Joka neljäs ihminen ei aisti ruoan makua samalla tavalla kuin muut.

Jotkut maut tuntuvat liian voimakkailta, kun taas toiset pitävät niitä liian kitkerinä tai päinvastoin erittäin makeina. Tämä ero ei johdu pelkästään ruokailutottumuksista. Se selittyy myös sillä, miten kehosi havaitsee maut. Ja on arvioitu, että noin joka neljäs ihminen kokee erityisen voimakkaan makuelämyksen.

Miksi makutottumukset vaihtelevat niin paljon?

Jos parsakaali maistuu sinusta herkulliselta, kun taas rakkaasi pitää sitä liian kitkeränä, kyse ei ole vain yksinkertaisesta kulinaarisesta väittelystä. Tutkit kahta eri aistitodellisuutta. Maku ei ole yksi ainoa, pysyvä totuus: se riippuu jokaisen yksilön herkkyydestä, reseptoreista ja myös biologisesta rakenteesta. Näin ollen, kun aivosi kohtaavat saman ruoan, ne voivat vastaanottaa täysin erilaisen viestin vieressäsi istuvalta henkilöltä.

"Supermaistajien" ilmiö

1990-luvulla tutkija Linda Bartoshuk teki termin "supermaistaja" tunnetuksi. Hänen työnsä mukaan väestö jaettaisiin kolmeen profiiliin: noin 25 % ihmisistä on erittäin herkkiä makuaisteille, 50 % keskimääräisen herkkyyden omaavia ja 25 % matalan herkkyyden omaavia.

Supermaistajat aistivat tietyt maut, erityisesti kitkeryyden, paljon keskimääräistä voimakkaammin. Siinä missä kahvi saattaa vaikuttaa joistakin miellyttävältä ja tasapainoiselta, toiset voivat kokea sen erittäin vahvana, jopa vaikeasti arvostettavana. Tämä ei ole vika eikä ehdoton etu, vaan luonnollinen vaihtelu makuaistimusten välillä.

Makuhermot ja geneettinen periytyminen

Tätä lisääntynyttä herkkyyttä selittää osittain kaksi tekijää. Ensinnäkin makunystyröiden tiheys: näitä pieniä rakenteita kielellä uskotaan olevan enemmän supermaistajilla, mikä tekee aistimuksista voimakkaampia.

Seuraavaksi genetiikalla on keskeinen rooli. TAS2R38-geeni vaikuttaa tiettyjen katkerien molekyylien, kuten PTC:n ja PROP:n, havaitsemiseen. Geenin periytyneestä versiosta riippuen katkeruus voi olla lievää, kohtalaista tai erittäin voimakasta. Tutkimukset osoittavat myös, että naiset ovat keskimäärin hieman alttiimpia tälle makuherkkyydelle.

Hyvin henkilökohtaiset ruokamieltymykset

Tällä herkkyydellä on konkreettisia vaikutuksia jokapäiväiseen elämääsi. Supermaistajilla on taipumus välttää liian kitkeriksi koettuja ruokia: jotkut vihreät vihannekset, vahva kahvi tai jopa tietyt sitrushedelmät saattavat tuntua heistä liian intensiivisiltä.

Toisaalta vähemmän herkät yksilöt havaitsevat samat ruoat miedommin ja neutraalimmin. Nämä erot voivat joskus antaa vaikutelman vastakkaisista ruokamieltymyksistä, vaikka todellisuudessa ne ovat vain erilaisia havaintoja. Kaikissa tapauksissa tämä on normaali vaihtelu ihmisen toiminnassa, verrattavissa näkö- tai kuulohavaintojen eroihin.

Tiede, joka on edelleen liikkeessä

Vaikka "supermaistajan" käsitettä käytetään laajalti, tutkimus jatkaa tämän luokittelun tarkentamista . Pelkkä makunystyröiden lukumäärä ei aina riitä selittämään todellista makuaistia, ja muita tekijöitä, kuten haju ja muut makuaistireseptorit, tulee mukaan. Maku siis näyttää monimutkaiselta kokemukselta, joka rakentuu useiden biologisten mekanismien avulla, joita vielä tutkitaan. Tutkijat ovat yhtä mieltä yhdestä asiasta: ei ole vain yhtä tapaa maistaa, vaan aistimuksia on hyvin monenlaisia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että käsityksesi ruoasta on ainutlaatuinen, ja sitä muokkaavat yhtä lailla biologiasi kuin kokemuksisikin. Vaikka noin joka neljäs ihminen kokee tietyn voimakkuuden omaavia makuja, tämä muistuttaa meitä yksinkertaisesta ja positiivisesta totuudesta: pöydässä jokainen löytää saman annoksen omalla tavallaan, ja kaikki nämä tavat ovat täysin päteviä.