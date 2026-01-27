3 miljoonaa kuuntelijaa laulajalle, jota ei ole olemassa: kuka Sienna Rose oikeasti on?

Kolme miljoonaa kuuntelijaa Spotifyssa kuukaudessa, useita kappaleita Viral Top 50 -listalla… ja silti kaikki viittaa siihen, että Sienna Rose ei ole oikea laulaja, vaan tekoälyn avulla luotu musiikkiprojekti. Tämä salaperäinen neo-soul-ääni, joka kiehtoo sekä suurta yleisöä että julkkiksia, on tietämättään muodostumassa symboliksi ihmistaiteilijoiden ja algoritmien välisten rajojen hämärtymiselle.
Spotify-"löytö", joka ei ole koskaan astunut lavalle
Sienna Rose esiintyi suoratoistopalveluissa syksyllä 2025 muutamalla intiimillä jazz-soul-kappaleella, kuten "Into the Blue", "Safe With You" ja "Where Your Warmth Begins". Muutamassa viikossa kolme kappaletta pääsi Spotifyn Viral 50 -listalle, ja hänen ensimmäinen singlensä ylitti 5 miljoonaa striimausta ja hän saavutti tai ylitti 3 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa.
Paperilla kaikki näyttää uuden sensaation kehityskaarelta: hiottu Spotify-elämäkerta, neo-soul-estetiikka, vertailuja vakiintuneisiin laulajiin, kuten brittiläiseen laulajaan Olivia Deaniin. Paitsi että mitkään konsertit, musiikkivideot, haastattelut tai promokiertueet eivät vahvista henkilön olemassaoloa tämän nimen takana.
Häiritseviä vihjeitä: taiteilija ilman kasvoja tai verkostoja
Ensimmäiset epäilykset heräsivät fanien ja musiikin ystävien keskuudessa, kun he huomasivat epätavallisen yksityiskohdan: Sienna Rosea oli mahdotonta löytää sosiaalisesta mediasta tai yksinkertaisella Google-haulla suoratoistopalveluiden ulkopuolella. "Uudelle tähdelle", joka oli niin menestynyt, tämä täydellinen online-läsnäolon puuttuminen oli enemmän kuin yllättävää. Sittemmin on ilmestynyt Instagram-tili, johon on liitetty videoita, joiden oletetaan esittävän artistia. Tämä ei kuitenkaan riitä hälventämään joidenkin epäilyksiä: aikana, jolloin tekoäly pystyy tuottamaan ultrarealistisia videoita "ihmishahmoista", epäilykset ovat edelleen olemassa.
Toinen epäilyttävä seikka: Sienna Rose julkaisi syyskuun lopun ja joulukuun alun välisenä aikana ainakin 45 kappaletta suoratoistopalveluissa, mikä on käytännössä mahdotonta yhden ihmisartistin ylläpitää. Useat kuuntelijat kuvailivat myös "hieman yleisluontoisia sanoituksia", "hyvin kaavamaisia rakenteita" ja jopa "sihinää tai äänikuviota", joka on tyypillistä joillekin tekoälyn tuottamalle musiikille.
Deezer vahvistaa: kappaleet tunnistettu tekoälyn luomiksi
Käännekohta tuli, kun Deezer ilmoitti julkisesti, että suurin osa Sienna Rosen albumeista ja kappaleista sen alustalla oli havaittu ja merkitty tekoälyn luomiksi. Palvelu selitti käyttävänsä sisäistä työkalua musiikin tekoälyn havaitsemiseen ja täsmensi poistavansa nämä kappaleet algoritmisista suosituksista ja toimituksellisista soittolistoista paremman läpinäkyvyyden takaamiseksi kuuntelijoita kohtaan.
Samaan aikaan useat kansainväliset mediat – BBC , TechRadar, Rolling Stone ja 01net – ovat yhtä mieltä: kaikki viittaa siihen, että Sienna Rose ei ole oikea, live-laulaja, vaan kokonaan tekoälytyökaluilla (ääni, sävellykset, visuaalit) rakennettu projekti.
Ääni, joka on tarpeeksi "inhimillinen" huijaamaan jopa julkkiksia
Kohu sai pop-ulottuvuuden, kun yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä, näyttelijä, tuottaja ja yrittäjä Selena Gomez käytti lyhyesti Sienna Rosen kappaletta Golden Globe -gaalaan liittyvässä Instagram-julkaisussa, ennen kuin poisti sen artistin aitoudesta käydyn keskustelun keskellä. Monille netin käyttäjille se, että maailmanlaajuinen tähti voisi ainakin väliaikaisesti suositella kappaletta, vahvistaa ajatusta siitä, että ihmisäänen ja syntetisoidun äänen välinen raja hämärtyy yhä enemmän.
Tämä tapaus osoittaa, kuinka kykenevä musiikillinen tekoäly on nyt tuottamaan "uskottavia" kappaleita, jotka ovat riittävän hyvin rakennettuja erottumaan valtavirran soittolistoilla oikeiden artistien rinnalla.
Sienna Rose, oire paljon laajemmasta keskustelusta
Sienna Rosen mysteerin takana on polttava keskustelu musiikkialalla: pitäisikö tekoälyn luomille kappaleille asettaa selkeät merkinnät ja pitäisikö ihmismuusikoiden näkyvyyttä suojella? Esimerkiksi Deezer väittää jo noudattavansa läpinäkyvyyspolitiikkaa ja poistavansa 100-prosenttisesti tekoälysisällön suosituksistaan estääkseen sitä kilpailemasta suoraan artistien kanssa.
Lyhyesti sanottuna, emme tällä hetkellä tiedä tarkalleen kuka tämän projektin takana on: levy-yhtiö, kollektiivi vai itsenäinen kehittäjä? Mikään taho ei ole virallisesti ottanut vastuuta Sienna Rosesta. Yksi asia on varma: tämä olematon "laulaja" on jo luonut ennakkotapauksen, ja hänen nousunsa kuuluisuuteen todennäköisesti (valitettavasti) inspiroi muita vastaavia hankkeita tulevina kuukausina.