"Provosoiviksi" pidetyt kulttisarjan uuden kauden kuvat aiheuttavat skandaalin.

"Euphorian" kolmas tuotantokausi ei ole edes alkanut, ja sen trailerin ympärillä kytee jo kiistaa, jota jotkut katsojat pitävät "liian provosoivana". Valtavien odotusten, kulttistatuksen ja yhä "äärimmäisiksi" pidettyjen kuvien keskellä tämä paluu, jonka HBO Maxille ilmoitettiin 13. huhtikuuta 2026, sisältää aidon keskustelun shokkiarvon rajoista valkokankaalla.

Kulttisarja kovan paineen alla

Debyyttinsä jälkeen "Euphoria" on vakiinnuttanut paikkansa ikonisena Z-sukupolven sarjana, jota vetävät Zendaya ja vahvasti emotionaalisesti vaikuttavien hahmojen joukko. Jokaisesta uudesta kaudesta on tullut tapahtuma, ja tätä kolmatta – viimeisenä ilmoitettua – tarkastellaan erityisesti useiden vuosien odotuksen ja kulissien takaisten tapahtumien ympärillä käytyjen kiistojen jälkeen.

Tämä uusi jaksosarja sijoittuu useita vuosia edellisten tapahtumien jälkeen ja näyttää entisten lukiolaisten selviytyvän aikuiselämästä, joka on täynnä vaikeita valintoja, monimutkaisia ihmissuhteita ja jatkuvaa jännitystä. Luvattu sävy on synkempi, suorempi ja intensiivisempi, mikä ruokkii sekä fanien uteliaisuutta että huolta.

Traileria pidettiin "liian provosoivana"

Kolmannen kauden traileri herätti julkaisustaan lähtien lukuisia reaktioita, ja monet katsojat pitivät sitä "liian provosoivana". Tunne-, konflikti- ja "rajatilanne"-painotteiset kuvat antavat vaikutelman jatkuvasta liioittelun eskaloitumisesta. Sosiaalisessa mediassa useat käyttäjät tuomitsivat "järkyttämiseen hinnalla millä hyvänsä" perustuvan markkinoinnin. Heidän mielestään sarja näyttää pyrkivän venyttämään entisestään niitä visuaalisia ja narratiivisia rajoja, jotka olivat jo tehneet sen maineesta aiemmilla kausilla.

Katso tämä postaus Instagramissa euphorian (@euphoria) jakama julkaisu

Intensiivisyyden kasvu ensimmäisestä kaudesta lähtien

Katsojien reaktioissa silmiinpistävintä on tunne asteittaisesta siirtymisestä kohti jotain yhä "äärimmäisempää" tämän uuden kauden myötä. Vaikka "Euphoriaa" alun perin ylistettiin sen pikkutarkasta estetiikasta ja tavasta yhdistää hauraus ja ankaruus, monet kokevat nyt, että "tasapaino on horjumassa eskaloitumisen logiikan hyväksi".

Monet uskolliset fanit selittävät tuntevansa ristiriitaa paluunsa tähän universumiin tuoman jännityksen ja jatkuvan provokaation keskellä tapahtuvan sarjan hukkumisen pelon välillä. Heille tämä traileri symboloi tätä muutosta: kiihkeämpää tahtia, lisääntynyttä jännitystä ja raskasta tunnelmaa, ikään kuin jokainen otos yrittäisi päihittää edellisen.

Yleisö jakautui kiehtovuuden ja väsymyksen välillä

Näiden kuvien edessä yleisö vaikuttaa syvästi jakautuneelta.

Toisaalta suuri osa yleisöstä on innoissaan nähdessään Euphorian vievän tyylinsä äärimmilleen ja pitää tätä radikalismia sarjan tavaramerkkinä.

Toisaalta jotkut ilmaisevat jonkinlaista väsymystä ja uskovat, että kaiken tehostaminen voi vaarantaa sarjan menettävän sen emotionaalisen ja intiimin ulottuvuuden, joka teki siitä alussa niin merkittävän.

Nämä kriitikot pelkäävät, että pyrkimys "yhä vahvempaan" lopulta heikentää viestiä ja kokonaisuuden uskottavuutta.

Viime kädessä "Euphorian" kolmannen kauden traileri vahvistaa yhden asian: sarjalla ei ole aikomustakaan perääntyä, ei visuaalisessa kunnianhimossa eikä taipumuksessaan "äärimmäisiin" tilanteisiin. Kiehtovuuden, ärsytyksen ja uteliaisuuden keskellä yksi asia on varma: 13. huhtikuuta 2026 kaikki katsovat sitä, vaikka vain nähdäkseen, onko tämä viimeinen kausi oman skandaalimaisen maineensa veroinen.