Itse tehtyjen halloween-koristeiden luominen ei vaadi valtavaa budjettia. Pienellä mielikuvituksella ja yksinkertaisilla materiaaleilla pelottavinkin tunnelma on helppo luoda.

Kuolleiden päivää edeltävät juhlapäivät ovat ihanteellinen aika valmistaa näitä luomuksia perheenä, erityisesti lasten kanssa.

Jokaisesta tee-se-itse-ideasta tulee yhteinen muisto. Jos koristeita säilytetään asianmukaisesti, niitä voidaan käyttää uudelleen vuodesta toiseen, mikä tekee investoinnista entistäkin kannattavamman.

Tee-se-itse-aiheiset aavemaiset köynnökset ja roikkuvat koristeet

Köynnökset ovat yksi helpoimmista tee-se-itse-halloween-koristeista . Paperilepakkoköynnöksen tekeminen ei voisi olla helpompaa.

Ota arkki paksua 200 g mustaa paperia , taita se kahtia ja piirrä sitten puolet lepakosta valkoisella lyijykynällä taitoksesta alkaen.

Leikkaa siluetti saksilla, avaa se ja piirrä yksityiskohdat, kuten silmät.

Tee seuraavaksi reiät päihin rei'itinrei'ittimellä ja pujota sitten mustaa narua niiden läpi kootaksesi olentosi. Tarvittavat materiaalit ovat minimaaliset: 200 g mustaa paperia, sakset, rei'itin, valkoinen lyijykynä ja musta naru.

Voit muuttaa tunnelmaa tekemällä samalla periaatteella haamujen tai kurpitsojen muotoisia seppeleitä. Täydennä koristeet ripustamalla viirejä olohuoneen poikki, valaisevilla ilmapalloilla tai jopa kiinnittämällä kattoon jättimäisen luurangon.

Nämä riippuvalaisimet muuttavat minkä tahansa huoneen pelottavaksi luolaksi.

Koristeelliset kurpitsat: pakollinen hankinta Halloween-koristeisiin

Kurpitsa on edelleen Halloweenin perimmäinen symboli. Sen voi asettaa ulos, sisäänkäynnille, pöydälle tai mihin tahansa talossa. Oranssiksi, mustaksi tai valkoiseksi maalattu kurpitsa on helppo personoida, jopa lasten kanssa.

Voit tehdä koristeellisen kurpitsan paperilautasella piirtämällä silmät, nenän ja suun grafiittikynällä.

Täytä yksityiskohdat keltaisella maalilla kynttilän jäljittelemiseksi ja maalaa sitten loput lautasesta kirkkaan oranssiksi.

Lisää ruskeaksi maalattu puutikku varreksi ja vihreä šenillen varsi lehdeksi. Ripusta sitten luomuksesi oveen tai ikkunaan.

Tarvikkeet ovat: pahvilautanen, puutikku, rei'itin, grafiittikynä, leveä sivellin, oranssia, peruskeltaista ja poltetun sienan akryylimaalia, vihreää šenillelankaa ja maalarinteippiä.

Voit mennä pidemmälle kaivertamalla oikean kurpitsan ja tekemällä kurpitsalyhtyyn kynttilän kanssa – ihanteellinen aidon aavemaisen tunnelman luomiseen.

Kynttilänjalat ja kynttilät: hämärä ja pelottava tunnelma

Tee-se -itse lasipurkkikynttilänjalat luovat pehmeän, uhkaavan valon. Piirrä kuvio paperille ja sujauta se purkin sisään.

Maalaa ruukun ulkoreunan ääriviivat akryylimaalilla ja ohuella siveltimellä, anna kuivua ja levitä sitten toinen kerros. Poista paperi ja aseta tuikkukynttilä ruukun sisään.

Kurpitsa, lepakko tai hämähäkinverkko: mahdollisuudet ovat rajattomat. Tarvittavia materiaaleja ovat lasipurkit, oranssi, musta tai valkoinen akryylimaalia, musta tussi, ohut sivellin ja tuikkukynttilät. Illan hämärtyessä seinille langeavat varjot tehostavat huomattavasti aavemaista vaikutelmaa.

Kaksi muuta tekniikkaa ansaitsee huomiota. Muumiokynttilät valmistetaan käärimällä lasipurkkeja siteisiin, lisäämällä silmät mustalla tussilla ja asettamalla kynttilä sisään.

Verisen vaikutelman aikaansaamiseksi tiputa punaista vahaa valkoiselle kynttilän päälle: omaperäinen ja erittäin visuaalinen idea pöydälle.

Hämähäkkejä ja hämähäkinseittejä aavemaiseksi koristeeksi

Ripottele hämähäkinseittejä kaikkialle taloon : takanreunukseen, katon nurkkiin, ovenkarmeihin ja pöydälle. Lisää muovi-, pahvi- tai paperihämähäkkejä tehostaaksesi aavemaista vaikutelmaa.

Tee omaperäisiä hämähäkkejä käyttämällä useissa kerroksissa mustaksi maalattuja polystyreenipalloja ja jaloina metallitankoja. Työnnä taivutetut tangot oikeisiin paikkoihin ja leikkaa ne haluttuun pituuteen.

Nämä hämähäkit sopivat täydellisesti sisäänkäynnin poikki venytettyyn joustavaan verkkoon.

Toinen hauska idea: kiinnitä muovisia hämähäkkejä seinälle kaksipuolisella teipillä, erityisesti wc:hen, yllättääksesi vieraat.

Oksista, joustavasta tekohämähäkinverkosta ja erikokoisista hämähäkeistä tehty sisääntulokranssi toivottaa vieraasi tervetulleiksi pelottavimmalla tavalla.

Haamut ja lepakot: Tee-se-itse-olentoja, jotka voi sijoittaa minne tahansa

Tee seinälle kummitusseppele keräämällä rei'itettyjä muovipalloja, valkoista sifonkikangasta, narua, mustaa kartonkia ja liimaa. Leikkaa kangas noin 25 cm:n (10 tuuman) kokoisiksi neliöiksi, kerrosta palat ja kiinnitä sitten pallo naruun muodostaaksesi pään.

Leikkaa silmät ja suu pahvista, tee reikä kankaan keskelle, pujota naru läpi ja liimaa kangas palloon.

Metsästä kerätyistä kuolleista lehdistä tulee kauniita pöytähaamuja: maalaa ne valkoisiksi ja piirrä niihin kasvot mustalla tussilla. Yksinkertaista ja tehokasta.

Vessapaperirullien lepakkoja varten maalaa rullat mustiksi, leikkaa siivet mustasta kartongista, kiinnitä ne liimalla ja lisää sitten silmät ja hampaat.

Nerokas vinkki: piilota karkit rullien sisään ennen niiden sulkemista.

Halloween-pöytä: juhlava ja helppo tee-se-itse-koriste

Halloween-pöytä on koristeltu mustalla, punaisella, oranssilla ja violetilla. Tee itse paikkakortteja, lautasliinarenkaita, kakunkoristeita ja kuppikoristeita.

Tulosta Halloween-menu ja aseta se keskelle antaaksesi henkilökohtaisen silauksen.

Onttoon kaiverrettu kurpitsa on upea keskipiste buffet-pöytään: täytä se guacamolella, hummuksella tai suolaisilla naposteltavilla, jotka näyttävät siltä kuin ne tulisivat suusta.

Käärmeenmuotoisia karkkeja pöydän koristeeksi

Sokerihämähäkit livahtivat astioiden väliin

Valkoiseksi maalatut kuolleet lehdet pöytäliinaksi aseteltuna

Kallo, jonka keskipisteenä on suu täynnä karkkia

National Retail Federationin tutkimuksen mukaan amerikkalaiset käyttivät Halloweeniin keskimäärin 108 dollaria vuonna 2023, ja yhä suurempi osa tästä käytettiin koristeisiin.

Tämä osoittaa, että omien koristeiden tekeminen on edelleen taloudellinen ja luova vaihtoehto, joka on kaikkien saatavilla kodin kokoonpanosta riippumatta.