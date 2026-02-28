Tutkimuksen mukaan ahdistuneet ihmiset saattavat tuntea vetoa tiettyyn elokuvagenreen.

Entä jos elokuvaillat paljastaisivat paljon siitä, miten koet maailman? Äskettäin tehdyn tutkimuksen mukaan elokuvamieltymykset voivat heijastaa aivojesi sisäistä toimintaa, varsinkin jos olet ahdistunut, herkkä ja vahvasti yhteydessä tunteisiisi.

Saksalainen tutkimus, joka tutkii aivoja

Tieteellisessä Frontiers in Behavioral Neuroscience -lehdessä julkaistu tutkimus tehtiin Martin Lutherin Halle-Wittenbergin yliopistossa (MLU). Tutkijat analysoivat 257 osallistujaa funktionaalisen magneettikuvauksen (fMRI) avulla, joka mahdollistaa aivotoiminnan havainnoinnin reaaliajassa.

Vapaaehtoisille näytettiin kasvoja, jotka ilmaisivat vihaa tai pelkoa. Samaan aikaan tutkijat mittasivat kahden keskeisen aivoalueen aktivoitumista: amygdalan, joka osallistuu tunteiden käsittelyyn, ja anterior cingulate cortexin, joka on yhteydessä tunteiden hallintaan. Tavoitteena oli ymmärtää, liittyvätkö elokuvamakumme tiettyyn tapaan käsitellä voimakkaita tunteita.

Toiminta ja komediat: tunteellinen leikkikenttä

Tulokset ovat kiehtovia. Toimintaelokuvista kiinnostuneet ihmiset osoittavat erityisen merkittävää aktivoitumista kahdella tutkitulla aivoalueella kohdatessaan negatiivisia ärsykkeitä. Toisin sanoen heidän aivonsa reagoivat voimakkaasti pelkoon tai vihaan.

Tämä profiili vastaa usein ahdistuneita, yliherkkiä persoonallisuuksia tai henkilöitä, jotka ovat erittäin vastaanottavaisia emotionaalisille vaihteluille. Tämä herkkyys ei ole heikkous, vaan se osoittaa hienosäädetyn hermoston, joka kykenee havaitsemaan ympäristön vivahteita ja jännitteitä.

Yllättävää kyllä, komediafanit osoittavat samanlaista aktivoitumiskuviota. Olipa tunteen laukaisema takaa-ajon adrenaliiniryöppy tai naurunremakka, haetaan intensiteettiä: jännitystä, vauhtia, energian aaltoa.

Ahdistuneille ihmisille nämä elokuvat voivat tarjota eräänlaisen hallitun katarsiksen: koet voimakkaita tunnepiikkejä, mutta turvallisessa, mukavassa ja ennustettavassa viitekehyksessä. Sohvastasi tulee turvallinen alue tunteiden tutkimiseen.

Jännityselokuvat ja dokumentit: etäisyyden valinta

Toisaalta ihmisillä, jotka pitävät enemmän jännityselokuvista, rikoselokuvista tai dokumenteista, aivot reagoivat negatiivisiin ärsykkeisiin maltillisemmin. Heidän aivonsa näyttävät suodattavan voimakkaita tunteita tehokkaammin estäen ylikuormituksen.

Nämä henkilöt, joita usein kuvataan rauhallisiksi, maltillisiksi tai analyyttisiksi, suosivat yleensä irrallisia kertomuksia. Jopa jännittyneissä tilanteissa narratiivinen lähestymistapa antaa heille mahdollisuuden säilyttää jonkinasteisen älyllisen hallinnan tilanteesta.

Kuten psykologi Esther Zwiky tiivistää, ihmiset valitsevat usein genrejä, jotka stimuloivat heidän aivojaan tavalla, joka parhaiten sopii heidän sisäiseen toimintaansa. Siksi elokuvia ei valita sattumanvaraisesti: valitaan ne, jotka resonoivat parhaiten emotionaalisen olemuksesi kanssa.

Terapian polut

Nämä löydöt avaavat mielenkiintoisia näkökulmia terapian alalla. Ahdistuneille ihmisille toimintaelokuvat voisivat toimia tunteiden purkausventtiilinä. Ne voisivat kanavoida luonnollista yliherkkyyttä kontrolloiduiksi, lähes riemastuttaviksi adrenaliiniryöppyiksi.

Toisaalta jännityskirjat voivat olla harjoitusväline stressinsietokyvyn vahvistamiseen, erityisesti rauhallisemmille persoonallisuuksille, jotka haluavat kehittää selviytymiskykyään odottamattomien tilanteiden edessä. Ajatuksena ei ole jäykästi leimata makujaan, vaan tunnistaa, että tapa, jolla reagoit tarinaan, heijastaa sisäistä rikkauttasi. Ahdistuneisuus tarkoittaa usein syvää vastaanottavaisuutta, intuitiota ja yhteyttä. Rauhallisuus tarkoittaa kykyä ottaa etäisyyttä, analysoida ja hillitä tunteitaan.

Loppujen lopuksi suosikkigenresi ei välttämättä ole vain viihdettä. Se voi hyvinkin heijastaa tunnemaailmaasi.