3 miljoonaa kuuntelijaa laulajalle, jota ei ole olemassa: kuka Sienna Rose oikeasti on?

Kolme miljoonaa kuuntelijaa Spotifyssa kuukaudessa, useita kappaleita Viral Top 50 -listalla… ja silti kaikki viittaa siihen, että Sienna Rose ei ole oikea laulaja, vaan tekoälyn avulla luotu musiikkiprojekti. Tämä salaperäinen neo-soul-ääni, joka kiehtoo sekä suurta yleisöä että julkkiksia, on tietämättään muodostumassa symboliksi ihmistaiteilijoiden ja algoritmien välisten rajojen hämärtymiselle.

Spotify-"löytö", joka ei ole koskaan astunut lavalle

Sienna Rose esiintyi suoratoistopalveluissa syksyllä 2025 muutamalla intiimillä jazz-soul-kappaleella, kuten "Into the Blue", "Safe With You" ja "Where Your Warmth Begins". Muutamassa viikossa kolme kappaletta pääsi Spotifyn Viral 50 -listalle, ja hänen ensimmäinen singlensä ylitti 5 miljoonaa striimausta ja hän saavutti tai ylitti 3 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa.

Paperilla kaikki näyttää uuden sensaation kehityskaarelta: hiottu Spotify-elämäkerta, neo-soul-estetiikka, vertailuja vakiintuneisiin laulajiin, kuten brittiläiseen laulajaan Olivia Deaniin. Paitsi että mitkään konsertit, musiikkivideot, haastattelut tai promokiertueet eivät vahvista henkilön olemassaoloa tämän nimen takana.

Häiritseviä vihjeitä: taiteilija ilman kasvoja tai verkostoja

Ensimmäiset epäilykset heräsivät fanien ja musiikin ystävien keskuudessa, kun he huomasivat epätavallisen yksityiskohdan: Sienna Rosea oli mahdotonta löytää sosiaalisesta mediasta tai yksinkertaisella Google-haulla suoratoistopalveluiden ulkopuolella. "Uudelle tähdelle", joka oli niin menestynyt, tämä täydellinen online-läsnäolon puuttuminen oli enemmän kuin yllättävää. Sittemmin on ilmestynyt Instagram-tili, johon on liitetty videoita, joiden oletetaan esittävän artistia. Tämä ei kuitenkaan riitä hälventämään joidenkin epäilyksiä: aikana, jolloin tekoäly pystyy tuottamaan ultrarealistisia videoita "ihmishahmoista", epäilykset ovat edelleen olemassa.

Toinen epäilyttävä seikka: Sienna Rose julkaisi syyskuun lopun ja joulukuun alun välisenä aikana ainakin 45 kappaletta suoratoistopalveluissa, mikä on käytännössä mahdotonta yhden ihmisartistin ylläpitää. Useat kuuntelijat kuvailivat myös "hieman yleisluontoisia sanoituksia", "hyvin kaavamaisia rakenteita" ja jopa "sihinää tai äänikuviota", joka on tyypillistä joillekin tekoälyn tuottamalle musiikille.

Katso tämä postaus Instagramissa Sienna Rosen (@siennarosely) jakama julkaisu