"Terveellisen" ruokavalion takana nämä näkymättömät sairaudet vaikuttavat yhä useampiin naisiin.

"Puhtaasti" syöminen, "oikeiden" ruokien valitseminen, kaikkien "epäilyttävien" ainesosien välttäminen... niin kutsutusta terveellisestä ruokavaliosta on tullut lähes välttämätön ihanne. Kun tämä täydellisyyden tavoittelu ottaa kuitenkin täysin vallan, se voi luisua vakavammaksi: hienovaraiseksi, usein näkymättömäksi syömishäiriöksi, jota kutsutaan ortoreksiaksi.

Ortoreksia, kun "terveellisestä syömisestä" tulee pakkomielle

Ortoreksia viittaa liialliseen pakkomielteeseen ruokavaliosta, jota pidetään "täydellisenä". Sana tulee kreikan sanoista orto (suora) ja orexis (ruokahalu). Lääkäri Steven Bratman esitti ensimmäisen määritelmän 1990-luvun lopulla kuvaillessaan joukkoa tyypillisiä käyttäytymismalleja.

Näitä ovat esimerkiksi useiden tuntien käyttäminen päivässä ruoan miettimiseen, ruoan "puhtauden" asettaminen nautinnon edelle tai voimakkaan syyllisyyden tunteminen heti poikkeaman ilmetessä. Ongelma ei ole ruoan määrä, vaan sen laatua ympäröivä jäykkyys. Ja juuri tämä tekee tästä häiriöstä vaikeasti havaittavan: kaikki näyttää pinnalta hyvin "terveeltä".

Ilmiö, joka on kaikkea muuta kuin marginaalinen

Tieteellinen data alkaa paljastaa yllättävän löydöksen: tämä häiriö näyttää olevan paljon yleisempää kuin aiemmin on ajateltu. Yli 30 000 ihmistä 18 maassa kattaneen meta-analyysin mukaan yli neljänneksellä osallistujista on ortoreksian merkkejä.

Tietyt väestöryhmät näyttävät olevan alttiimpia: terveysalan opiskelijat, huippu-urheilijat tai sosiaalisessa mediassa aktiivisesti toimivat ihmiset. Paradoksaalisesti ne, joilla on paras ymmärrys ravitsemustiedosta, vaikuttavat joskus olevan haavoittuvimpia, koska tieto voi ruokkia vaatimuksia… liiallisuuksiin.

Miksi naiset kärsivät enemmän

Tutkimukset osoittavat myös korkeamman esiintyvyyden naisten keskuudessa, erityisesti akateemisissa tai lääketieteellisissä ympäristöissä. Yli 1 500 ranskalaisella naisella tehdyssä tutkimuksessa erotetaan toisistaan kaksi suhdetta niin sanottuun "terveelliseen" ruokaan.

Yhtäältä on olemassa tasapainoinen lähestymistapa, joka keskittyy hyvinvointiin. Toisaalta on niin sanottu "hermostunut" muoto, jolle on ominaista ahdistus, painonnousun pelko ja erittäin voimakas kontrollin tarve. Juuri tämä toinen muoto kuuluu syömishäiriön (ED) piiriin. Tässä tapauksessa ruoka ei enää vastaa pelkästään kehon tai terveyden tarpeisiin, vaan voimakkaaseen sisäiseen paineeseen, joka usein liittyy kehonkuvaan ja itsehillintään.

Sosiaalinen media, vahvistava peili

Sosiaalisen median roolia on mahdotonta sivuuttaa. #terveellisenruoan, #syöpuhtaanruokaa ja #hyvinvointisisältöä yhdistävä täydellinen ruokavalio on läsnä kaikkialla, esteettisesti miellyttävä ja erittäin arvostettu. Tämä jatkuva "hyvien esimerkkien" virta voi olla liukas rinne joillekin ihmisille. He saattavat tajuamattaan alkaa vertailla, rajoittaa ja kontrolloida ruokavaliotaan entistä enemmän. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että toistuva altistuminen tälle sisällölle voi vahvistaa ortoreksiaa ihmisillä, jotka ovat jo herkkiä näille ongelmille.

Kun raja hämärtyy

Ortoreksian suurin vaikeus piilee sen harmaalla alueella. Missä vaiheessa niin kutsutusta terveellisestä ruokavaliosta tulee ongelma? Ei-patologisessa muodossaan se perustuu terveyden ja tasapainon motivaatioihin. Neuroottisessa muodossaan sitä ohjaavat pelko, ahdistus ja pakkomielteinen kontrollinhalu. Muutos on usein asteittaista, lähes huomaamatonta. Ulkopuolelta kaikki saattaa näyttää esimerkilliseltä. Sisältäpäin siitä voi tulla jatkuvan paineen lähde.

Hyvin todellisia seurauksia

Kun häiriö saa jalansijaa, vaikutukset voivat olla konkreettisia. Fyysisesti tiettyjen ruokien poisjättäminen voi johtaa puutostiloihin tai tahattomaan painonpudotukseen. Psykologisesti ruokaan liittyvä ahdistus voi vallata kaiken. Myös sosiaalinen elämä voi kärsiä: vaikeudet syödä ulkona, etenevä eristäytyminen ja stressi, joka liittyy yllättäviin aterioihin. Ruoka voi yhdistää ihmisiä sen sijaan, että se yhdistäisi heitä, ajaa heidät erilleen.

Pohjimmiltaan terveellinen syöminen on edelleen myönteinen ja oikeutettu tarkoitus. Kuitenkin, kun siitä tulee jäykkä, ahdistusta aiheuttava ja kaiken kuluttava, se voi menettää tasapainonsa. Tavoitteena ei ole hylätä "hyvää syömistä", vaan ylläpitää joustavaa ja rauhallista suhdetta ruokaan – ruokavaliota, joka ravitsee kehoa rajoittamatta mieltä.