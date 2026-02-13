Tämä hienovarainen yksityiskohta ruokailuvälineissämme voi vaikuttaa ruokahaluun

Ruoka-aikoina nappaamme usein ensimmäisen näkemämme lautasen kiinnittämättä sen ulkonäköön juurikaan huomiota. Tämä pätee erityisesti kalustetussa asunnossa asuessa ja vuokranantajan tarjoamien erilaisten astioiden kanssa. Lautasen väri kuitenkin vaikuttaa ruokahaluumme ja kylläisyyden tunteeseemme.

Syömme suullamme, mutta myös silmillämme.

Kun nautimme aterian , makunystyrämme nauttivat, mutta kaikki viisi aistia ovat käytössä. On syy siihen, miksi sanonta "purra enemmän kuin jaksaa pureskella" on olemassa. Luonnollisesti kauniisti aseteltu lasagne on ruokahalua herättävämpi kuin lautanen flageolet-papuja, joita kahvilan kokki on karkeasti ripotellut ympäriinsä. Visuaalinen vetovoima ei kuitenkaan ole ainoa tekijä. Myös lautasen väri on tärkeä.

Astiat voivat muodoltaan ja väriltään joko lisätä tai vähentää ruokahaluamme. Se on puhtaasti psykologista. Silti se on tekijä, jonka usein otamme kevyesti. Yleensä valitsemme lautasen kaapista sattumanvaraisesti kiinnittämättä sen ulkonäköön erityistä huomiota. Joskus teemme poikkeuksia, kun meillä on vieraita, ja otamme esiin sinikiviset astiastomme tai skandinaaviset astiamme. Aliarvioimme kuitenkin niiden vaikutuksia ruokailutottumuksiimme.

Litteällä vihreällä keraamisella lautasella tarjoiltu ateria ei kuitenkaan maistu samalta, jos se asetetaan terrakottakulhoon. Toiseen kulhoon jää murusia, kun taas toisessa ihmiset pyytävät lisää. Useat tutkimukset ovat tarkastelleet tätä ilmiötä ja havainneet selkeän eron syömiskäyttäytymisessä lautastyypin mukaan.

Nämä värit lisäävät ruokahalua

Perinteisissä ravintoloissa ruoka asetetaan valkoisen lautasen keskelle juuri siksi, ettei se peittäisi katsetta liikaa ja jotta ainesten väri korostuisi. Tässä neutraalissa sävyssä lautanen on yksinkertainen tarjoiluväline. Kotona lautaset ovat kuitenkin harvoin täysin valkoisia, varsinkin jos ne ovat isoäidin lahja tai kirpputorilöytö.

Jotkut värit voivat kuitenkin kirjaimellisesti saada veden kielelle ja saada meidät syömään enemmän kuin vatsamme tarvitsee. Tutkijat testasivat tätä noin viidelläkymmenellä 18–30-vuotiaalla osallistujalla. Tulos: keskimääräinen kokonaisenergiansaanti oli merkittävästi korkeampi punaisilla lautasilla kuin valkoisilla lautasilla. Tämä on melko paradoksaalista, koska punainen yleensä tuo mieleen kiellon tai vaaran.

Ne, jotka vähentävät nälkää kenenkään huomaamatta

Kahviloissa ja muissa bistro-tyylisissä tai moderneissa ravintoloissa aterioiden mukana tulevat lautaset ovat yleensä viileissä sävyissä. Sama kromaattinen uskomus pätee sisustusliikkeiden hyllyihin. Keramiikkalautasten lisäksi, jotka luovat illuusion italialaisesta matkamuistosta, turkoosit ja keskiyönsiniset lautaset ovat kaikkialla läsnä. Tämä ei ole yllättävää, sillä ne ovat luonnostaan rauhoittavia.

Toisin kuin lämpimät sävyt, paletissa niiden vastakkaisilla väreillä on vähemmän vaikutusta ruokahaluun. Sama mekanismi pätee ruoan väriin. Ranskalaiset perunat tai sulatettu cheddarjuusto vetävät meitä vaistomaisesti puoleensa enemmän kuin pinaatti tai parsakaali. Ja jos useimmat pikaruokaketjut valitsevat punaiseen taipuvaisia värejä, se johtuu siitä, että siihen on syynsä.

Vaikuttaako se myös makuun?

Toisen täydentävän tutkimuksen mukaan, joka julkaistiin Food Quality and Preference -lehdessä, lautasemme väri vaikuttaa myös makuaistiimme. Testiin osallistui kaksi ryhmää: toinen oli erittäin avoin uusille mauille ja toinen melko valikoiva ruokavalionsa suhteen. Tavoitteena? Hälventää epäilyksiä ruokaneofobiasta eli uusien ruokien vastenmielisyydestä.

Kahteen ryhmään jaetut lapset maistoivat suola- ja etikkasipsejä, joita tarjoiltiin kolmessa erivärisessä kulhossa: punaisessa, valkoisessa ja sinisessä. Määrä oli joka kerta täsmälleen sama. Jokaisen maistelun jälkeen heidän piti sanoa, tuntuivatko sipsit suolaisemmilta vai suolaisemmilta, kuinka intensiivinen maku oli ja pitivätkö he välipalaa herkullisena. Jokaisen kulhon välillä he pitivät lyhyen tauon huuhdellakseen suunsa vedellä, minkä jälkeen he pääsivät aloittamaan alusta neutraalein tuntemuksin.

Yllättävä tulos: kulhon väri vaikutti "nirsoimpien" lasten makuaistiin. He kokivat sipsit suolaisemmiksi punaisessa ja sinisessä kulhossa kuin valkoisessa kulhossa. "Vähemmän nirsoille" lapsille värillä ei kuitenkaan ollut vaikutusta makuaistiin.

Tarkoituksena ei ole pohjimmiltaan vaihtaa punaisia astioita kokonaan sinisiin lautasiin annosten säännöstelyn tai ruokavaliovaatimusten noudattamisen vuoksi. Nämä kiehtovat tutkimukset osoittavat ensisijaisesti, että lautastemme väri ei ole niin merkityksetön. Tämän pitäisi kannustaa meitä harjoittamaan tietoista syömistä.