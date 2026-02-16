Search here...

Mitä urheilijat syövät vuoden 2026 talviolympialaisissa?

Ravitsemus
Julia P.
@olympics/Instagram

Milanon ja Cortinan talviolympialaisissa 2026 ruoka on paljon enemmän kuin vain ravintokysymys: se on todellinen osoitus italialaisesta kulinaarisesta asiantuntemuksesta. Joka päivä eri kylissä tarjoillaan yli 10 000 ateriaa urheilijoille ympäri maailmaa.

Olympiarenkaiden muotoinen pasta

Ruokalistat vastaavat kaikkiin tarpeisiin: energiapitoisia annoksia kestävyyslajeihin, kevyempiä aterioita nopeutta tai tarkkuutta vaativille urheilijoille, puhumattakaan vegaanisista, gluteenittomista ja halal-vaihtoehdoista. Ohjaavana periaatteena on ravita kaikkia tinkimättä suorituskyvystä tai syömisen ilosta. Euronewsin mukaan Milanon olympiakylän keittiöissä käytetään päivittäin noin 3 000 kananmunaa ja 450 kiloa pastaa – voimakas ja ruokahalua herättävä symboli.

11. helmikuuta urheilijat nauttivat hetkestä, joka oli sekä herkullinen että symbolinen. Konbinin mukaan Michelin-tähdellä palkittu italialainen kokki Carlo Cracco loi olympiarenkaiden muotoisen pastan, joka tarjoiltiin pasta alla crudaiola -tyyliin – tuoreen reseptin mukaan, joka on valmistettu tomaateista, mozzarellasta ja oliiviöljystä. Tämä ainutlaatuinen pasta, joka luotiin erityisesti tapahtumaa varten, levisi viraaliksi sosiaalisessa mediassa ja ilmensi sekä italialaista kulinaarista luovuutta että kisojen yhtenäisyyden henkeä. Se oli olympia-ateria, josta he olivat voineet unelmoida.

Katso tämä postaus Instagramissa

The Olympialaisten (@olympics) jakama julkaisu

Polttoaineen ja seurallisuuden välissä

Olympialaisten kaltaisessa ympäristössä jokainen suupala on tärkeä. Ravitsemus ei ole vain urheilijoiden kunnossa pitämistä; se edistää heidän psyykkistä hyvinvointiaan, joukkueen yhteenkuuluvuutta ja kulttuurivaihtoa. Ympäri vuorokauden auki olevissa ruokaloissa ei ole harvinaista nähdä urheilijoiden keskustelevan pastalautasen tai napolilaisen pizzan äärellä, luoden tilan rentoutumiselle ja yhteyden luomiselle kilpailujen välillä.

Järjestäjät korostavat myös, että nämä ateriat heijastavat isäntämaan filosofiaa: italialaistyylistä seurallisuutta. Tuoreiden tuotteiden, paikallisten raaka-aineiden ja perinteiden kunnioittamisen avulla urheilijat löytävät kokonaisen puolen italialaista kulttuuria unohtamatta koskaan ravitsemuksellisia tavoitteitaan.

Lyhyesti sanottuna vuoden 2026 olympialaisten ateriat yhdistävät tehokkuuden, erinomaisuuden ja nautinnon. Kalorien ja ruokavaliosuunnitelmien lisäksi juhlassa on kyse todellisesta maun juhlasta. Olympiakylissä syömisestä tulee itsessään olympialainen teko – tapa ladata akkuja ja nauttia italialaisesta dolce vitasta.

Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
