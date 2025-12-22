Kahvin juominen joka päivä: positiiviset (ja negatiiviset) vaikutukset, joita et osannut odottaa

Päivittäisellä kahvinjuonnilla voi olla suojaavia vaikutuksia mielenterveyteen... mutta vain tiettyyn annokseen asti, jonka jälkeen riskit kasvavat jälleen.

Mitä uusi tutkimus osoittaa

Vuonna 2023 Psychiatry Research -lehdessä julkaistussa laajassa tutkimuksessa analysoitiin kahvinkulutuksen ja ahdistuksen ja masennuksen riskin välistä yhteyttä käyttämällä tietoja Ison-Britannian biopankista. Tutkimuksessa pääteltiin, että 2–3 kupillisen jauhettua kahvia, maitokahvia tai makeuttamatonta kahvia juominen päivässä liittyy pienimpään masennuksen ja ahdistuksen riskiin verrattuna ihmisiin, jotka eivät juo kahvia lainkaan. Tätä määrää suuremmilla määrillä hyödyt vähenevät vähitellen ja voivat jopa kääntyä päinvastaisiksi eniten kahvia juovien kohdalla.

Mahdolliset myönteiset vaikutukset

Useat viimeaikaiset tutkimukset viittaavat myös siihen, että säännöllinen ja kohtuullinen kahvinjuonti on yhteydessä pienempään masennus- ja ahdistusoireiden riskiin. Tutkijat viittaavat kofeiinin (stimulaatio, valppaus, ohimenevä mielialan paraneminen) ja kahvin sisältämien antioksidanttiyhdisteiden yhteisvaikutukseen.

Noin kahden tai kolmen kupillisen juominen päivässä voi liittyä sydän- ja verisuonitautien ja kokonaiskuolleisuuden riskin pienenemiseen ja siten epäsuorasti edistää yleistä hyvinvointia. Pieninä annoksina kahvi voi myös parantaa keskittymiskykyä, lisätä energiatasoja ja joillakin ihmisillä lievittää migreeniä.

Negatiiviset vaikutukset, joihin kannattaa kiinnittää huomiota

Kun kofeiinin saanti ylittää noin 400 mg päivässä (usein yli neljä isoa kupillista suodatinkahvia), ahdistuneisuuden riski kasvaa merkittävästi aikuisilla, joilla ei ole tunnettuja psykiatrisia häiriöitä. Suuri kofeiinin kulutus voi myös lisätä hermostuneisuutta, sydämentykytysoireita, unihäiriöitä ja joskus pahentaa ennestään olemassa olevia ahdistusoireita.

Jotkut ihmiset ovat geneettisesti herkempiä kofeiinille ja voivat kokea näitä haittavaikutuksia jo pienemmillä annoksilla. Lisäksi liiallinen voimakkaasti makeutetun kahvin kulutus voi edistää aineenvaihduntaongelmia (painonnousua, verensokerin epätasapainoa), jotka vaikuttavat epäsuorasti fyysiseen ja henkiseen terveyteen.

Tarkalleen ottaen, kuinka paljon kahvia päivässä?

Käytännössä monet lähteet ovat yhtä mieltä siitä, että 2–3 kupillista kahvia päivässä on "optimaalinen" määrä useimmille aikuisille, edellyttäen, että lääketieteellisiä vasta-aiheita ei ole. Tämä vastaa usein kofeiinin saantia, joka on alle 400 mg/vrk:n, jota pidetään kohtuullisena rajana terveille yksilöille.

Ahdistuneisuuteen, unihäiriöihin tai sydämen rytmihäiriöihin taipuvaisten henkilöiden sekä raskaana olevien tai imettävien naisten tulisi keskustella kahvinkäytöstä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ja tarvittaessa vähentää tai jakaa saantia. Omien reaktioiden (uni, hermostuneisuus, sydämentykytys, mieliala) tarkkailu on edelleen tärkeää, koska kahvin sietokyky on hyvin yksilöllistä.

Päivittäinen kahvinjuonti voi siksi olla varsin hyödyllistä sekä henkiselle että fyysiselle terveydelle, edellyttäen, että kulutus pysyy kohtuullisena ja liiallista kofeiinin saantia vältetään. Lisäksi ahdistuksen, unihäiriöiden ja epämiellyttävien oireiden riskit kasvavat, erityisesti herkillä henkilöillä.