

Seurannassa olevat epäpuhtaudet

Useat tieteelliset tutkimukset ovat korostaneet epäpuhtauksien esiintymistä tietyissä viljellyissä kaloissa, kuten lohessa. Näihin kuuluvat pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP-yhdisteet), polyklooratut bifenyylit (PCB-yhdisteet) ja erilaiset teolliseen rehuun liittyvät jäämät.

Kansalaisjärjestö Oceana lisää säännöllisesti tietoisuutta tästä ongelmasta. Järjestön mukaan viljelty lohi voi sisältää huolestuttavia määriä epäpuhtauksia, osittain johtuen kalajauhosta ja kalaöljystä, joita käytetään kalojen ruokintaan intensiivisessä vesiviljelyssä. Näiden aineiden sanotaan olevan "biokertyviä": ne kerääntyvät vähitellen rasvakudoksiin siirtyessään ravintoketjussa ylöspäin. Lohi on luonnostaan lipidipitoinen kala. Tämä tarkoittaa, että se voi varastoida enemmän tiettyjä epäpuhtauksia kuin laihemmat lajit. Pitoisuudet vaihtelevat kuitenkin maantieteellisen alkuperän, viljelymenetelmien ja kunkin maan säännösten mukaan.

Miksi karjankasvatus herättää kysymyksiä?

Viljeltyä lohta tuotetaan pääasiassa meriviljelylaitoksissa, joissa kaloja kasvatetaan tiheästi. Niiden rehu koostuu usein muista kaloista peräisin olevista tuotteista, jotka itse altistuvat meren epäpuhtauksille. Tämä järjestelmä edistää ei-toivottujen aineiden kertymistä.

Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Etelä-Amerikan säännökset eivät ole identtisiä, mikä voi vaikuttaa mitattuihin tasoihin. Useimmissa tapauksissa kaupan olevat tuotteet täyttävät terveysviranomaisten asettamat kynnysarvot. Toistuvaa altistumista tietyille pysyville orgaanisille yhdisteille on kuitenkin tutkittu vuosikymmeniä niiden mahdollisten vaikutusten vuoksi hormonaaliseen järjestelmään, kehitykseen ja tiettyihin kroonisiin terveystiloihin.

Maailmanlaajuinen huolenaihe

Lohi on yksi Euroopan ja Pohjois-Amerikan eniten kulutetuista kalalajeista. Vesiviljelyn valtava kasvu on vastannut kysyntään, mutta se herättää myös ympäristöongelmia: paikallista saastumista, tautien leviämistä kalojen keskuudessa ja lisääntynyttä painetta kalajauhon tuotantoon käytettäville meren luonnonvaroille.

Oceanalle alkuperän ja tuotantotapojen läpinäkyvyys on olennaista. Kansalaisjärjestö kannattaa tiukempaa valvontaa ja parempia viljelymenetelmiä saastumisen ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Näiden tekijöiden edessä asiantuntijat suosittelevat ensisijaisesti hajauttamista. Lajivalikoiman vaihtaminen, sertifioitujen tai vastuullisemmista toimitusketjuista peräisin olevien tuotteiden suosiminen ja kulutuksen keskittämättä jättäminen vain yhteen kalalajiin auttaa rajoittamaan kertymisen riskiä.

Sinun ei tarvitse syödä kalaa

Yksi asia jää usein keskustelussa huomiotta: lohta tai edes kalaa ei tarvitse syödä ollakseen terve. Kuvat joiltakin kalanviljelylaitoksilta paljastavat kauhistuttavia todellisuuksia: ylikuormitusta, raakaa teurastusta ja niin edelleen. Tilanne ei ole parempi teollisessa kalastuksessa: kaloja pyydetään joukoittain, käytetään tuhoisia menetelmiä ja ne kärsivät pitkittyneistä tuskista.

Jos nämä kohdat herättävät sinussa kysymyksiä, tiedä, ettätasapainoinen kasvipohjainen ruokavalio voi täyttää ravitsemukselliset tarpeesi. Proteiinia, kalsiumia, rautaa, välttämättömiä rasvahappoja: kaikkia näitä ravintoaineita löytyy palkokasveista, siemenistä, pähkinöistä, täysjyväviljasta ja vihreistä vihanneksista. Kehosi voi saada täyden ravinnon ilman mereneläviä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kuten ravitsemuksessa usein, kaikki riippuu tasapainosta, monimuotoisuudesta ja tiedosta. Sinulla on oikeus hakea tietoa, kyseenalaistaa toimitusketjuja, vaihdella proteiinin lähteitäsi tai muuttaa tapojasi. Tietoinen syöminen tarkoittaa myös oman kehon, arvojen ja elinympäristön kunnioittamista.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
