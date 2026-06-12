Ruokavalinnat voivat paljastaa persoonallisuuden vähän tunnetun puolen

Entä jos ruokamieltymyksemme paljastavat meistä enemmän kuin luulemmekaan? Viimeisten noin viidentoista vuoden aikana useat psykologian tutkimukset ovat tutkineet ruokamaun ja tiettyjen persoonallisuuspiirteiden välisiä yhteyksiä. Tulokset, joita tulisi tulkita varoen, viittaavat siihen, että taipumuksemme makeisiin, karvaisiin tai mausteisiin makuihin eivät välttämättä ole täysin merkityksettömiä.

Makea maku, joka yhdistetään ystävällisyyteen

Brian Meierin ja hänen kollegoidensa vuonna 2012 tekemä tutkimus osoitti, että makeista mauista pitäviä ihmisiä pidettiin miellyttävämpinä ja he kuvailivat itseään taipuvaisemmiksi auttamaan muita. Vielä yllättävämpää oli se, että makean syömisen jälkeen osallistujat olivat halukkaampia tekemään palveluksia. Makeus näyttää siis liittyvän sekä havainnoissamme että käyttäytymisessämme niin sanottuihin "prososiaalisiin" piirteisiin.

Karvas maku, joka liittyy persoonallisuuden pimeään puoleen

Kääntäen, Christina Sagiogloun ja Tobias Greitemeyerin vuonna 2016 tekemässä tutkimuksessa tarkasteltiin katkeruutta. Kyselyllä lähes 1 000 amerikkalaiselta aikuiselta heidän makutottumuksistaan ja persoonallisuudestaan tutkijat havaitsivat yhteyden voimakkaan katkeruuden mieltymyksen ja tiettyjen niin kutsuttujen "antisosiaalisten" ominaisuuksien, kuten machiavellistisen luonteen, narsismin ja taipumuksen pahansuopuuteen, välillä. Tämä yhteys pysyi voimassa, vaikka otettaisiin huomioon makean, suolaisen tai happaman maun mieltymykset.

Muita makuja, muita polkuja

Tutkimuksessa on tarkasteltu myös muita makuja. Esimerkiksi mieltymys mausteisiin ruokiin liittyy usein aistihaluun, ulospäinsuuntautumiseen ja tietynlaiseen impulsiivisuuteen. Nämä yhteydet, maku maulta, maalaavat erilaisia psykologisia profiileja.

Linkit, jotka vaativat kelpoisuuden

Näitä tuloksia tulisi tulkita varoen. Ne edustavat korrelaatioita, eivät syy-seuraussuhteita: mustan kahvin pitäminen ei tee kenestäkään ilkeämielistä ihmistä. Havaitut vaikutukset ovat edelleen vaatimattomia, ja jotkut tutkimukset eivät ole onnistuneet toistamaan niitä. Makumme riippuvat myös kulttuurista, koulutuksesta ja tavoista.

Vaikka tiede ei pysty lukemaan persoonallisuutta lautaselta, se tuo esiin kiehtovia trendejä sen välillä, mitä syömme mielellämme ja keitä olemme. Se tarjoaa hauskan näkökulman pieniin kulinaarisiin mieltymyksiimme.