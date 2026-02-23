Search here...

Onko turvallista syödä lattialle pudonnutta ruokaa? Lääkärin lopullinen mielipide

Ravitsemus
Émilie Laurent
Kun ruoka karkaa lautaselta ja putoaa lattialle, se päätyy joko suuhumme tai pölynimuriin. Kuka on oikeassa ja kuka väärässä? Onko tämä irronnut ruoka, tämä rinteiden ulkopuolinen seikkailu syömäkelvotonta vai voiko sen silti syödä riskittä? Lääkäri punnitsee asiaa.

Viiden sekunnin sääntö, väärä uskomus

Olet keskellä ateriaa, kun perunakrokettisi karkaa lautaseltasi ja laskeutuu juuri pestylle lattialle. Vaikka hygieniafanaatikot ja hypokondrikot eivät ottaisi riskiä ja heittäisivät irronneen palan ruokajätteenä, sinä et haaskaa yhtäkään palasta. Nostat sen suuhusi ja rauhoittelet itseäsi ajattelemalla: "Ei se ole iso juttu, se kyllä kasvattaa vasta-aineitasi." Loppujen lopuksi esi-isämme käyttivät samaa veistä kaikkeen eivätkä pesseet käsiään ennen juhlaa.

Noudatat vanhempiesi sinulle opettamaa "viiden sekunnin sääntöä" ja poimit irronneen ruokapalan juuri ennen kuin bakteerit ehtivät juurtua. Mutta sillä ei ole väliä, onko ruoka ollut maassa kolme sekuntia vai kymmenen minuuttia. Se on vähän kuin vanhan kansan tarina. Tohtori Jimmy Mohamed oli hyvin selkeä RTL:n aamuohjelmassa . Älä koskaan syö ruokaa, joka on ollut kosketuksissa maan kanssa, edes lyhyen aikaa. Maa saattaa näyttää täysin puhtaalta, mutta se sisältää tuhansia mikrobeja, jotka ovat näkymättömiä paljaalle silmälle, mutta jotka keho ehdottomasti tuntee. Escherichia coli, salmonella, stafylokokki... kaikki nämä bakteerit kuhisevat jalkojesi alla.

Lattialle pudonneen ruoan syöminen voi helposti johtaa ikävään vatsatautiin. Ennaltaehkäisy on parempi kuin hoito, joten vältä kiusaamasta kohtaloasi toimimalla roskienhävittäjän roolissa. Internetin seuratuin lääkäri on ehdoton: "Lattialle pudonneen ruoan pitäisi mennä roskiin." Eikä vatsaan.

Maaperän kunto lisää saastumisriskiä

On selvää, että kun ruokaa putoaa pikaruokaravintolan rasvaiselle ja tahmealle lattialle, sitä ei kosketa. Mutta kun se putoaa huolellisesti siivotulle lattialle, annat sille mahdollisuuden ja teet pienen eleen ruokahävikin vähentämiseksi. Ja se on tässä tilanteessa hieman "siedettyä". Paikka, jossa kävelee tohveleissa, on puhtaampi kuin likaisten kenkien tallaama paikka, se on selvää.

Myös ruoan tyyppi on tärkeä. Mitä "kosteampaa" se on, sitä helpommin se houkuttelee bakteereja. Joten pala kypsennettyä kanaa tai mansikka aiheuttaa todennäköisemmin ongelmia kuin kuiva kakku tai keksi. Nollariskiä ei kuitenkaan ole. Et välttämättä joudu täyttämään kylpyhuonetta seuraavana päivänä, mutta se on silti mahdollista. Tällä pienellä ruokavaliovalinnalla, joka varmasti hälyttäisi rakasta munkkiamme, on myös suurempi tai pienempi vaikutus immuunijärjestelmästäsi riippuen.

Ruoan puhaltaminen on hyödytön refleksi.

Kun ruokaa putoaa lattialle, sinulla on tämä lähes tiedostamaton pieni tapa: puhallat siihen aivan kuin hengityksesi olisi antiseptistä. Epäilemättä vanhemmiltasi peritty tapa. Tämä refleksi, jota pidät hyödyllisenä, on kuitenkin haitallista. Se vain pahentaa ruoan makua.

Millilitra sylkeä voi sisältää jopa 750 miljoonaa bakteeria, joten ruoan päälle puhaltaminen lisää tähän vielä yhden kerroksen. Vanhemmat levittävät epäsuorasti bakteerejaan puhaltamalla lapsensa tortelliniin. Sen sijaan voit huuhdella ruoan puhtaalla vedellä, kuten tohtori Jimmy Mohamed suosittelee. Tällä tekniikalla on kuitenkin rajoituksensa. Paahtoleipäviipaleen tai burgundinlihapalan "pestä" ei ole hyvä idea.

Lyhyesti sanottuna lattialle pudonneen ruoan syöminen ei ole kohtalokas virhe, mutta se on huono tapa. Eikä ole mitään järkeä kutsua koiraa tai kissaa siivoamaan pöytäsi vahingot. Se olisi uskomattoman raskasta niiden ruoansulatusjärjestelmälle.

Émilie Laurent
