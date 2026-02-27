Kuinka tämä taiteilija tekee "lihavista vartaloista" keskeisen taideaiheen

Sekä gallerioissa että catwalkeilla tietyt kehot jäävät surullisesti marginaaliin. Entä jos taiteesta tulisi tila, jossa voisit vihdoin nähdä ne eri tavalla? Suorassa, herkässä ja syvästi ruumiillistuvassa teoksessa Sophia Lang asettaa lihavat kehot kuvan keskelle ja kutsuu katsojan muuttamaan näkökulmaasi.

Muodista työpajaksi: painopisteen muuttaminen

Sophia Lang aloitti uransa tiukasti säännöstellyssä muotimaailmassa. Hän työskenteli stylistinä Lacostella ja mallina Pierre et Gillesille, lavastetun valokuvauksen merkittäville hahmoille. Uppoutuminen alan ytimeen, jossa imago on valttia... ja jossa vartalon standardit ovat erityisen rajoittavia.

Kokovalikoiman puutetta muodissa kritisoidaankin säännöllisesti. Council of Fashion Designers of America (CFDA) ja PVH Corp.:n äskettäin julkaisemassa raportissa korostettiin plus-kokoisten vartalotyyppien aliedustusta muotinäytöksissä ja -kampanjoissa. Tässä yhteydessä Sophia Langin siirtyminen nykytaiteeseen on kaikkea muuta kuin merkityksetön. Todellinen painopisteen muutos on se, että hän jättää taakseen maailman, jossa keho on standardoitu ja siitä on tullut vapaa, keskeinen ja poliittinen aihe.

Kun vaakakupu muuttuu uhkaavaksi

Jotkut teokset ovat heti silmiinpistäviä. Niiden joukossa nauloilla kuorrutettu vaaka muuttaa arkipäiväisen esineen vihamieliseksi välineeksi. Punnitseminen, joka on monille päivittäinen rituaali, muuttuu yhtäkkiä vaaralliseksi kokemukseksi. Viittaus on selvä. Maailman terveysjärjestön (WHO) laajalti käyttämä painoindeksi (BMI) luokittelee kehot normatiivisten luokkien mukaan. Lukuisat yhteiskuntatieteelliset tutkimukset kuitenkin korostavat tämän työkalun rajoituksia ja leimaavia vaikutuksia.

Social Science & Medicine -lehdessä julkaistu tutkimus osoittaa, kuinka painon medikalisointi voi vahvistaa syrjintää. Ranskassa sosiologi Solenne Carof analysoi näitä syrjintämekanismeja yksityiskohtaisesti kirjassaan "Fatphobia: Sociology of an Invisible Discrimination" . Muovaamalla aggressiivisen asteikon Sophia Lang ei edusta vain objektia: hän materialisoi läpitunkevan sosiaalisen paineen, sellaisen, joka tunkeutuu elämän intiimeimpiinkin puoliin.

Liha esteettisenä voimana

Hänen työnsä ei rajoitu pelkkää tuomitsemista. Hän juhlistaa myös ainetta. Hänen installaatioissaan volyymit syleillään, korostuvat ja joskus jopa pirstaloituvat. Ihosta, taitoksista ja käyristä tulee kiinteitä plastisia elementtejä.

Taidehistoria on jo ylistänyt kehoja, jotka ovat kaukana nykyisistä standardeista – Peter Paul Rubensin kankaista Fernando Boteron aistillisiin veistoksiin. Ero piilee tässä perspektiivissä: ulkoinen katse ei enää tyylittele, vaan lähestymistapa on juurtunut elettyyn kokemukseen ja kriittiseen pohdintaan. Body & Society -lehti on osoittanut, kuinka marginalisoitujen kehojen näkyvyys muuttaa kollektiivista mielikuvitusta. Näyttelyiden, erityisesti Salon de Montrougessa, avulla taiteilija Sophia Lang sisällyttää nämä kehot nykytaiteen laillisiin tiloihin.

Katso tämä postaus Instagramissa Viesti, jonka on jakanut Salon de Montrouge (@salondemontrouge_)

Patologisaation ja hyperseksualisaation välillä

Lihava keho heilahtelee usein kahden ääripään välillä: joko se nähdään "lääketieteellisenä ongelmana" tai se pelkistetään fantasiaksi.Amerikkalainen historioitsija Sabrina Strings jäljittää teoksessaan "Fearing the Black Body" osuvasti modernin lihavuusfobian rodullisia ja moraalisia juuria. Brittiläinen tutkija Charlotte Cooper puolestaan analysoi, miten visuaalinen kulttuuri rajoittaa lihavat kehot koomisiin tai liioiteltuihin rooleihin. Sophia Lang uhmaa näitä luokitteluja. Hänen teoksensa eivät karikatyyroi tai dramatisoi. Ne lisäävät monimutkaisuutta. Kohtaamassa ei ole provokaatiota, vaan läsnäolo.

Taide, joka uudelleentarkentaa ja palauttaa arvon

Installaatioissaan Sophia Lang herättää henkiin arkipäivän tilanteita: metrossa syömistä, rannalla käymistä, lääkärissä käyntiä. Tilanteita, joissa lihavasta kehosta usein tulee kommentoinnin kohde. Maailman lihavuusliitto (World Obesity Federation) dokumentoi painoon liittyvää stigmaa, myös lääketieteellisissä piireissä. Sisällyttämällä nämä realiteetit Sophia Lang kääntää näkökulman päinvastaiseksi: ongelma ei ole kehossa, vaan siinä, miten se havaitaan. Hänen teoksensa toimivat välineinä. Ne pakottavat sinut asemoimaan itsesi. Tarkkailetko? Tuomitsetko? Vai hyväksytkö sen, että mielestäsi itsestäänselvyytenä pitämäsi asiat puretaan?

Esittelemällä lihavia vartaloita taidelaitoksissa Sophia Lang ei hae pelkästään näkyvyyttä. Hän muuttaa itse esteettisen arvon määritelmää. Hän väittää, että kaikki vartalotyypit ansaitsevat tulla esitellyiksi, veistetyiksi ja juhlituiksi. Veistosten, videoiden ja installaatioiden kautta lihasta tulee kieltä. Kurvista tulee voimaa. Termi "lihava vartalo", käytettynä kuvailevasti ja itsevarmasti, edistää voimakasta uudelleenomistusta.

Viime kädessä Sophia Langin työ avaa tilan, jossa kehollinen monimuotoisuus ei ole enää toissijaista, vaan keskeistä. Tilan, jossa sinua kutsutaan katsomaan eri tavalla – ja kenties myös katsomaan itseäsi eri tavalla.