Mitä asiantuntijat paljastavat kadmiumista elintarvikkeissa ja miten ryhdytään konkreettisiin toimiin

Näkymätöntä, hajutonta ja mautonta kadmiumia on kuitenkin päivittäin ruoassasi. Tämä karsinogeeniksi luokiteltu raskasmetalli kertyy elimistöön hitaasti vuosien kuluessa. ANSESin vuonna 2026 julkaisema raportti herättää hälytyksen altistumisesta, joka on Ranskassa aiemmin luultua laajempaa.

Huomaamaton mutta laajalle levinnyt epäpuhtaus

ANSESin havaintojen mukaan lähes joka toisen aikuisen kadmiumpitoisuus ylittää toksikologiset viitearvot. Asiantuntijat arvelevat , että altistuminen alkaa lapsuudessa, mikä herättää kysymyksiä jatkuvasta altistumisesta läpi elämän.

Huolestuttavaa on, että tämä aine ei ole peräisin yhdestä elintarvikkeesta, vaan ravintoketjun laajalle levinneestä saastumisesta. Toisin sanoen kadmiumia on kaikkialla, pieninä annoksina, mutta toistuvasti.

Mistä tämä raskasmetalli on peräisin?

Kadmiumia esiintyy luonnostaan maaperässä, mutta ihmisen toiminta on lisännyt sen pitoisuutta, erityisesti tehomaatalouden kautta. Viljelmien lannoittamiseen käytettävät fosfaattilannoitteet ovat yksi tärkeimmistä saastumislähteistä.

Nämä lannoitteet ovat osittain peräisin maahantuoduista kadmiumia sisältävistä kivistä. Maaperään jouduttuaan metalli imeytyy kasveihin ja päätyy sitten ihmisten ravintoon. Kyseessä on asteittainen, näkymätön mutta pysyvä ilmiö.

Eniten kärsivät ruoat

Toisin kuin ehkä luullaan, suurin ongelma ei ole "äärimmäiset" ruoat, vaan päivittäin nautitut. Perunat, leipä, aamiaismurot, riisi, pasta ja leivonnaiset aiheuttavat suuren osan altistumisesta. Niiden yhteinen nimittäjä on yksinkertainen: niitä on hyvin usein aterioissa, mikä moninkertaistaa nautitut pienet annokset.

Huolenaihe nuorille

Lapsilla altistuminen on vieläkin voimakkaampaa, koska heidän painonsa on pienempi ja heidän ruokavalionsa perustuu usein enemmän viljatuotteisiin. Tiedot osoittavat, että merkittävä osa lapsista ylittää siedettävän päivittäisen saannin. Tämä ei tarkoita välitöntä vaaraa, vaan pikemminkin kertymistä, jota on seurattava pitkällä aikavälillä. Myös äidinmaidonkorvikkeet ja pienille lapsille markkinoidut viljat voivat osaltaan vaikuttaa tähän altistumiseen, mikä tekee asiasta erityisen arkaluontoisen perheille.

Voimmeko todella välttää kadmiumia?

Todellisuus on selvä: kadmiumia on mahdotonta poistaa kokonaan ruoastamme. Se on kaikkialla esiintyvä epäpuhtaus, jota esiintyy hyvin pieninä pitoisuuksina lähes kaikissa maapallolla tuotetuissa elintarvikkeissa. Haasteena ei siis ole täydellinen välttäminen, vaan pikemminkin kokonaisaltistuksen vähentäminen. Toisin sanoen kyse on kumulatiivisen altistumisen rajoittamisesta.

Konkreettisia tapoja vähentää altistumista

Asiantuntijat suosittelevat useita yksinkertaisia ja realistisia toimia.

Ensinnäkin, vaihda ruokavaliotasi. Vältämällä aina samanlaisten ruokien syömistä, vähennät toistuvaa altistumista samoille saastumislähteille.

Rajoita seuraavaksi runsaasti nautittujen viljatuotteiden saantia ja lisää ruokavalioosi enemmän palkokasveja, kuten linssejä, kikherneitä tai kuivattuja papuja. Nämä ruoat lisäävät kokonaisaltistusta vähemmän ja tarjoavat arvokasta ravintoainepitoisuutta monipuolisesti.

Myös tuotevalinnat voivat vaikuttaa asiaan. Luomuviljelystä tai paikallisista toimitusketjuista peräisin olevat elintarvikkeet voivat tuotanto-olosuhteista riippuen olla saastuneet eriasteisesti, erityisesti maaperän osalta.

Riisin kohdalla tiettyjen lajikkeiden, kuten basmatiriisin tai valkoisen riisin, valitseminen voi vähentää altistumista verrattuna täysjyväriisiin, jonka leseissä on enemmän raskasmetalleja.

Tummaa suklaata, jota usein korostetaan, ei tarvitse jättää pois: kohtuudella nautittuna se sopii helposti tasapainoiseen ruokavalioon.

Tupakka, merkittävä tekijä, jota usein unohdetaan

Yksi tekijä nousee tutkimuksissa jatkuvasti esiin: tupakka. Tupakointi lisää merkittävästi kadmiumin määrää elimistössä ANSESin (Ranskan elintarvike-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuusvirasto) mukaan. Tupakka on suora altistuksen lähde ruoan lisäksi.

Kadmium ei ole viime kädessä uusi epäpuhtaus, mutta terveysvaroitukset lisääntyvät ja tarkentuvat. Asiantuntijat korostavat yhteisten toimien tarvetta, erityisesti sen esiintymisen vähentämiseksi lannoitteissa ja elintarvikkeissa. Ennen kuin laajamittaisia muutoksia toteutetaan, realistisin lähestymistapa on edelleen yksilöllinen: monipuolistaminen, tasapainottaminen ja toistuvien aterioiden vähentäminen.