Tämän juuston sanotaan liittyvän parempaan muistiin, tutkimuksen mukaan.

Entä jos juustolautanen tarjoaisi pienen piristysruiskeen aivoillesi? Äskettäin tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin camembertia ja sen mahdollisia vaikutuksia muistiin. Mielenkiintoisia tuloksia, mutta niihin on suhtauduttava varauksella.

Juusto tutkimuksen ytimessä

Fermentoidut ruoat herättävät yhä enemmän tutkijoiden huomiota niiden mahdollisten terveysvaikutusten vuoksi, mukaan lukien kognitiivisiin toimintoihin kohdistuvat vaikutukset. Tässä yhteydessä camembert-juusto oli äskettäin tutkimuksen kohteena, jossa selvitettiin sen vaikutusta muistiin.

Tutkijat ovat tutkineet tiettyjä juuston käymisen aikana syntyviä yhdisteitä, erityisesti rasvahappoamideja. Näistä myristamidi saattaa liittyä parantuneeseen kognitiiviseen suorituskykyyn... ainakin hiirillä. Nämä tulokset havaittiin eläinmallissa, jota ruokittiin runsasrasvaisella ruokavaliolla, minkä ansiosta tutkijat pystyivät tutkimaan tiettyjä aivotoimintaan liittyviä mekanismeja.

Salaisuus piilee käymisessä.

Camembert-juuston tekee mielenkiintoiseksi sen valmistusmenetelmä. Sen koostumus ja maku tulevat mikroskooppisesta Penicillium camemberti -sienestä, jolla on keskeinen rooli käymisessä. Tämä prosessi tuottaa tiettyjä bioaktiivisia yhdisteitä, mukaan lukien tunnettuja rasvahappoamideja. Nämä molekyylit voivat vaikuttaa tiettyihin muistiin liittyviin biologisiin mekanismeihin.

Tutkimuksessa mainitaan erityisesti BDNF:n (aivoperäinen neurotrofinen tekijä) lisääntyminen. BDNF on hermosolujen moitteettomalle toiminnalle välttämätön proteiini. Se on osallisena niiden kasvussa, selviytymisessä ja kyvyssä kommunikoida keskenään – oppimisen ja muistin perustekijöitä. Tutkijat ovat kuitenkin edelleen varovaisia: nämä mekanismit on vielä vahvistettava, erityisesti ihmisillä.

Hiirillä tehdyt testit…

Camembertin vaikutusta muistiin mitattiin käyttämällä hiiriin tehtyjä käyttäytymistestejä. Yksi yleisimmistä testeistä on eläimen kyvyn tarkkailu tunnistaa aiemmin nähty esine verrattuna uuteen.

Tulokset osoittavat, että camembert-juustoa tai myristamidia nauttineet hiiret suoriutuivat paremmin kuin pelkällä runsasrasvaisella ruokavaliolla olleet. Nämä havainnot viittaavat siihen, että tietyt fermentoimalla tuotetut yhdisteet voisivat tukea aivojen toimintaa esimerkiksi edistämällä hermosolujen välistä kommunikaatiota.

Lupaavia tuloksia, mutta tietyin varauksin.

Vaikka nämä löydökset ovat mielenkiintoisia, ne ovat edelleen rajallisia. Tutkimus tehtiin yksinomaan eläimillä, mikä tarkoittaa, että havaittuja vaikutuksia ei voida suoraan ekstrapoloida ihmisiin. Ravitsemuksessa on harvinaista, että yksittäinen ruoka-aine tekisi kaiken eron. Aivojen terveys riippuu useiden tekijöiden yhdistelmästä: ruokavaliosta, unesta, fyysisestä aktiivisuudesta, stressinhallinnasta ja muista tekijöistä. Siksi camembert-juustosta ei tule muistin ihme"superruokaa". Se vain sopii laajempaan tutkimuslinjaan, joka tutkii fermentoituja ruokia.

Ja jos et syö juustoa?

On myös tärkeää muistaa, ettei sinulla ole mitään velvollisuutta kuluttaa juustoa tai laajemmin eläinperäisiä maitotuotteita terveytesi ylläpitämiseksi. Kehosi kaikkine monimuotoisuuksineen ja ainutlaatuisine tarpeineen voi ehdottomasti menestyä myös muilla ruokavaliovalinnoilla.

Nykyään on olemassa monia kasvipohjaisia vaihtoehtoja – pähkinöistä, soijasta tai manteleista valmistettuja – jotka tarjoavat myös arvokkaita ravitsemuksellisia hyötyjä. Jotkut ovat fermentoituja ja voivat sisältää hyödyllisiä yhdisteitä. Avain on luoda ruokavalio, joka sopii sinulle, kunnioittaa arvojasi ja saa sinut tuntemaan olosi hyväksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämä tutkimus avaa mielenkiintoisen tutkimussuunnan: tietyt camembert-juuston yhdisteet voivat vaikuttaa muistiin liittyviin mekanismeihin. Tutkimus on kuitenkin vielä alkuvaiheessa. Sillä välin on tärkeää muistaa yksi yksinkertainen asia: monipuolinen ja tasapainoinen ruokavalio, joka on räätälöity yksilöllisiin tarpeisiisi, on yksi parhaista tavoista tukea yleistä terveyttäsi.