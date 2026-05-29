Tämä vähän tunnettu japanilainen temppu poistaa 80 % torjunta-aineista hedelmistä ja vihanneksista

Nykyisen helleaallon aikana saatat elää pelkästään salaateilla. Alkuruokasta pääruokaan ja jälkiruokaan, hedelmät ja raa'at vihannekset täplittävät aterioitasi alusta loppuun. Virkistävien reseptien valmistamiseksi ryöstät supermarkettien hyllyjä ja peset huolellisesti ainekset, jotka eivät ole niin luonnollisia kuin miltä ne näyttävät. Japanilaisilla on lupaava tekniikka ruokalistalle, jossa ei ole lisättyjä torjunta-aineita.

Hedelmät ja vihannekset, torjunta-aineiden tahraamat

Terveysjärjestöt suosittelevat viiden hedelmän ja vihanneksen syömistä päivässä pysyäksemme terveinä. Nämä maan aarteet ovat kuitenkin torjunta-aineiden tahraamatta. Maanviljelijät eivät käytä peltoa kastelukannulla kasvattaakseen satoa. Nykyajan maatalous on kaikkea muuta kuin "Pieni talo preerialla" -elokuvan uusintaversio. Tilastojen mukaan yli 6 kymmenestä ei-luomuhedelmästä ja -vihanneksesta sisältää ainakin yhden havaittavan torjunta-ainejäämän. Saastuneimpia ovat kirsikat , viinirypäleet, mansikat ja omenat. Ellei sinulla ole Eedenin puutarhaa käytettävissäsi tai olet omavarainen, on vaikea paeta tätä synkkää todellisuutta.

Siksi pesemme näitä aineksia paremmin kuin itseämme. Vaikka pesemme itsemme perusteellisesti, huuhtelemme lukemattomilla vesihanan alla ja hieromme voimakkaasti ja kumppanimme saattaisi olla kateellinen, torjunta-aineet pysyvät elimistössä. American Chemical Societyn Nano Letters -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan hedelmien ja vihannesten huuhtelulla pelkällä vedellä ei ole vaikutusta torjunta-aineisiin.

"Sen sijaan, että se aiheuttaisi tarpeetonta huolta, tutkimukset viittaavat siihen, että kuoriminen voi tehokkaasti poistaa lähes kaikki torjunta-ainejäämät, toisin kuin usein suositeltu pesukäytäntö", siinä lukee. Paitsi että kaikki hedelmät eivät sovi laatikoissamme olevalle kuorimaveitselle. Jos päätät kuoria mustikan, syötäväksi jää vähän.

Japanilainen tekniikka, joka lupaa poistaa 80 % torjunta-aineista

Tämä vinkki on levinnyt kulovalkean tavoin kulovalkean tavoin. Se ei tarkoita hedelmien ja vihannesten liottamista lavuaarissa etikkalorahkassa, vaan kemikaalipilvessä kasvatettujen tuotteiden puhdistamista seoksella, joka on jo osoittanut toimivuutensa isoäitiemme luona. Siinä käytetään ainesosia, joita meillä kaikilla on kaapeissamme: suolaa ja ruokasoodaa. Ja menetelmä on yksinkertainen.

Lisää vain kaksi ruokalusikallista suolaa kulhoon, joka on täytetty kahdeksalla kupillisella lämmintä vettä.

Seuraavaksi lisäämme ruokalusikallisen ruokasoodaa, monipuolista jauhetta, jolla on irrottavia ominaisuuksia.

Hedelmät ja vihannekset annetaan levätä tässä antiseptisessä seoksessa 5–10 minuuttia Top Santé -mediasivuston suositusten mukaisesti.

On myös suositeltavaa sekoittaa kaikki, jotta jauhe ei painu kulhon pohjalle.

Lopuksi jäljellä on enää vain siivilän läpi kaataminen ja huuhtelu. Tämä tulisi tehdä juuri ennen syömistä.

Muita hyviä käytäntöjä torjunta-aineiden välttämiseksi elintarvikkeissa

Vaikka tämä japanilainen menetelmä on yksinkertaisuudessaan kiehtova, se ei poista tarvetta omaksua tiettyjä päivittäisiä tapoja kemikaalijäämille altistumisen rajoittamiseksi. Koska hedelmiin ja vihanneksiin kertyy paljon muutakin kuin vain pieni määrä multaa viljelykasvien käsittelyjen, kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

Ensimmäinen asia on ruokavalion vaihtelu. Samojen hedelmien ja vihannesten syöminen voi tarkoittaa samojen aineiden syömistä yhä uudelleen ja uudelleen. Tuotteiden, alkuperän ja vuodenaikojen vaihtaminen mahdollistaa aterioiden monipuolistamisen ja myös tämän näkymättömän kertymisen riskin vähentämisen.

Myös sesonginmukaisten tuotteiden ja paikallisten hankintojen priorisointi voi tehdä eron. Lähempänä kotia poimitut hedelmät vaativat usein vähemmän käsittelyä säilyvyyden parantamiseksi pitkiä matkoja tai viikkojen varastointia varten. Ilman, että "täydellisen syömisen" tavoitteluun pakkomielteisesti sortuu, paikallisten tuotteiden valitseminen mahdollisuuksien mukaan on edelleen kannattava lähestymistapa.

Luomutuotteita, joita usein kritisoidaan korkeammista hinnoistaan, voidaan myös varata eniten torjunta-aineille alttiille elintarvikkeille. Kaikki hedelmät ja vihannekset eivät sisällä samoja määriä torjunta-aineita. Luomuversioiden valitseminen mansikoista, omenoista, viinirypäleistä tai pinaatista voi olla realistisempi kompromissi kuin 100 % luomukori.

Hedelmien ja vihannesten syöminen on terveellinen tapa, kunhan ne eivät ole torjunta-aineiden saastuttamia. Tarkoituksena ei ole tulla ylivalppaaksi ruoan suhteen, vaan yksinkertaisesti rajoittaa riskejä antamatta laiskuuden ottaa meistä yliotteen.